Yeni Yıl 2017
Eski Yunan ve Roma İmparatorluğunda, 20, 21, 22, 23… Aralık günleri (Takvim şimdiki gibi kesin ve herkes tarafından bilinir değildi; dolayısıyla, tarihler değişebiliyordu.), “Güneş’in Doğumu” bayram olarak kutlanırdı. Doğanın işleyişine uygun bu bayram asırlarca insanlar tarafından kutlanır.
Büyük bir olasılıkla Pers İmparatorluğunda benzer bayram kutlamaları yapılırdı. (Pers İmparatorluğundan günümüze çok az sayıda belge kalmıştır.)
Akdamar Adası Yeni İskelesine Kavuşuyor
Van’ın önemli turizm yerlerinden biri olan ve Ermeni Kilisesinin üzerinde bulunduğu Akdamar Adasına yeni iskele yapılıyor. Gevaş Belediyesi'nin talebi üzerine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak iskele, 4 metre eninde 50 metre uzunluğunda olacak. Tarihi Ermeni Kilisesiyle büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağılıyor. Özellikle yaz aylarında Van'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adasında bulunan 2 iskele yetersiz kalınca Gevaş Belediyesi harekete geçti. (Şu adanın doğru ismini bir türlü öğretemedik. Akdamar değil Ahtamar ya da Ağdamar)
Շնորհաւոր Նոր Տարի - Yeni Yılınız Kutlu Olsun-Happy New Year- Bonne Annee
Değerli Hyetert Okurlarının yeni yılını kutluyor, sağlıklı ve çok mutlu uzun yıllar diliyoruz. Yeni yılın insanlığa barış, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. HYETERT
Rus askeri uzman: Azerbaycan, Nisan Savaşından ötürü uluslararası toplum önünde henüz hesap vermedi
Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında sabotaj-sızma kalkışması Ermenistan’ın egemenlik ihlalidir. Beyan bugün NEWS.am’e açıklamada bulunan askeri uzman Vladimir Yevseyev’den geldi. Rusya ve Ermenistan arasındaki geçerli anlaşmalara göre, Rusya’nın özellikle Azerbaycan tarafından gelecek dış tehditlere karşı Ermenistan’ı koruma yükümlülüğü var. Ermeni-Rus Askeri Grubunun tesisini hesaba katarak, Bakü’nün teşebbüs ettiği sabotaj teşebbüsüne Rusya’nın yankısına değinen Yevseyev şunları kaydetti: ʺRusya bu provakasyanu tabii ki kınayacaktır. Bu çatışma hatta Dağlık Karabağ hattında da değil. Ve bu oldukça kaygılandırıcı, zira kesinlikle provokasyonun mümkün olduğu Nahçivan sınırı da var.
Azerbaycan: İran'ı haritadan sileriz
Azeri Apa Haber Ajansı'nın haberine göre, Milletvekili Kudret Hesenguliyev, İran’ın Azerbaycan’a hücum etmesi durumunda, İran’ın haritadan silineceğini ve yerinde beş devlet oluşacağını iddia etti.*** Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, İran’ın hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını söyledi... Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov, İran'in hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını vurgulayarak, "İran Cumhurbaşkanı da Ermenistan'ı ziyaret etti, biz onlara karşı bildiri verdik mi? Onun için herkes birbirine karşılıklı saygı göstermelidir " dedi.
Seline Doğan Yeni Yıl Mesajı
YENİ YIL MESAJI
Onlarca yıla sığdırılacak birçok olayı yaşadığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Bombalı terör saldırılarıyla başladığımız bir yılı “tek insan” düzenlemesini getirecek olan Anayasa tartışmasıyla noktalıyoruz. Korkuyla, kaygıyla ve mücadeleyle bir yıl geçirdik. Terör saldırıları, iş cinayetleri, suikastlar, darbe girişimleri, OHAL yönetimleri yaşadık. Bir parçası olduğumuz Suriye savaşının etkilerini yaşamın her alanında gördük.
