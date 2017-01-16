Temmuz darbe kalkışmasında Ermenilerin rolü
Yenisöz gazetesi yazarı Hasret Yıldırım'ın 15 Temmuz darbe kalkışmasındaki kripto Ermenileri irdelediği yazısı... 15 Temmuz darbe teşebbüsünün üzerinden, 2,5 aydan fazla bir vakit geçti. Bu süre zarfında; köşe yazarları ve televizyon yorumcuları, mevzuun hemen hemen her cihetinden tartışmalarla, teşebbüs hakkında mutâla'a da bulundular. Bu izâhâtlardan bir tanesi var ki, mevzua çok farklı bir boyut kazandırdı. Tarihçi-Yazar Kadir Mısıroğlu, 20 Temmuz akşamı, Beyaz Tv'de katıldığı programda, mevzuun belki de hiç konuşulmamış bir tarafını ele aldı ve şunları söyledi: “Bu darbe teşebbüsündeki şiddetin bir diğer sebebi de; bunlar araştırılsın, elebaşlarının ben ermeni olduğu kanaatindeyim. Buradan bu işin tahkikatını yapacak hâkim ve savcılara sesleniyorum…
Cevdet Paşa: Nefer Hasan Yüzbaşı Hristo’ya itaat edecek mi?
Hakan Erdem / herdem@karar.com
Başta padişah olmak üzere, son dönemlerdeki bazı Osmanlıların gözünde Türk unsurunun ayrıcalıklı bir yeri olduğu görülüyor. Osmanlı bürokratı ve daha sonra, 1913’te Arnavutluk devletinin bağımsızlığını ilân eden bir Arnavut milliyetçisi olan İsmail Kemal Bey, hatıratında, Midhat Paşa’dan söz ederken onun, imparatorluğun tüm “ırklarına” karşı eşitlik hisleri beslediğini söyler. Ona göre, Midhat Paşa, “baskın ırka” (dominant race) herhangi bir ayrıcalık tanımayan ve “diğer ırklara” karşı da bir önyargı taşımayan belki de tek “Türk devlet adamı” imiş.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Yurtdışından yardım olmazsa Ermenistan karşımızda 1 hafta da duramaz
Cumhurbaşkanı Aliyev: “Biz tüm provakasyonlara layıklı cevap vereceğiz. Aynı zamanda Ermenistan’ın yıllar içinde oluşturduğu yalan çöktü. Onlar kendileri, yurdışından yardım almadan karşımızda bir hafta da duramayacaklarını itiraf ediyorlar.” dedi.
Zakharova: Durumda çözüm anahtarı Ermenistan ve Azerbaycan’ın elinde
Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Maria Zakharova, 29 Aralık 2016’da Ermenistan sınırında Azerbaycan inisiyatifiyle gerçekleşen sabotajı yorumladı. Hatırlatalım: Sabotaj sonucu Azerbaycan tarafı biri Ermeni tarafında kalmak suretiyle 7 askerini kaybetmişti. Vakaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği hesaba katılarak Ermeni tarafı öldürülen Azerbaycan’lı askerin cesedini henüz Azerbaycan tarafına teslim etmezken, durum Bakü’de asabi reaksiyonlara sebep oldu.
Referandum için planlanan tarihler belli oldu
AK Parti, anayasa değişikliğine ilişkin kanunun halk oylamasının, en erken 26 Mart Pazar günü en geç de 16 Nisan Pazar günü yapılmasını planlıyor.Referandum için planlanan tarihler belli oldu Alınan bilgiye göre, AK Parti, TBMM Genel Kurulunda görüşülen anayasa değişiklik teklifinin Mecliste kabulünün ardından, halk oylamasının, mart ayının sonu ya da nisan ayının başında yapılmasını öngörüyor. Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin birinci turunun bugün tamamlanmasının ardından ikinci turun 18 Ocak Çarşamba günü başlatılmasını planlayan AK Parti, teklifin ikinci turunda günde 6 maddenin kabul edilmesini, teklifin tümünün de en geç 21 Ocak Cumartesi günü kabul edilerek kanunlaşmasını hedefliyor.
YORUM | Varlık Vergisi ya da Şükrü Saraçoğlu mu, Lefter mi?
