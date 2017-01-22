Washington’da ABD’nin yeni başkanı için düzenlenen devir teslim töreninin üçüncü ve son günü Washington Ulusal Katedrali’nde tamamlandı. Yemin ederek görevine başlayan Donald Trump ve eşi Melania Trump, İslamiyet dahil 26 din ve mezhepten temsilcinin yer aldığı dini törene katıldı. Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de hazır bulundu.
Paris’teki Türk Hristiyan Keldaniler Noel Ayininde Keliseleri Doldurdu
Türkiye'den 30 yıl evvel Paris'e gelip yerleşmiş olan Türk Hristiyan Keldaniler, Noel Bayramı'nı son yıllarda geldikleri bölgelerde savaş ve kan dökülmesinin sona ermesi bir an evvel barışın gelmesi ve sevdikleri ülkelerine kavuşma umudu taşıyan dualarla kutladılar. Paris'teki Keldani Katolik Kilisesi Saint Thomas'da Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.
On binler Trump’a karşı yürüyor
ABD’nin başkenti Washington'daki Trump karşıtı ‘Kadın yürüyüşü’ne katılan 10 binlerce gösterici, Kongre binasından Beyaz Saray'a doğru yürüyüşe geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü görevini devralmasıyla birlikte başlayan protestolar, başkent Washington D.C. sokaklarında sabah erken saatlerde başlayan “Kadın yürüyüşü” ile devam ediyor.
Fotoğraf: Reuters]
Danimarka'da "1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları" görüşmeleri yapıldı
Danimarka parlementosunda "1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları" görüşüldü. Görüşmede Türkiye'ye eleştiriler içeren iki metnin gelecek hafta oylanmasına karar verildi Danimarka Parlamentosu Folketing'de, Birlik Listesi ve Alternatif Partisinin ortak sunduğu 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları konulu soru önergesi görüşmelerinde, Türkiye'ye eleştiriler içeren iki metnin 26 Ocak'ta oylamaya sunulması kararlaştırıldı.
Mehmet Can: İttihat Terakki ve Ermeniler
İttihat Terakki ve Ermeniler dediğimiz zaman şundan başlamak lazım: Öncelikle 1887 Hınçakların kuruluşundan. Hınçaklar başından beri parti programları itibariyle sosyalist bir örgütlenmeydi. Günümüze kadar da yani yaklaşık olarak 120-130 yıllık tarihlerinde de sosyalist olarak kaldılar. Bunun yanı sıra Hınçaklardan sonra 1890 yılında Taşnak Partisi (Ermeni Devrimci Federasyonu) kuruldu.
İsrail Knesset Bşk: Knesset er veya geç Ermeni Soykırımını tanımalı
Knesset er veya geç Ermeni Soykırımını tanımalı. Beyan bugün 19 Ocak’ta Ermenistan Meclis Dış İlişkiler Daimi Komisyonu Bşk. Artak Zakaryan’la buluşması esnasında İsral Parlamentosu Knesset Bşk. Yuli Edelstein’den geldi.
Sarkisyan: Bizim için savaş kabiliyeti yüksek ordu hayati bir zorunluluk
Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan bugün 20 Ocak’ta Dilijan’da «Dağlık Ermenistan» Sağlık Kompleksinde askeri hizmetleri esnasında, özellikle hasmın tecavüzleri esnasında özveri ve yiğitlikleriyle dikkati çeken son aylarda terhis olmuş askerlerle bir araya geldi.
Ermenistan-İsrail bir sonraki Uluslararası Toplumsal Forumu Erivan’da gerçekleştirilecek
Ermenistan-İsrail bir sonraki Uluslararası Toplumsal Forumu Erivan’da gerçekleştirilecek. Karar 19 Ocak’ta Tel Aviv’de gerçekleşen II. Forum esnasında alındı. Ermenistan Millet Meclisi Toplu ve Enformasyon Araçlarıyla Bağlar Dairesinden verilen bilgiye göre, II. Ermenistan-İsrail Uluslararası Toplumsal Forumunun açılışında Ermenistan ve İsrail Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanları Tali Ploskov ve Artak Zakaryan birer konuşma yaptılar. Forum çalışmalarını H. Kotanjyan ve A. Tsinker koordine ettiler. Forum öncesindeki 3 gün boyunca Ermeni ve Yahudi tarafları ilgili alan uzmanlarıyla temaslarda bulundular.