Շնորհաւոր նոր տարի HAPPY NEW YEAR 2 0 1 7
Fransa elçisi: 2016 yılı Ermeni-Fransız ilişkileri için zengin bir yıldı
2016 yılı Ermeni-Fransız ilişkileri için zengin bir yıldı. Bilgi Fransa’nın Erivan Büyükelçisi Jean-François Sharpentier’den geldi. Elçinin kutlama mesajında şunlar kaydedildi: ʺSevgili dostlar, Bu soğuk kış mevsiminde tüm Ermeni halkına iyi dileklerimi sunmak isterim. Önümüzdeki yıl barış ve refah yılı olsun. 2016 yılı Ermeni-Fransız ilişkileri için zengin bir yıldı. Bunların pekişmesi için elimden geleni yapacağıma emin olunuz.
Noel Baba'yı gözaltına aldılar
Aydın'ın Nazilli içesinde Alperen Ocakları'na bağlı bir grup, yılbaşı kutlamalarını ilginç bir eylemle protesto etti. Aydın’n Nazilli ilçesinde Alperen Ocakları üyesi bir grup genç, Belediye Meydanı'nda ilginç bir eyleme imza attı. Yılbaşı kutlamalarını ve Noel'in Türkiye'de de kutlanmasını protesto eden efe kıyafetleri giyen kişiler, meydana getirdikleri Noel Baba'yı darp etti. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları altında gerçekleşen eylem, efelerin zeybek oynamasıyla sona erdi. (Bu ırkçı,faşist kafa ile daha ne etseler yeridir. HYETERT).
İsa'nın Doğum Tarihi Kutsal Doğuş Kutsal Beliriş Ve Vaftizi Yortuları:
Dr.med.S.Adam.
Apostolik Ortodoks Ermeni Kilisesi , diğer kiliselerden farklı olarak İsa'nın Kutsal Doğuş,Kutsal Beliriş ve Vaftizi yortularını her sene 6 Ocak tarihinde, birleşik ve aynı günde kutlamaktadır, diğer birçok kiliseler bu ''Kutsal Doğuş'' yortusunu 25 Aralıkta ,İsa'nın Vaftiz yortusunu ise 6 Ocak'ta kutlamaktadırlar:Bu farklı kutlama tarihleri Hristiyan dünyasında bazılarının akılları karıştırıp, zihinlerinde sorular ve yanlış algılamalara yol açmaktadır, oysa bu durumu tarihi,dini ve takvim bilgi ve verilerle açıklığa kavuşturmak mümkün.
Geleneksel Yeni Yıl Konseri
Hagop Mamigonyan
Sevgili Mesrob Badriarkin önderliğinde yıllar önce düzenlenmeye başlanan gelenekselleşmiş "Yeni Yıl Konseri" bu sene Beyoğlu S. Yerrortutyun kilisesinde gerçekleşecek. 3 Ocak 2017 Salı günü saat 20.30daki konsere herkesi bekliyoruz. Belki bir nebze olsun yaşanan tüm acıları tınılarımızla hafifletebiliriz. Saygı ve sevgiyle.
Re-Introductions are in Order
One of the wonderful things about the Christmas season is the way it re-introduces us to such interesting people. And it’s not limited to friends and family: some of the most memorable re-introductions come from the surrounding culture. Who can suppress a warm smile at their first yearly sighting of Santa, Rudolph, and the elves? Or at the Grinch, and the whole Peanuts gang?
İstanbul'un eskimeyen semti: Samatya
Gökhan Günay / Instagram: @corabidelikadam
İstanbul'a dair iki hayalim vardı çocukken, biri Galata Kulesi'ne çıkıp şehre tepeden bakmak, diğeri ise 'Neşeli Günler' filmi ve 'İkinci Bahar' dizisine ev sahipliği yapmış Samatya'ya karışmak... 10 yıldır İstanbul'da olmama ve Eminönü civarını defalarca gezmeme rağmen Galata’ya çıkıp, Samatya'ya bir türlü gidememiştim. O gün bugünmüş diyerek yapılacaklar listesine bir tik daha atıyorum.