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Tatil bitti, heyecan yeniden başlıyor!
Fenerbahçe'nin stadının adı Şükrü Saracoğlu mu olmalı yoksa Lefter Küçükandonyadis mi? Bir de Ege Görgün'ün yazısını okuduktan sonra düşünün...
YORUM | Ege Görgün
11 Kasım 1942’de meclisten geçen Varlık Vergisi kimileri için zorunluluk, kimileri içinse utanç vesikasıydı. İletişim’den çıkan Yorgo Hacıdimitriadis’in Aşkale ve Erzurum Günlüğü (1943) adlı kitap sayesinde vergisini ödeyemeyen gayrimüslimlerin başına neler geldiğini öğreniyor ve zorunlu olarak utanıyoruz.
HDP Milletvekili Paylan: Meclis'te aldığım ceza zamanın ruhunu yansıtıyor
Onur Erem
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "soykırım" kelimesini kullanan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, kendisine Meclis'ten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verilmesinin ardından BBC Türkçe'ye konuştu. Bu ifadeyi Meclis kürsüsünden defalarca söylediğini ve hiçbir cezaya maruz kalmadığını hatırlatan Paylan, "Demek ki zamanın ruhu öyleymiş. Bu sefer ceza almam da AKP'nin anayasa için MHP ile kurduğu koalisyonun ardından yeni zamanın ruhunu yansıtıyor" dedi.
TBMM'de Garo Paylan, 'Soykırım' ifadesi üzerine Meclisten geçici olarak çıkarılma cezası aldı.
TBMM'de Anayasa görüşmeleri sırasında HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın “Çoğulculuğu soykırım ve katliamlarla kaybettik" sözü üzerine başlayan tartışma sonrası Paylan, Meclisten geçici olarak çıkarılma cezası aldı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın iç tüzüğün 163. maddesine dayanarak Paylan'ın "Meclisten geçici olarak 3 birleşime katılmama cezası" verilmesini oylattı. Paylan, oylama sonucu 3 birleşim Meclisten çıkarılma cezası aldı.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma:
Bir asker şehit oldu Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattında Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan Fikret Beşirov isimli bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Almanya’nın Erivan Büyükelçiliğinde yangın
Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı bugün 14 Ocak saat 08:29’da Almanya’nın Erivan Büyükelçiliği ikinci katından duman yükseldiği ihbarını aldı. Olay yerine iki itfaiye aracı intikal etti.Yangın 08:49 itibarıyla söndürüldü. Büyükelçinin odasındaki elektrik kabloları ve duvardaki bir resmin yanmış olduğu tesbit edildi.
Manchester United’in Ermeni yıldızı ödülünü 5 yaşındaki çocuk ile paylaştı
Ermenistan milli futbol takımı kaptanı ve İngiliz “Manchester United”in formasını giyen Henrikh Mkhitaryan İngiltere Premier Ligi’nin “Aralık ayının en iyi golu” ödülüne layik görülmüştü. Mkhitaryan Faebook resmi sayfasında ödülünü “Sunderland” futbol kulübü küçük hayranı 5 yaşındaki Bradley Lowery ile paylaştığını duyurdu.
Son dakika… ‘Domuz bağı cinayeti’ davasında flaş gelişme
İstanbul Şişli’de Ermeni asıllı çift Hagop Yakup Demirci ve Seta Ayda Demirci’nin evinde hırsızlık yaptıkları ve Hagop Demirci’yi domuz bağı yöntemiyle öldürdükleri iddiasıyla 12 sanık hakkında açılan davada mütalaa açıklandı. İstanbul Şişli'de Ermeni asıllı çift Hagop Yakup Demirci ve Seta Ayda Demirci'nin evinde hırsızlık yaptıkları ve Hagop Demirci'yi domuz bağı yöntemiyle öldürdükleri iddiasıyla 12 sanık hakkında açılan davada mütalaa açıklandı. Savcı, tutuklu 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl 6 aydan 41 yıla kadar hapsini talep ederken, diğer 9 sanığın beraatini istedi.