Asimder'den Danimarka Parlamentosuna Tepki
ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermeni lobisinin yalanlarına devam ettiğini belirterek, "Bu kez yalanlarına Danimarka Parlamentosunu alet eden faşist Ermeni lobisi, hazırladıkları uyduruk sözde soykırım tasarısını parlamentoda gurubu bulunan Birlik Listesi (Enhedslisten), Liberal İttifak (Liberal Alliance) ve Altrenativet partileri tarafından gündeme getirilmek istenmektedir. Bu partiler Ermeni lobisi tarafından maddi veya oy konusunda teklifler sunarak iştahlarını kabartarak, bu tasarının parlamento gündemine getirmelerine sebep olmuştur. Danimarka yönetimi bu tür geçici oyunlara kapılıp oyuna gelmemeliler, aksi taktirde Türkiye gibi bölgesinde güçlü bir ülkenin dostluğunu kaybedecektir. Böyle uyduruk her tarafı yalandan dolu yaşanan tarihin dışında uyduruk bir tarihle hazırlanan sözde Ermeni soykırım tasarısının değerlendirmesi; parlamentoların, siyasetçilerin işi olmadığını, bu konuda tarihçilerin inceleyip karar verecekleri konulardır" dedi.
Ermeni Soykırımı: Sorumluluk ve utanç kavramları üzerine düşünceler
Eski İttihatçıların şeflerinin anılarında gizliden gizliye Ermeni Soykırımı (1915-1916) ile ilgili samimi, pişmanlık ifade eden bir itirafa rastlamayı umut edenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Bu anılar ve insanlar üzerinde çalışan tarihçi de zaten böyle bir arayış içinde olmamalıdır, başarısızlıkla sonuçlanacağından değil aynı zamanda teleolojik, yönlendirilmiş ve bilim karşıtı olacağından da böyle yapmamalıdırlar. İttihatçıların yüzünde “utanç” dolu yüz kızarması görmeye çalışmak “onlar” ile “bizler” arasındaki mesafeyi değerlendirme, bir başka deyişle onların insanlığını değerlendirme iradesine ihanet olur.
ÜSKÜDAR'IN BÜLBÜLÜ KARA BAHTLI ŞAİR BEDROS TURYAN'IN ÖLÜMÜNÜN 145.YILI ANISINA
Ermeni Edebiyatının Zartonk(Uyanış) kuşağının temsilcilerinden, kara bahtlı şair Bedros Turyan (Mayıs 1851-21 Ocak 1872),İstanbul -Üsküdar'ın Bağlarbaşı mahallesinde 1851 yılında doğdu. İlk eğitimini Üsküdar'daki Ermeni Cemaran 'da aldı,ilk okuldan mezun olduktan sonra, ailesi fakir olduğu için çoçuk yaşlarında önce kuyumcu,daha sonraları Eczacı yanında çırak olarak çalışmak zorunda kaldı.Tiyatroyu çok sevdiğinden,sıklıkla Gedikpaşa Tiyatrosuna gider ünlü Tiyatro aktörü Tovmas Fasulyacıyan'ı izlerdi.Tiyatrocu Güllü Hagop'un etkisinde kalan Bedros Turyan ''Sibirya'ya Sürgün'',''Kara Topraklar'' ,''Tiyatro veya Sefiller'' adlı eserleri yazdı.
Şirinoğlu'nun bazı açıklamaları
Bedros Sirinoglunun dun Erdogan ile cemaatimizi ilgilendiren konularda onemli ve yapici bir gorusmesi oldugunu cemaat gazetelerimizden okuduk. Sirinoglu Garo Paylan icin de asagidaki sekilde beyanatta bulunmus.
'Ermeni Tasarısı'nın mimarı Başbakan adayı oldu
Almanya'da Yeşiller Partisi'nin Başbakan adayı Cem Özdemir oldu. Özdemir, Ermeni soykırımı tasarısını Alman meclisine getirdiği gerekçesiyle Türkiye'nin tepkisini çekmişti.A+A-Almanya'da sonbaharda yapılacak Federal Parlamento seçimlerinde Yeşiller partisinin başbakan adayları belli oldu. Cem Özdemir ve Katrin Göring-Eckhart, Merkel'in karşısına çıkacak başbakan adayları oldu.