Şarmazanov: 2016 siyasi anlamda zorlu bir yıldı
Beyan bugün 29 Aralık’ta düzenlenn basın brifinginde Ermenistan Cumhuriyetçi Parti (ECP) Gn. Bşk. Yard. Eduard Şarmazanov’dan geldi. Şarmazanov ʺAnayasa Değişikliği seçimi sonrasında, Anayasal değişiklikleri tenimizde hissettiğimiz ilk yıldı. Nisan’daki Dört Gün Savaşı olmasaydı, Temmuz’dan sonra başlayan reformlar daha çabuk başlardıʺ dedi.
Hollywood’da Hazret-i İsa’ya saygı yürüyüşü
Hakan Albayrak / hakanalbayrak@karar.com
Kim başlattı, ne zaman başlattı, hangi filmde başlattı, bilmiyorum. Korkunç bir furya. Yeri göğü inletecek kadar korkunç. Hazret-i İsa’ya (aleyhisselam) sövmek, Hollywood filmlerinde adeta olmazsa olmaz bir kural haline geldi. Neredeyse her Hollywood filminde “Jesus Christ” (İsa Mesih) en az bir kere küfürle anılıyor. Hayret, üzüntü veya öfke anlarında “Jesus Christ” diyen Hıristiyan Amerikalıların bu refleksini değiştirmek, “Jesus” ile “Christ” arasına pis bir kelime koymayı toplumsal ağız alışkanlığı haline getirmek, dünya genelinde de bu kutlu peygambere hakareti ‘normalleştirmek’ için bir tezgâh kuruldu sanki. (İsa Mesih'in korunması da Müslümanlara kaldıysa vay halimize. HYETERT)
Ermenistan Ombudsmanlık: Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj kalkışması uluslar arası tüm talepleri çiğnemektedir
Konuya ilişkin duyuru Ermenistan İnsan Hakları Ombudsmanlığından geldi.Duyuruda şunlar kaydedildi: "Ermenistan Savunma Bakanlığı duyurusuna göre Azerbaycan Sil. Kuv. bu sabah erken saatlerde Ermenistan Tavuş eyaleti Çinar köyü yakınında sabotaj-sızma teşebbüsünde bulundu. Saldırı sonucu iki er ve bir subay hayatını kaybetti. Saldırı, aralarında Çinar köyü yakınlarında da olmak üzere gündüz saat 12:00 itibarıyla devam etmekteydi.
Ermeni Meselesine İlişkin Üç Görüş
Mehmet Karasu
Akademi çalışanları ve üniversite öğrencileri Ermeni meselesinde bütün sorumluluğu Türkiye’ye yükleyen ifadelerde ciddi bir şekilde ayrışıyor; ancak ‘normalleşme ve kalıcı çözüm adımları’nı içeren görüşlerde ise uzlaşıyorlar. Türkiye-Ermenistan arasındaki gergin ilişkilerin kökleri Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar uzanıyor ve bu süreç dönem dönem sessizlikle, şiddet eylemleri ve normalleşme çabalarıyla yüz yılı aşkın süredir devam ediyor.
2016 yılında aramızdan ayrılan ünlü Ermeniler
NEWS.am farklı alanlarda Ermenistan ve Dünya camiasında 2016 yılında hayatını kaybeden tanınmış Ermenileri dikkatinize sunuyor.
Yeni Şafak yazarı: Orhan Pamuk 100 yıl sonra büyük ihtimalle en 'milli' yazarımız olacak
Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un "30 bin Kürt'ü ve 1 milyon Ermeni'yi öldürdük" ifadesiyle ilgili olarak "Yazılan tivitlerden Orhan Pamuk'un tek bir romanını okumamış olduklarını, sadece 'kötü bir zamanlama' ile Ermeni tehciri ile ilgili söylemiş olduğu cümlelerden haberdar olduklarını görüyorum" dedi. "Yüzyıl sonra Orhan Pamuk hiç tartışmasız 'milli yazar' olacaktır" diyen Barbarosoğlu, "Yüz yıl beklemeyelim bu günü konuşalım diyorsanız bu sorunun cevabını ben değil bir Avrupalı, Tim Parks versin: 'Pamuk güçlü bir mekan duygusu sunabilir, ama bu mekan duygusu giderek daha belirgin biçimde Türkiyelilerin kendilerinden çok Türkiye dışındakilere yönelik'" diye yazdı.