Celebrity Diplomacy: Redefining Armenia’s Role in the Diaspora
The USC Institute of Armenian Studies will host a public program entitled Celebrity Diplomacy – Redefining Armenia’s Role in the Diaspora, to be held at USC’s Bovard Auditorium on Sunday afternoon, January 29, 2017, from 1 to 3:30 pm. Five celebrities and an equal number of political scientists will be on stage to speak about how elections and governance become responsive to a society’s needs, and the role of diasporas.
Gazprom ve Gürcistan, Ermenistan’a gaz transfer bedelinin ödenmesi hususnda anlaştı
Gazprom Export Ltd.’le sağlanan mutabakat gereği Gürcistan gerekli olması durumunda gazı Rusya’dan bin m3’ü 215 Dolardan değil, 185 Dolardan alacak. Açıklama Gürcistan Enerji bakanı Kakha Kaladze’den geldi. Sputnik Gruzia’nın verdiği bilgiye göre, Ermenistan’a transfer edilen Rus gazının aktarım bedeli olarak Gürcistan akan gazın %10’nu almaktaydı. Bu anlaşma 1 Ocak 2017 itibarıyla sona rdi. Gazprom ve Gürcistan arasındaki müzakereler, Gürcü tarafının transfer bedelinin gaz olarak değil de para olarak ödenmesi talebiyle gecikmekteydi.
1915’te akıntıya karşı duranlar
Banu Tuna btuna@hurriyet.com.tr
Burçin Gerçek’in titiz bir çalışmayla yazdığı ‘Akıntıya Karşı’ 1915’te vicdanlı tavır sergileyenlerin öykülerini aktarıyor. Tehciri, hayatları pahasına can kurtarmaya çalışanların şahitliğinde okuyacaksınız. 1915’te akıntıya karşı duranlar30-40 bin Ermeni'yi kurtarmayı başaran Halep ve Konya Valisi Celal Bey.
Bir Soykırım filmi ‘HATIRLA’
Rafi Kohen
Holokost filmlerini her izlediğimizde sanki bir şeyler değişecekmiş gibi büyük bir umutlu bekliyor ve bilinen makûs kadere gözyaşı döküyoruz her seferinde. Son yıllarda ise Soykırım filmleri genelde Holokost sonrası kalanlara ne olduğuna, yaşanan bu travmaların kurtulan ve takipçisi kuşaklar üstündeki izlerine, hatta on yıllara yayılmış kapanmayan yaralarına odaklanıyor. İşte onlardan biri: Hatırla. 27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü yaklaşırken, sinema gündemimize yine Soykırım filmleri düşecek; anma etkinliklerini daha pekiştirmek, derinleştirmek hatta yoğunlaştırmak için, okuyarak varamadığımız duygusallığa, görsel ve işitsel duyularımızı harekete geçiren filmlerle ulaşacağız.
Türk değilse ‘yapıştır’!
Asu Maro / amaro@milliyet.com.tr
Erasmus öğrencilerinin kaldığı apartların da bulunduğu bir mahalleden bildiriyordu yazan. Bu genç üniversitelilerin dışarı çıkıp oturdukları sokağın çocuklarıyla kartopu oynadığı bir muhitten. Çocukların arasında bir ‘elebaşı’ vardı diğerlerini yönlendiren ve masum kartopu oyunu kartopu ‘savaşına’ dönüyordu onun komutlarıyla. En son duyduğu cümle şuydu çocuktan: “Yapıştır kıza yapıştır, Türk değil onlar! ” Bunu hesap etmiyorduk değil mi? Yabancı düşmanlığının ortasına doğup “O Türk değil, bizden değil, düşman” sözlerini duya duya büyüyen çocuklarla nereye gideceğimizi düşünmüş müydük? Çocuk bu, ne zaman öğrendi, Türk olmayana ‘yapıştırması’ gerektiğini? Belli ki anası babası, mahalledeki abisi, birilerinden duyuyor. Oyun çağında kartopu yapıştıran daha büyüyünce ne yapacak?
Ermenistan Başbakanı: Barış karşısında toprak verme fikrini kabul etmiyorum
Bugün yılın ilk basın toplantısını yapan Ermenistan Başbakanı Karen Karapetyan gazetecinin, aslen Karabağlı olarak cevaplamasını istediği Karabağ konulu sorusuna “Ben karşısında toprak verme fikrini kabul etmiyorum” diye söyledi. Sözüne devam eden Karapetyan “Eminim ki, uygun müzakereler sayesinde onurumuzu, güvenliğimizi ve zaferimizi korunacak bir çozüm buluruz”.