Yeni AP başkanının skandal Türkiye açıklamaları
Avrupa Parlamentosunun yeni başkanı seçilen Antonio Tajani'nin geçmişten günümüze Türkiye açıklamaları. Avrupa Parlamentosu Başkanlığı'na seçilen İtalyan Antonio Tajani, Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulunmuştu. BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre; Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığı iddia eden Tajani, AP ve Türkiye arasındaki müzakerelerin dondurulmasını savundu. Yeni AP Başkanı, Nisan 2015'te kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı tasarısı hakkında ise sözde soykırım iddialarını desteklemişti.
Why is the Badarak so Long?
The Eastern Diocese’s popular video series, “Bread and Salt: Stories from the Armenian Church,” now has a companion podcast series of the same name. In the inaugural episode—“Why is the Badarak So Long?”—Eric Vozzy interviews the Very Rev. Fr. Daniel Findikyan, a scholar of the Armenian Divine Liturgy, and director of the Diocese’s Krikor and Clara Zohrab Information Center.
Hrant Dink Ölümünün 10. Yılında Anıldı
Tan Çetin
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hrant Dink, uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin 10. yıl dönümünde Agos gazetesi önünde anıldı. 19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink’i anma törenine Dink’in ailesi, çok sayıda vatandaş ve Agos gazetesi çalışanları katıldı. Harbiye’de toplanan kalabalık bir grup “Hepimiz Hrant’ız Hepimiz Ermeniyiz” sloganları atarak Agos gazetesine doğru yürüdü.
Rakel Dink: Güvercin tedirginliğini yıkalım
Hrant Dink, öldürülüşünün 10. yılında Agos gazetesinin eski binasının önünde, öldürüldüğü yerde anıldı. Anmada bir konuşma yapan eşi Rakel Dink, "10 yıl önce sorduğumuz soruyu yeniden soruyoruz. Hedefe koyanlar, tehdit edenler, 'Hrant, öfkemizin hedefisin' diyenler, Genelkurmay'dan bildiri yayınlayanlar ne zaman adalet önüne çıkarılacak?" dedi. Rakel Dink, konuşması sırasında İncil'den de bir alıntı yaparak, "Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez." diye konuştu.
ÖLÜMÜNÜN 10.YILINDA HRANT DİNK'İN ANISINA
Dr.med.Sarkis Adam
Hrant Dink Türkiye’de baskı altında olan azınlıkların sorunlarını gündeme tașımaya çalışan biri idi: Dink,Ermeni sorununu Türk kamu oyuna anlatmak ve anlașılır hale getirmek, insanları bu konu ile ilgili olarak,kendi kendilerine sorular sormaya yönlendirmek ve toplumun kendi kendini sorgulaması için çabalıyordu. Dink'in ,Türk –Ermeni ilișiklerin düzenlenmesi konusundaki görüș ve fikirleri,hem Ermeni ve hem de Türk genel görüșlerinden farklı idi,bu nedenle așırı
milliyetçi kesim tarafından vatan haini ilan edilerek Türkiye için en tehlikeli ermeni
biri olarak görülürken,özellikle dıyasporanın bazı ermeni kesimleri tarafından da görüş ve fikirleri sıcak karșılanmıyordu:Hrant Dink'in,en tehlikeli bir ermeni olarak görülmesi,
öldürülmesinin sıradan olmadığı,önceden bilindiği bağlamında bir açıklık getirmektedir.
Karıncalar Gibi Huzur Kaçıran: Zaven Biberyan
“Biberyan okurlarını İstanbul’daki küçük burjuva ahlâkının ve görünmez aile zorbalığının tehlikeli sularına daldırıyor.” HERVE GEORGELIN*
Zaven Biberyan benim için sadece hayal meyal bir isimdi. Kesinlikle ilginç bir yazar olmasına karşın, yine de Ermenilerin çoğu için tanınmayan biri olarak ünlenmişti. Gayet şaşırtıcı bir biçimde, benim bakış açım da Fransız ya da Halep Ermenilerininkiyle aynıydı: Sanki 1915, Türkiye Ermenileri arasında bütün entelektüel ve şairane yaşamı yerle bir etmemiş gibi Ermenice yazan büyük bir yazar ancak İstanbul’dan çıkabilirdi.
Her yıl 1000-1500 Diasporalı Ermeni vatana dönüyor
2010 yılında kurulan “Ermenistan’a dönüş” fonu Ermenistan’a yerleşme, çalışma ve yaşama kararı alan Diaspora Ermenileri ile çalışıyor ve destekliyor. Gazetecilerle bir araya gelen fonun başkanı Vardan Marashlyan “Yıllık olarak 1000-1500 Diasporalı Ermeni Ermenistan’a yerleşiyor” açıklamasını yaptı. Marashlyan Diaspora’da sık-sık forumlar düzenlediklerini ve Ermenistan’a gelmek isteyenleri desteklediklerini bildirdi.