Asgari Ücret 1404 Lira Oldu
Asgari ücret 2017 yılı için net 1,404 lira oldu. TİSK 2017 için “sıfır zam”, Türk-İş 1600, DİSK 2 bin liraya yükseltilmesini istiyordu. Asgari ücret 2017 yılı için net 1404 lira oldu. Asgari ücret hali hazırda 1300 TL olarak uygulanıyor.
Diaspora Bakanlığı Kosta Rika ve Nikaragu’da Ermeni toplulukları ortaya çıkardı
Son dönemde Kosta Rika’da 400 ve Nikaragua’da 380 kişi olmak üzere 2 ülkede Ermeni toplulukları ortaya çıkarıldı. Bilgi 27 Aralık’ta düzenlenen yıllık özet basın toplantısında Diaspora bakanı Hranuş Hakobyan’dan geldi. Bakan dünyada 30 bin Ermeni kuruluşu, 20 ülkede 38 Panermeni nitelikli kuruluş, 1004 Ermeni okulu olduğunu ifade ederek ʺSadece bu yıl 26 Ermeni okulu açıldı. Dünyada, işbirliğinde bulunduğumuz 821 cemaate sahibiz. 112 ülkede Ermeni kurum ve kuruluşmarı varʺ dedi.
Sosyal medyada “Akhtamar Adası Çöl Olmasın' Kampanyası başlatıldı
Van'da faaliyet gösteren Van Gölü Aktivistleri Derneği, Van'ın Gevaş İlçesi'nde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük tarihi öneme sahip olan Akhtamar Adası'nın çöl olmaması için girişim başlattı. Ada üzerindeki ağaçların sayısının artırılması ve mevcut ağaçların korunması için başlatılan çalışma hakkında ilk olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Fakat Akdamar Adası'nın SİT alanı olduğu gerekçe gösterilerek bu talep reddedildi. Bunun üzerine Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, seslerini Kültür Bakanlığı'na duyurmak için imza kampanyası başlattı.
Karen Mirzoyan: Bizim toprak teslim etme düşüncemiz yok
Karabağ yönetiminin toprak teslim etme düşüncesi yok. Beyan bugün 28 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında Karabağ Dışişleri Bakanı Karen Mirzoyan’dan geldi. ʺToprak teslim etme düşüncemiz yok; yenilgi havası yok; gelişme, ileri yönde hareket etme, azametli ve güçlü bir ülkeye sahip olma düşüncesi var. Uluslararası toplumun taş gibi sessizliğini koruduğu görüşü var, ancak gerek uluslararası toplum gerekse eşbaşkanlardan yankılar olduʺ dedi.
Türkiyeli Rumlar Fener Rum Lisesinde komşularını ağırladı!
Kültürel Mirası Koruma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Vlahsaray Panaya Kilisesi restorasyon süreci ve tarihi tanıtıldı. Geçtiğimiz hafta Laki Vingas’ın öncülüğünde Kültürel Mirası Koruma Derneği tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın da katıldığı etkinlik vesilesi ile Vlahsaray Panaya Kilisesi restorasyon süreci ve tarihi tanıtıldı. ‘Geçmiş ve Gelecek Tasavvuru ile Vlahsaray Panaya Kilisesi’ adı ile düzenlenen etkinliğin bir diğer önemli yönü ise ilk kez Fener, Balat sokaklarına ve harap durumda olan Vlahsaray Panaya Kilisesine asılan afişle Fenerli Rumların komşularını evlerine davet etmesiydi.