Avrupa’dan Ermenistan aracılığıyla İran’a kombine taşımacılık gerçekleştirildi
2016 yılında Ermenistan Demiryolları için zorlu bir yıldı ve firma rekabet yoğun bir ortamda faaliyet gösterdi. Bilgi, firma çalışmalarını özetleyen basın toplantısında Güney Kafkasya Demiryolları A.Ş. Gn. Md. Sergey Volko’dan geldi. Demiryolu gelirlerini %100.7 düzeyinde gerçekleştirdiklerini belirten Volko, 2016 yılında Ermenistan sathında TP-3 tipi revize edilmiş elektrikli trenlerin işletime alındığı ve Avrupa’dan Ermenistan aracılığıyla İran’a ilk kombine taşımacılığın gerçekleştirildiğini ifade etti.
AP'den 'en çok zulmü Hristiyanlar görüyor' iddiası
AP'nin yıllık insan hakları ve demokrasi raporunda, "AP, Hristiyanların Avrupa dahil dünya çapında en çok taciz ve tehdit edilen dini grup olduğu gerçeğinin altını çizer." denildi. Avrupa Parlamentosu (AP), insan hakları raporunda Hristiyanların en çok zulme uğrayan dini grup olduğunu öne sürerken, Avrupa'da Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılara yer vermedi.
2016'da "Zvartnots" Havalimanında yolcu trafiği 2 milyon sınırını geçti
2016 yılında Ermenistan'ın havalimanlarındaki yolcu trafiği, 2015'e göre yüzde 10.4 (200.000 kişi) arttı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün genel sekreteri Satenik Hovhannisyan'ın paylaştığı bilgiye göre, Kasım- Aralık 2016 dönemde "Zvartnots" Havaliman'ında yolcu trafiği, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 2.105.540 seviyesinde gerçekleşti.
Ermenistan’ın en uzun boylu adamı Arşavir Grigoryan
AP'den 'en çok zulmü Hristiyanlar görüyor' iddiası
AP'nin yıllık insan hakları ve demokrasi raporunda, "AP, Hristiyanların Avrupa dahil dünya çapında en çok taciz ve tehdit edilen dini grup olduğu gerçeğinin altını çizer." denildi.
Vartan İhmalyan’ın Ermeni deyip de yaz[a]madığı!
Vartan ve Jak İhmalyan, varlık vergisinden, 6-7 Eylül olaylarına, TKP’den Nâzım Hikmet'le dostluklarına kadar önemli olayları bu kitap için yazdılar.
Microsoft: Ermenistan’la teletıp platformlarına yönelik müzakerelerde bulunuyoruz
Microsoft, Ermenistan yönetimi ve özel sektörle teletıp platformlarının hayata geçirilmesine yönelik müzakerelerde bulunuyor. Bilgi NEWS.am’e açıklamada bulunan Microsoft Merkezi ve Doğu Avrupa Ofisi Sağlık Bl. Bşk. Lorenzo Pengo’dan geldi.
Bilecik'teki Aya Yorgi Kilisesi turizme kazandırılacak
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 1800'lü yılların sonunda yapılan, bugün harabe durumdaki Aya Yorgi Kilisesi, restorasyonun ardından müze olarak hizmet verecek.
Diyanet :"FETÖ benzeri dini yapılar kilise tarihinde de görüldü"
Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "FETÖ benzeri dini yapıların kilise tarihinde de görüldüğü bilinmektedir. FETÖ, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimiyle küresel bir kötülük projesi olduğunu apaçık bir şekilde göstermiştir"
'Suriye'den sonra Ermenistan ve İran sınırlarına da duvar örülecek'
Suriye'nin Türkiye sınırında örülmeye devam eden 3 metre yükseliğindeki duvarın İran ve Ermenistan sınırlarına da örüleceği iddia edildi.
Demir kilise bir yıl daha kapalı!