DewniAdler'in Yeni Kitap Tanıtımı
Yeni ilk şiir kitabım çıktı Hayal Yayınlarından Külden Neşet adıyla, 21 Ocak 2017 tarihinde Pangaltı Ermeni Okulundan Yetişenler Derneği Lokalinde 39 Numaralı binada saat 15:30 da kokteyl eşliğinde Yeni kitabımın tanıtım ve imza günü hasıl olacak inşallah ,teşrif edebilirseniz çok ama çok çok sevinirim duyurmak istedim çünkü şiirlerimi paylaştığım ve şiirlerimin devamında sizin de büyük bir yer edindiğinizi düşünüyorum.İmza ve Tanıtım Günü Herkese Açıktır.
Deni Adler Topuzoğlu
Covering Up Armenian Genocide
by Uzay Bulut
"In all of these operations children were part of the general population targeted for wholesale destruction. In many instances they were also subjected to separate and differential forms of mass murder." — Professor Vahakn Dadrian, in Children as Victims of Genocide: The Armenian Case.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Dink cinayeti aydınlatılsın
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Hrant Dink cinayetinin 10’uncu yıldönümü öncesinde cinayetin “nihayet eksiksiz” bir biçimde aydınlatılmasını istedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Almanya Başkanı Christian Mihr Berlin'de yaptığı açıklamada "Başından beri Hrant Dink cinayetinin küçük bir fanatikler grubunun eylemi olmadığı yönünde işaretler vardı” dedi. Kamu görevlilerinin de suça iştirak ettiği yönünde ipuçları olduğunu vurgulayan Mihr cinayetin arkasında olan isimlerin yargılanması gerektiğini söyledi. Christian Mihr "davanın siyasi amaçlarla istismar edilmemesini” istedi.
Madrid’de Ermeni okul açıldı
İspanya başkenti Madrid’de Ermeni “Mesrop Mashtots” okulu açıldı. Böylece İspanya’da yaşayan Ermeni çocuklar için Ermeni dilini koruma, Ermeni kültür ile tarihine tanıma fırsatı sağlanacak. Okulun öğretmenleri amaçlarının yabancı bir ülkede yaşayan Ermeni çocukların dilini, kültürünü unuturmamaları olduğunu dile getirdi. Okulda Ermeni dil derslerinin yanı sıra müzik, çizim, Ermeni dans, Ermeni tarih ve Ermeni kilise tarihi dersleri verilecek.
Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Şeria Nehrinde Ortodoks Hristiyanların Vaftizi
AA Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle İsrail ile Ürdün arasında doğal sınır teşkil eden Şeria nehrinde Vaftiz Bayramı'nı (Epifani) kutlamaya başladı. AA Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle İsrail ile Ürdün arasında doğal sınır teşkil eden Şeria nehrinde Vaftiz Bayramı'nı (Epifani) kutlamaya başladı. Hristiyan din adamlarının da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı yüzlerce Hristiyan, Şeria Nehrinde suya girerek vaftiz oldular.
Kaliforniya Eyaleti Terörizmle Mücadeleden Yana Bir Karar Verebilecek midir?
Ali Murat TAŞKENT - http://avim.org.tr
28 Ocak 1982 tarihinde Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı katleden Amerikalı Ermeni terörist Hampig (Harry) Sasunyan’ın 14 Aralık 2016 tarihinde Kaliforniya’da gerçekleşen şartlı tahliye duruşmasında tahliye talebi kabul edilmiştir. Temyize açık olan bu kararın hayata geçmesi için Kaliforniya Valisinin onayı gerekmektedir.
ASİMDER'den Ermeni soykırımı ceza tasarısı hazırlığı
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, sözde 'Ermeni soykırımı var' diyen herkes için ceza uygulaması yapılması için yasa çıkartılmasını istedi. (Ne beklenir bunlardan? HYETERT)
ՍԻՆ ԽՈՍՏՈՒՄՆԵՐ Ա.