Unutulan değil unutturulan Rum mirasının izinde
Serdar Korucu/ CNN TÜRK
Araştırmacı Ari Çokona’nın “20. Yüzyıl Başlarında Anadolu ve Trakya’daki Rum Yerleşimleri” kitabı Literatür Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap Rumların bir yüzyıl önce bu toprakların her bölgesindeki varlığına işaret ediyor.Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslümanların ardından en yüksek nüfusa sahip olan Rumların bugün Türkiye sınırları içinde kalmış topraklardaki mirası “20. Yüzyıl Başlarında Anadolu ve Trakya’daki Rum Yerleşimleri” kitabında toplandı.
Ermeni bakan: 2018’de Ermenistan’da Coğrafi Anlamda Kamu İdari Bölüşüm Kompozisyonu Değişmiş Olacak
Bölgesel İdare ve Kalkınma Bakanı Davit Lokyan’dan geldi. Bakanın ifadesiyle 2017 sonbaharına dek 250 yerleşim biriminin 20 büyütülmüş kamu idari mahalli içinde toplanması planlanmakta. Hükümet genel olarak 2018 yılına dek kamu idari birimlerinde coğrafi büyütme işlemini tamamlamış olacak. Böylece yurtta 100 civarı ilçe statüsünde mahal olacak.
Ukrayna Berejani Sb. Grigor Lusavoriç Kilisesi Kompleksi, Ermeni cemaatine teslim edildi
Ukrayna Berejani’de devlet tarihi-mimari koruma parkı uhdesindeki Sb. Grigor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Kompleksi, Ukrayna Ermeni Apostolik Kilisesi cemaatine teslim edildi. AnalitikaUA.net’in verdiği habere göre, Ukrayna Ermenileri Birliği (UEB) Bşk. Vilen Şatvoryan kararı ‘tarihi’ olarak nitelendirdi. Berejani Sb. Grigor Lusavoriç Ermeni Kilisesi 1764’de aynı mekanda bulunan esi ahşap Ermeni kilisesi yerine inşa edildi.
‘Noel Baba’ güzellemeleri
Oral Çalışlar
Keşan Müftüsü’ne ait olduğu söylenen bir video sosyal meydada dolaşıyor. Müftü Süleyman Yeniçeri olduğu söylenen kişinin sözleri şöyle: “Noel Baba diye birisi yoktur. Aziz Nicholaos diye biri var ama bu uyduruk bir kişidir. Noel Baba baca ve pencereden giriyor. Ama doğru dürüst birisi olsa kapıdan girerdi. Hristiyanlıktan gelen bir etkinliği kutlarsak, onlara benzemeye çalışmış oluruz. Biz, neden onlar gibi yaşayalım ki? Onlar bizim gibi yaşıyorlar mı?” Kuran’da İsa Peyamber. Bu sözler yeni midir? Yoksa önceden söylenip bugünlerde servis mi edildi, onu da bilmiyorum. Şurası bir gerçek ki, ülkemizde ve dünyadaki bazı fanatik çevreler, yılbaşı kutlamalarına değişik düzeylerde tepki gösteriyorlar. Bu kutlamanın yapılmaması gerektiğini, yapanların günaha gireceğini ifade ediyorlar. Yer yer saldırılara bile tanık oluyoruz.
Japonya Başbakanı'ndan Pearl Harbor'a Ziyaret
Pearl Harbor’u ziyaret eden Japonya başbakanı Şinzo Abe, ülkesinin 75 yıl önce Hawaii adalarında bulunan bu limana düzenlediği baskında ölen çoğu asker 2 bin 400’ü aşkın Amerikalı’nın ailelerine “içten ve ebedi” taziyelerini sundu.