2011’den bu yana restorasyonda olan dünyanın tek prefabrik demir kilisesi Sveti Stefan Bulgar Kilisesi’nin bu ay başında açılacağı duyurulmuştu. Fakat Balat’taki tarihi kilisenin altı yıldır ancak dış restorasyonu tamamlanabildi. İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından olan ve 2011 yılından beri restorasyon çalışmaları devam eden Balat’taki Sveti Stefan Kilisesi’nin restorasyon sürecindeki sancılar sürüyor. iç restorasyon devam ediyor.
Fotoğraflarla İstanbul Boğazı’ndan kar manzaraları
İstanbul’u beş gündür etkisi altın alan yoğun kar yağışı, İstanbul Boğazı’nda da fotoğraflık manzaralar oluşturdu.Fotoğraflar: DHA Boğaz kıyısındaki yürüyüş yollarında 20 santimetre kalınlığında kar bulunurken, sahillerde bulunan yat ve marinalar da beyaza büründü. Boğaz’daki görüş mesafesi sabah saatlerinde seyre uygunken, öğle saatlerinde karın etkili olmasının ardından tekrar azaldı. Gemi geçişlerinin zaman zaman durdurulduğu belirtildi.
Ermenistan Fonu, Çaykovski Müzik Okuluna 9 piyano ve bir kuyruklu piyano hibe etti
Ermenistan Tüm Ermeni Fonu; Fransa ve ABD Doğu Yakası yerel organlarının katkılarıyla, Çaykovski Müzik Okuluna 9 «Petrof» piyano ve bir «Estonia» kuyruklu piyano hibe etti. Okul Md. Martun Kostandyan ʺPiyano dersleri öğrencilerimizin, uzmanlaştıkları enstrumandan bağımsız olarak müzik bilgisinin temelini oluşturmakta. Hayırseverlerin bu bağışının eğitim sürecine nitel bir değişim getireceği kesindir. 25 piyanoya daha ihtiyacımız varʺ dedi.
9 kişiyi öldüren kilise saldırganına idam cezası verildi
Güney Carolina'daki tarihi kilisede 2015 yılının haziran ayında 9 siyahiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan beyaz Amerikalı gence idam cezası verildi. ABD'de en son idam cezasına çarptırılan mahkum, 2015 yılında, 2013'teki Boston Maratonu saldırısının sorumlusu olarak yargılanan 21 yaşındaki Cevher Çarnayev olmuştu.
Columbia Üniversitesi araştırmacısı Mouradian, El Bab'taki toplama kampını kaleme aldı
Bundan tam 101 yıl önce El-Bab kasabası yakınlarındaki bir toplama kampına varan Hovhannes Khacherian ile oraya getirilen diğer Ermenilerin çektiği çilelerini, kayıplarını ve direnişini anlatan makale şöyle: "İlk tehcir ve katliam dalgasından kurtulan Ermeniler, Halep'in kuzeydoğusundaki El-Bab'a Mayıs 1915 gibi erken bir vakitte vardılar. Yetkililer tarafından kurulan bu toplama kampı en büyük kamplardan biriydi: Çöle yapılan sürgünlerin başlıca geçit noktası olan kampa, aktif olduğu 1915-1916 yılları arasında yüz binlerce insan kapatıldı. 21 Temmuz'a gelindiğinde çoğunluğu Zeytun, Maraş, Haçin ve civar köylerden yola çıkarılmış 1466 sürgün El-Bab'a yerleştirilmişti. Sonbaharın ilk yağmurlarıyla birlikte kamp sefalete sürüklenmeye başladı. Killi bir arazi üzerinde bulunan El-Bab bir bataklığa dönüşmüştü; zemin yağmuru ememiyordu. Soykırımdan kurtulanlardan biri olan ve yolu El-Bab'tan geçmiş Hagop Seropian anılarında şöyle yazmıştı: “Uçsuz bucaksız bir alanda bulunan Ermeni sürgünlerin kampı gözlerimizin önünde belirmişti. Durum kelimelerle anlatılacak gibi değildi. Gece yağan yağmur kampı göle çevirmişti. Su insanların dizine kadar geliyordu, tüm eşyaları suya batmıştı. İçlerinde hiçbir enerji kalmamış olan insanlar pisliğin, balçığın, açlığın ve hastalığın içinde kıpırdamadan duruyorlardı... Geceki yağmur ve fırtına yüzünden çökmüş çadırların altında binlerce kişi hareket edemez halde paçavraların üzerinde, sonsuz bir ıstırapla uzanıyordu. Ne Kızıl Haç, ne yardım eli, ne de umut vardı...”