27 Դեկտեմբեր 2016-ին Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Քոնկրէսի արտաքին կապերու վարչութիւնը, Թուրքիոյ մէջ գտնուող քրիստոնէական եկեղեցիները իրենց սեփականատէրերուն վերադարձնելու կապակցութեամբ օրէնքի նախագիծ մը որդեգրած է: Նման օրէնքի նախագիծ մը շատ հաւանաբար մեծ ոգեւորութիւն եւ խանդավառութիւն ստեղծած է միամիտներու մօտ, սակայն եւ այնպէս որպէս իրապաշտ մտածող՝ նման սին խոստումներ մեզ չեն կրնար գօտեպնդել ապագայի լաւատեսութեամբ:
HDP’li Paylan, MİT’in hazırladığı azınlık raporunu sordu
HDP'li Garo Paylan, MİT’in 2011'de Ermeniler, Rumlar ve Sünni Müslüman olmayan diğer toplumları izlediğine dair raporu Başbakan Yıldırım'a sordu.
Kamp Armen'in kaderi belli oldu
Suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink'in büyüdüğü yetimhane olarak da bilinen ve tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı 2015'te Ermeni cemaatine iade edilen Kamp Armen'in yeni mimari projesi tamamlandı.
1915’ten Paylan’a: Kurumsal ve Kolektif Lincin Sürekliliği
Özcan Kırbıyık
Özcan Kırbıyık, 1915’ten günümüze 'Ermeni Soykırımı' tartışmalarına ilişkin: 1915’ten Garo Paylan’a: Kurumsal ve Kolektif Lincin Sürekliliği'ni yazdı. Devletin “muteber ve makbul vatandaşları” Ermeni kıyımından bahsederken “Sözde Soykırım” demeyi eksik etmezler. Walter Benjamin’in “estetize edilmiş yaşam” olarak işaret ettiği bu tür hayatların yüceltilmesinin temelinde yüzleşmeyi mümkünatın el verdiği en sert biçimde reddediş yatmaktadır. Bu reddediş sadece işlenen suçun gözlerden ırak tutulması değil, “öteki” olarak algılanan, yani gerçek kurbanlara, reddin yansıtılmasını da içeren bir tür ideolojidir: Yani, inkarın inkarıdır.
Çocuklarınız utanacak
Etyen Mahçupyan / Karar
Meclis’teki kavgalar artık kimseyi şaşırtmıyor. Türkiye karşıtlığını meslek edinmiş yabancı yayınlar bile bu olayları haberleştirmiyor ve ‘doğal bir durum’ olarak ele alıyorlar. Yani Türkiye’de siyasetin, siyasetçinin ve sosyalleşme kültürünün kalibresinin bu olduğunu varsayıyorlar. Bilinmesinde yarar var, yurt dışında yaptığımız çalışmalarda oryantalist bakışın beslendiği zemin din değil. Müslümanların kendi dinleri yüzünden ‘geri’ kaldığını söyleyenlerin sayısı çok az ve genelde cahil bir görüş olarak değerlendiriliyor. Ancak Müslümanların ‘geri’ bir toplumsal kültür yaratmış olduğunu, cehalete prim verdiğini, zihinsel sığlığı aşamadığını düşünenlerin oranı çok yüksek ve günümüzde oryantalizmin dayanağı da bu tespit.
Siyaset ve Tarih Yazıları
Sevan Nişanyan
Hikmet incileri 4
Posted: 15 Jan 2017 03:14 AM PST
TRT 3 günlükleri
Son zamanlarda çığırından çıkan bir trend: Bir Allahın kulunun hatırlamadığı Danimarkalı besteciler saati. Unutulmasında sonsuz fayda bulunan kadın besteciler saati. Berbat-ötesi Meksikalı besteciler şöleni. Vb. Maksat nedir belli değil. Saygun ve Muammer Sun’dan beteri varmış dedirtmek mi acaba?
Sarkisyan:Ermenistan’ın kalkınması işinde uluslararası firmaların daha aktif yer alma zamanı geldi
Başkan Serj Sarkisyan başkanlığında bugün 16 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığına bağlı Ermenistan’ın Rekabet Gücü Projesinin icra süreci ve önümüzdeki süreçte yapılacaklar masaya yatırıldı. Toplantıya Proje Konsey üyeleri katıldılar. İstişare toplantısı öncesind başkan Serj Sarkisyan, Konsey önüne konan mesele ve faaliyet önceliklerine değindi.
Arpine Hovhannisyan, Strasborg’da Ermenistan’da demokratik reformlara ilişkin bilgi verdi
Ermenistan Adalet Bakanı Arpine Hovhannisyan, 16 Ocak’ta «2015-2018 Dönemi Avrupa Konseyi (AK)-Ermenistan Eylem Programı: Kazanımlar ve Perspektifler» başlıklı oturuma katıldı. Bakan AK üyelerine Ermenistan’da demokratik reformlar kestinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Yusuf Halaçoğlu'ndan Ermeni iddialarına sert tepki!
TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan sözde Ermeni Soykırımı iddiaları tartışmalarına MHP kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan sert tepki geldi 16 Ocak 2017 Pazartesi 18:12 0 0 TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan sözde Ermeni Soykırımı iddiaları tartışmalarına MHP kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan sert tepki geldi Sözde soykırım iddialarını araştırmak için önerilen tarihçiler komisyonunun kurulmasından herkesin kaçtığını belirterek, "Avrupalılar kaçıyor, İngiltere kaçıyor, ABD kaçıyor, Neden kaçıyorsunuz?" dedi. (Bu adamdan (!)başka ne beklenir. HYETERT)
Nesneler, Hareketler, Hareket Aralıkları ve Matematik
Nurettin Değirmenci
Eğer inanıyorsanız; Evrensel Tanrı, mutlak ruh ve mutlak akıl olup, Evrendeki varlıkları, yasaları ve matematik ile sevk ve idare eder. Mutlak ruh ve mutlak aklın gücü olmaz. Güç, maddi varlıklara özgüdür. Doğa yasaları (Tanrı yasaları), fiziksel müdahale etmeden, bütün maddi varlıkları denetler. Eğer inanmıyorsanız; Evrendeki bütün varlıklar, evrensel doğa yasaları ve matematik ile sevk ve idare edilir. Bizim gibi ülkelerde matematik nesne, hareket ve hareket aralıklarından kopuk öğretilir. Bu nedenle, matematik, ezberlenir ve çabucak unutulur.
Hovhannisyan Muižnieks ve Jagland’la AK-Ermenistan Eylem Planını değerlendirdi
Bakanlıktan NEWS.am’e verilen bilgiye göre bakan Hovhannisyan bugün Avrupa Konsyi İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Nils Muižnieks ve Avrupa Konseyi Gn. Sekreteri Thorbjørn Jagland’la buluştu.Buluşmada taraflar 2015-2018 Dönemi Avrupa Konseyi-Ermenistan Eylem Planı yanısıra insane haklarının korunması, Seçim Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkmesi (AİHM) kararlarının icrasına ilişkin bir dizi meseleyi değerlendirdiler.
Sessiz Müzayede / " ՓՈՐԹԱԳԱԼ ԳԵՂԱՐԱՐՈՒՍՏԱԿԱՆ ՏԱՆ" ԵԶԱԿԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆԸ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ "ԼՈՒՌ ԱՃՈՒՐԴ"Ը
Danimarka parlamentosu Ermeni tasarısını görüşecek
By Sadi Tekelioglu
Danimarka parlamentosunda grubu bulunan Birlik Listesi (Enhedslisten), Liberal İttifak (Liberal Alliance) ve Alternativet partileri tarafından verilen ve 1915 olaylarının soykırm olduğu yönünde karar alınmasını isteyen tasarı 19 Ocak günü ele alınacak.
Elazığ'taki tarihi Surp Kevork Ermeni Manastırı yok olmaya yüz tuttu
6. yüzyılda Elazığ'da (tarihi Kharberd) inşa edilen Surp Kevork Ermeni Manastırı, günümüzde etrafı tel örgülerle çevrilerek terkedilmiş durumda. Elazığ'ın Şahinkaya köyünde bulunan manastır, köyün yukarı kısmındaki kilisesi, hamamı, yetimhanesi ve mezarlığı ile geniş bir arazide kurulmuştu. Kurulduktan beri yıllar boyunca yüzlerce öğrencinin eğitimini sağlayan Surp Kevork Manastırı, Ermeni Soykırımı’ndan sonra uzun süre bölgeye gelen göçmenlere de ev sahipliği yaptı. İttihat ve Terakki döneminde Bitlis’ten buraya gelen askerlerden Sadık Erzen’e verilenmanastır, zamanla tahrip edilmeye başlandı. Önce define arayan askerler tarafından yoğun olarak kazılan manastır, daha sonra da defalarca define avcıları tarafından hedef alındı.