Ermenistan, Nisan 2017’ye kadar İran’la Serbest Ekonomi Bölgesinin tesisine başlama arzusunda
Ermenistan Nisan 2017’ye kadar İran’la Serbest Ekonomi Bölgesinin tesisine başlama arzusunda. Beyan bugün 28 Aralık’ta yapılan yıl sonu basın toplantısında Ekonomik Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Suren Karayan’dan geldi. Serbest Ekonomi Bölgesi konsept yaklaşımlarının hazırlanmış olduğunu belirten Karayan,İş Programının da hazır olduğunu ifade etti. Şu anda potansyel yatırımcıların önerileri toplanmakta. Serbest bölgenin Meghri yöresinde sınırın Ermeni tarafında tesisi öngörülmekte.
Diaspora Bakanlığı 2017’yi «Dağlık Karabağ Yılı» ilân etti
Ermenistan Diaspora Bakanlığı 2017’yi «Dağlık Karabağ Yılı» ilân etti. Bilgi bugün 27 Aralık’ta yapılan yıl sonu basın toplantısında Diaspora Bakanı Hranuş Hakobyan’dan geldi. Bakan Nisan olayları esnasıda Diaspora’nı yek vücut hale geldiğini ifade ederek ʺBiz Bakanlık olarak fiziken ve manen daha fazla güçlendik. Tüm Diaspora Karabağ’ın arkasında, Ermenilerin arkasında yer aldı. Diaspora temsilcilerinin Dağlık Karabağ’ın müstahkemiyetinin artırılması için yaptığı maddi ve manevi destek Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ekonomisi için büyük bir önem arzetmekteydiʺ dedi.
Susan Pattie, kendilerini yani Ermenileri anlattı
“Çok ilginç bir tarihimiz var. Çok acılar çektik ama bize ilişkin bundan çok daha fazla şeyler de var. Kendimize özgü bir kültürümüz, dünyanın farklı ülkelerinden insanlarla dostluklarımız da var. Onlarla olan paylaşımlarımız da var. Simge ÇerkezoğluHakikaten, kimdir bu Ermeniler? Onlara ilişkin neler biliyoruz… 1920’li yıllara kadar Anadolu’da yaşadıkları, daha sonra ise tehcir mi soykırım mı yaşandığına ilişkin süregelen siyasi tartışmalardan öte, onları ne kadar tanıyoruz.
CHP’li Doğan: “Bu teklif yasalaşırsa AB süreci resmen biter”
CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, teklifin yasalaşması durumunda Türkiye’nin AB sürecinin resmen sona ereceğini söyledi. CHP’li Selina Doğan, “partili cumhurbaşkanlığı” teklifinin kabul edilmesi durumunda Türkiye’nin AB sürecinin resmen biteceği uyarısında bulundu. Doğan, teklifin “milli iradeye saygı” gerekçesiyle hazırlanmadığını, “ucuz bir popülizm” yapıldığını söyledi.
Karabağ konusunsa hem gerginlik, hem Minsk grubunun çabaları, hem silahlanma yarışı devam edecek
Bugün gazetecilerle bir araya gelen Kafkasya Enstitusü Başkan Yardımcısı, Siyaset bilimci Sergey Minasyan “Bence başta gerginlik, Minsk grubunun çabaları, silahlanma yarışı olmak üzere Karabağ sorunu ile ilgili bütün süreçler devam edecek” diye konuştu. Minasyan’a göre gelecek yılda birçok gelişmeler Rusya-ABD ilişkilerine bağlı olacak. Karabağ sorununda Rusya’nın ciddi ilerleme sağlayabilmesini kaydeden Minasyan “Batı ortakları da, Rusya’nın önceki yıllarda yapılmadığını yapabilme olanaklarına sahip olduğunu diyorlar. Tek yaklaşım hem askeri, askeri teknik hem diplomatik olanakları ve soruda ilerleme sağlama niyeti var” diye konuştu.
Ermeni Futbolcu Mkhitaryan'ın Attığı Gol Beğeni
Manchester United'ın yıldızı Mkhitaryan'ın "akrep vuruşu"yla attığı gol taraftarları hayran bıraktı. Ermeni futbolcu, maç sonunda kendisine gösterilen ilgiden dolayı takım otobüsüne binemedi. İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Sunderland'ı 3-1 mağlup ederken maçın önüne Henrikh Mkhitaryan'ın golü geçti. "Akrep vuruşu"yla ağları sarsan Ermeni futbolcu maç sonrasında kendisine gösterilen ilgiden dolayı takım otobüsüne binemedi, Old Trafford'un dışında yüzlerce taraftara imza dağıttı.