Dolar yükselmeye devam ediyor, buna Avro da katıldı
Bugün 10 Oak’ta tartılı ortalama ABD Doları işlem kuru 484.71 Dram (AMD) oldu ve kur bir önceki işlem gününe kıyasla 0.08 Dram arttı. Ermenistan Merkez Bankası Basın servisinden verilen bilgiye göre; EUR kuru: 513.65 (+2.27), RUB kuru: 8.08 Dram (-0.01) İngiliz Sterlini:588.87 Dram (+3.72) oldu.
Kızıl Haç Ermenistan ve Azerbaycan arasında gizli diyalog sürdürüyor
Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin Ermenistan heyeti üyesi Hasmik Galstyan Komite’nin Azeri askeri cesedini iade etme konusunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında gizli diyalog yürüttüğünü bildirdi. Galstyan, mütabakat sağlanması halde Komite’nin tarafısız bir arabulucu olarak Azerbaycanlı askerin cesedinin iadesinde hazır bulunabileceğini açıkladı. Galstyan “Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. Müzakereler ve diyalog gizli yürütülüyor, içeriğini açıklayamayız.”
Hiç başarısızlığa uğramayan efsanevi Ermeni ajan Gevorg Vardanyan
10 Ocak 2012 yılında Sovyetler Birliği`nin efsanevi ajanlarından Ermeni Gevorg Vardanyan aramızdan ayrıldı. Yurtdışındaki görevinde hiç başarasızlığa uğramayan Vardanyan’ın ismi sadece 76 yaşındayken 2000 yılının Aralık ayında ortaya çıkarıldı. Vardanyan eşiyle birlikte 45 yıl boyunca yurtdışında çalışmış. 1984 yılında Ermeni ajana “Sovyetler Birliği kahramanı” ödülü verildi.
Tarihi Van Evleri yok olmak üzere
Tarihi Ermeni başkentlerden biri olan Van’ın tarih ve kültürünü yansıtan Van Evleri yok olmak üzere. Ermenilerden kalma Tarihi Evlerden bugün sadece yıkık duvarlar kaldı. Son yüz yılda bu şehirde yaşanan 3 büyük deprem ile son yıllarda uygulanan "kentsel dönüşüm" sonucunda bu yapılar, yerlerini betonarme binalara bırakıyor. Van'ın merkez ve mahallelerinde henüz ayakta kalabilen tarihi evler, ranta dönüştürülerek yerlerine yüksek binalar yapılıyor ve böylece Van’ın tarihi ve dokusu yok ediliyor.
İskandaryan: Karabağ’da ciddi tansiyon artışı denemeleri ihtimali petrol fiyatlarına bağlı
Beyan bugün 10 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında Kafkasya Enstitüsü Direktörü, politolog Aleksandr İskandaryan’dan geldi. Son birkaç yılda Azerbaycan’ın silahlanma amacıyla 20 milyar Dolar harcadığını belirten uzman bunun tekrarlanması için benzeri olanakların gerektiğini ifade etti. Petrol fiyatlarının düşmesinden ötürü Azerbaycan’ın önceki gibi mali bağımsızlığa sahip olmamasının farklı bir mesele olduğunu kaydeden İskandaryan, bunun uluslararası aktörlerin Bakü üzrinde baskı kurmak üzere daha fazla şansı olduğu anlamına geldiğini ifade ederek ʺErmenistan üzerinde nasıl etkili olmalı, çok basit, dediğimizi yapın, buna karşılık para veya imtiyazlar elde edersiniz. Azerbaycan daha önce ‘bana lazım değil, kendim öderim’ diyordu. Şimdi durum değiştiʺ dedi.