WINEP Trump’tan Ermeni Soykırımı’nın tanınmayacağı konusunda Türkiye’ye garanti vermesini istedi
Washington Yakın Doğu Politika Enstitüsü (WINEP) Türkiye ile ilgili ABD politikası önerileri çerçevesinde, ABD Cumhurbaşkanı Trump’ a ‘Ermeni Soykırımının tanınmayacağı konusunda Türkiye’ ye garanti vermesini önermişti. ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey ve Türk bilim adamı Soner Çağaptay tarfından hazırlandığı raporda “ABD Kongre’de Ermeni Soykırımı’nın kabul edilmeyeceği konusunda Türkiye’ye garanti verebilir. İkili ilişkilerde her zaman kritik bir konu olan sorun Türk milleti için de büyük önem taşıyor” söylendi.
Yılmazer: Dink de Orhan Pamuk gibi korunmalıydı
Gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davaya bugün devam edildi. Duruşmada dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ilk kez savunmasını yaptı.
Sizin duvar Ararat'ı keser mi?
Aris Nalcı / @arisnalci /aristotale@gmail.com
Bu haftanın iki güncel sataşması vardı Ermenilere. - TOKİ demiş ki Suriye'den sonra İran ve Ermenistan sınırlarına da duvar örülecekmiş. - Meclis'te soykırım diyen Garo Paylan'a TBMM 2 birleşime katılmama cezası vermiş ve Paylan'ın sözleri tutanaklardan çıkarılmışmış.İkisi de ileride başımıza örülecek çorapların habercisi. Üstelik Baron Hırant'ın (Neden Baron dediğimi okurlarım bilir) katledilişinin 10. yılına yaklaştığımız şu günler bana 19 Ocak 2007 öncesi Türkiyesi'ni hatırlatıyor.
CAMİLERDE BALYAN MÜHRÜ
Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci / ekrem.ekinci@tg.com.tr
Boğaziçi’nin zarif câmilerinde namaz kılanların çoğu, bunların, Balyan Ailesi’nden yetişmiş saray mimarları tarafından yapıldığını bilmez.Kayseri asıllı bir Ermeni ailesi, peş peşe 9 mimar yetiştirmiş; 18 ve 19. asırda İstanbul ve çevresinde saray, cami, kilise, yalı, köşk, kışla, mektep, hastane, kule, sebil, çeşme, bend, tiyatro gibi nice binalara imzasını atmıştır. Bu aile, Avrupaî üslûbu, şark süsleme tarzı ile birleştirerek kendilerine mahsus bir mimari stil meydana getirmiştir. Nesilden nesile aktarılan bilgi müktesebatı ve tecrübe yanında, devamlı kendilerini yenilemeyi ve unutturmamayı becermişlerdir.
Rahip Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin: Hak din Hristiyanlık dedi, öldürdüm
Rahip Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin, "Bana 'Hak din Hristiyanlıktır. Bir gün bütün Türkler Hristiyan olacak' deyince çok sinirlendim, yanından uzaklaştığım bir sırada birden dönüp ateş ettim" dedi. Trabzon'da 5 Şubat 2005 tarihinde Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin, tahliye olduktan sonra ilk kez konuştu. Akdin, "Rahip bana 'Hak din Hristiyanlıktır, bir gün bütün Türkler de Hristiyan olacaktır' dediği için öldürdüm" diye konuştu.
Cumhurbaşkanına padişah yetkileri
Orhan UĞUROĞLUorhan@yenicaggazetesi.com.tr
AKP'nin hazırladığı ve MHP desteği ile Meclis'te görüşülen Anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin kaynağı ilk Osmanlı Anayasası Kanun-u Esasî'de yer alıyor.II. Abdülhamit'in 10 Eylül 1876'da tahta çıkma töreninin (Cülus) ardından, Anayasa hazırlanması için Sadrazam Mithat Paşa'ya, o da özel sekreteri hukukçu Ermeni Krikor Odyan'a görev verdi.Odyan, 1863 yılında yürürlüğe giren Ermeni Anayasasından kopyalayıp alarak 1876'daki Osmanlı Anayasası Kanun-u Esasî'yi yazdı.İşte bu ilk Osmanlı Anayasası ile Padişah'a tanınan yetkiler, günümüzde AKP'nin Meclis'te görüşülen teklifinde de aynen yer aldı.Kanun-u Esasî'nin önemli maddeleriErmeni Hukukçu Krikor Odyan'ın yazdığı 119 maddeden oluşan anayasaya göre "Padişahın hakları ve görevleri" ile bugün Meclis'te kavgalar arasında görüşülen "Cumhurbaşkanlığı yetkileri" arasında fark olmayan maddeler şöyle:* Padişahın kişiliği dokunulmazdı ve yaptıklarından kimseye karşı sorumlu değildi. (Cumhurbaşkanına da ömür boyu bu hak tanınıyor.)* Vükela'nın (Bakanların) atanması ve azledilmesi, (Cumhurbaşkanı Bakanları atayacak.)* Para bastırılması ve Hazinenin yönetimi, (Cumhurbaşkanı devletin bütçe yasasını yapacak.)*