İsvİçreli profesör: “Ermeni Soykırımı’nın inkarı suç sayılmalı
Durum hazin
Etyen Mahçupyan / emahcupyan@karar.com
Ekonomide yanlışta ısrar edilmesi Türkiye’ye çok pahalıya mal oldu ve olmaya da devam edecek. Enerji maliyetlerinin yarıdan fazla ucuzladığı ve küresel sermaye hareketliliğinin arttığı bir dönemde, dinamik nüfusuna ve hinterlandı açısından elverişli kültürel birikimine rağmen ülke yeni bir atılım gerçekleştiremiyor. Çünkü artık bütçeyi daha iyi yöneterek elde edilecek marjinal fayda çok az. Ayrıca kamu giderek milli gelirin daha büyük kısmını harcıyor. Devlet büyüyor ve kaynakları verimli kullanmıyor. Dolayısıyla tek çıkış ‘yapısal reform’ denen değişim. Yani ihale ve iflas kanunlarını yeniden düzenleyen, emek piyasasında yasa dışı alanı ortadan kaldıran, kurumsal özerkliğe ve liyakate itibar eden ve tüm ekonomik yapıyı hukuksal güvence altına alan bir çerçeve…
Ümit Kıvanç: Dink davasında gelinen aşama
Ümit KıvançDink cinayeti davasında yeni hafta dolayısıyla, gelinen noktaya dair toparlamamız. Özellikle gazeteci arkadaşların dikkatine. Cinayette katkısı veya ihmali olan polisler, 9 yıl sonra, nihayet, tetikçilerle birlikte, aynı davada yargılanıyor. Yeni iddianame sürecinde bazı polisler tutuklanmıştı, FETÖ bağlantısı nedeniyle bunlara eklenenler oldu. İlk cinayet davası müsamereydi, orada adaletle alay edilmişti. Bu sefer dava sahici olabilir, ama güçlü engeller var.
Ermeni bir gencin bir Türk kızına duyduğu ölümsüz aşk
Mahmut Alınak yazdı...
Karapét, aşk böyle bir deliliktir, dedi, işte Buzdan dağ dorukları gibi aşılmaz olsa da engeller Görmez ayağının dibindeki karanlık uçurumu gözleri Yorulmadan yürüyebilir âşıklar Çıplak ayaklarla bir uçtan bir uca dünyayı Korkutmaz ne ölüm ne de zindan karanlığı onları Aşk kadehinden zehir bile içseler Bunu sevgilinin sunduğu bir hayat iksiri diye kabul ederler Ama kapalıysa kendilerine sevdiğinin kalbi Ürkek ve tabansız olurlar tıpkı bir tavşan gibi.
İstanbul'da okullar tatil
İstanbul Valisi Vasip Şahin okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Şahin, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın 1 gün daha ara verilmiştir" dedi.
Başbakan nezdinde Ermenistan-İran-Türkmenistan üçlü işbirliği perspektifi
İran-Türkmenistan üçlü ekonomik işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgileniyoruz. Ülkelerimiz arasında ticaret hacmini artırma olanağına sahibiz. Beyan bugün 9 Ocak’ta İran’ın Erivan Büyükelçisi Seyit Kazım Sajjadi ve Türkmenistan’ın Erivan Büyükelçisi Muhammedniyaz Badi Maşalov’u kabulü esnasında Ermenistan başbakanı Karen Karapetyan’dan geldi.
Bilecik'teki Aya Yorgi Kilisesi turizme kazandırılacak
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 1800'lü yılların sonunda yapılan, bugün harabe durumdaki Aya Yorgi Kilisesi, restorasyonun ardından müze olarak hizmet verecek.
Halepli Ermeni çift düğün fotoğraflarını Halep galibiyetine ithaf etti
Halep’li Ermeni çift Nairi Ohanyan ve Mano Margaryan düğün fotoğraflarını Halep’in kurtuluş galibiyetine ithaf etti. Onlar Halepli Ermenilerin tarihinde böyle bir girişimde bulunan ilk çift. Nairi ve Mano Halep’in tarihi kalesini, fotoğrafları için arka fon olarak kullandı.
74. Golden Globe ödülleri sahipleri belli oldu
Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles sınırları içindeki Beverly Hills kentinde gerçekleştirilen 74. Altın Küre ödüllerine bu yıl La La Land filmi damgasını vurdu. Film 6 dalda ödül kazandı.
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