Temmuz darbe kalkışmasında Ermenilerin rolü
Yenisöz gazetesi yazarı Hasret Yıldırım'ın 15 Temmuz darbe kalkışmasındaki kripto Ermenileri irdelediği yazısı... 15 Temmuz darbe teşebbüsünün üzerinden, 2,5 aydan fazla bir vakit geçti. Bu süre zarfında; köşe yazarları ve televizyon yorumcuları, mevzuun hemen hemen her cihetinden tartışmalarla, teşebbüs hakkında mutâla'a da bulundular. Bu izâhâtlardan bir tanesi var ki, mevzua çok farklı bir boyut kazandırdı. Tarihçi-Yazar Kadir Mısıroğlu, 20 Temmuz akşamı, Beyaz Tv'de katıldığı programda, mevzuun belki de hiç konuşulmamış bir tarafını ele aldı ve şunları söyledi: “Bu darbe teşebbüsündeki şiddetin bir diğer sebebi de; bunlar araştırılsın, elebaşlarının ben ermeni olduğu kanaatindeyim. Buradan bu işin tahkikatını yapacak hâkim ve savcılara sesleniyorum…
Cevdet Paşa: Nefer Hasan Yüzbaşı Hristo’ya itaat edecek mi?
Hakan Erdem / herdem@karar.com
Başta padişah olmak üzere, son dönemlerdeki bazı Osmanlıların gözünde Türk unsurunun ayrıcalıklı bir yeri olduğu görülüyor. Osmanlı bürokratı ve daha sonra, 1913’te Arnavutluk devletinin bağımsızlığını ilân eden bir Arnavut milliyetçisi olan İsmail Kemal Bey, hatıratında, Midhat Paşa’dan söz ederken onun, imparatorluğun tüm “ırklarına” karşı eşitlik hisleri beslediğini söyler. Ona göre, Midhat Paşa, “baskın ırka” (dominant race) herhangi bir ayrıcalık tanımayan ve “diğer ırklara” karşı da bir önyargı taşımayan belki de tek “Türk devlet adamı” imiş.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Yurtdışından yardım olmazsa Ermenistan karşımızda 1 hafta da duramaz
Cumhurbaşkanı Aliyev: “Biz tüm provakasyonlara layıklı cevap vereceğiz. Aynı zamanda Ermenistan’ın yıllar içinde oluşturduğu yalan çöktü. Onlar kendileri, yurdışından yardım almadan karşımızda bir hafta da duramayacaklarını itiraf ediyorlar.” dedi.
Zakharova: Durumda çözüm anahtarı Ermenistan ve Azerbaycan’ın elinde
Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Maria Zakharova, 29 Aralık 2016’da Ermenistan sınırında Azerbaycan inisiyatifiyle gerçekleşen sabotajı yorumladı. Hatırlatalım: Sabotaj sonucu Azerbaycan tarafı biri Ermeni tarafında kalmak suretiyle 7 askerini kaybetmişti. Vakaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği hesaba katılarak Ermeni tarafı öldürülen Azerbaycan’lı askerin cesedini henüz Azerbaycan tarafına teslim etmezken, durum Bakü’de asabi reaksiyonlara sebep oldu.
Referandum için planlanan tarihler belli oldu
AK Parti, anayasa değişikliğine ilişkin kanunun halk oylamasının, en erken 26 Mart Pazar günü en geç de 16 Nisan Pazar günü yapılmasını planlıyor.Referandum için planlanan tarihler belli oldu Alınan bilgiye göre, AK Parti, TBMM Genel Kurulunda görüşülen anayasa değişiklik teklifinin Mecliste kabulünün ardından, halk oylamasının, mart ayının sonu ya da nisan ayının başında yapılmasını öngörüyor. Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin birinci turunun bugün tamamlanmasının ardından ikinci turun 18 Ocak Çarşamba günü başlatılmasını planlayan AK Parti, teklifin ikinci turunda günde 6 maddenin kabul edilmesini, teklifin tümünün de en geç 21 Ocak Cumartesi günü kabul edilerek kanunlaşmasını hedefliyor.
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