Bakan:Ermenistan’da yaşayan Suriye’li Ermeni ailelerde yaklaşık 250 çocuk dünyaya geldi
Ermenistan’da yaşayan Suriye’li Ermeni ailelerde yaklaşık 250 çocuk dünyaya geldi. Bilgi bugün 27 Aralık’ta düzenlenen yıl sonu basın toplantısında Diaspora Bakanı Hranuş Hakobyan’dan geldi. Bakan en az 180 kişinin Ermenistan’da evlendiğini kaydederek ʺÖyle ki Suriye’li Ermeni ailelerde düğünler olmakta. Bu arada onlar sadece Ermenistan’a gelen Suriye’li Ermenilerle değil, diğer yurttşlarla da evlenmekteler.ʺ dedi.
Armen Amiryan: Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi temelinde yeni bir yapılanmaya gidilecek
Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi lağv edilip, bu temelde yeni bir isimle bir yapılanmaya gidilecek. Beyan bugün 26 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında Kültür Bakanı Armen Amiryan’dan geldi. Bakan Amiryan ʺHer yapıya zamanı içinde bakıp takdir etmek gerekiyor. Zamanında film endüstrisine tam bir katılımı oldu ancak şimdi bunun yerine yeni bir yapı tesis olacak ʺ dedi.
Ermenistanlı yetkiliden İran'da Ermeni toplumuyla ilgili açıklama
Ermenistan Genel Sayıştayı ve Araştırma Komitesi Başkanı, İran İslam Cumhuriyetinde Ermeni topluluğunun sahip olduğu özgürlüğün takdire şayan olduğunu ve örnek gösterilmesi gerektiğini söyledi. Dün Tahran'da İran yargı gücü yetkilileri ile görüşen Ermenistan Genel Sayıştayı ve Araştırma Komitesi Başkanı Agvan Huspiyan dün İRİB Dış yayınlar Ermeni servisine yaptığı açıklamada, İran'da Ermeni topluluğun kendi vatanlarının kalkınması ve gelişmesi için hiç bir girişimden çekinmediklerini bildirdi.
Tarihi kentler ve Ermeniler serisinin ilk kitabı: Bitlis ve Muş
Serdar Korucu/ CNN TÜRK
Aras Yayıncılık, Anadolu kentlerindeki Ermeni mirasını inceleyen “Tarihi kentler ve Ermeniler” serisine Richard G. Hovannisian’ın “Bitlis ve Muş” kitabı ile başladı. Kitap, ABD’de yayımlanmasından 14 yıl sonra Türkçeye kazandırıldı. Tarihçi Richard G. Hovannisian’ın editörlüğünü üstlendiği, 2002’de ABD’de yayımlanan “Armenian Baghesh/Bitlis and Taron/Mush”, Aras Yayıncılık’ın 14 eserden oluşan “Tarihi kentler ve Ermeniler” serisinin ilk kitabı oldu. Zülal Kılıç tarafından Türkçeye çevrilen kitap, Bitlis ve Muş’un, Ermeni tarihindeki isimleri ile Pağeş ve Daron’un unutulan daha doğrusu unutturulan, konuşulmayan geçmişine götürüyor okurlarını. 1915 sonrasında bir bölümü yok olan, geri kalanı ise harabeye dönüşen üç bin yıllık Ermeni varlığının izinde…
Ünlü İngiliz şarkıcı George Michael hayatını kaybetti
George Michael'ın ölümünü kamuoyuna duyuran şarkıcının menajeri Michael Lippman, Michael'ın Pazar günü Oxfordshire'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis, George Michael'ın ölümünde şüpheli herhangi bir durum olmadığını açıkladı. Yunan asıllı olan George Michael (gerçek adı Georgios Kyriacos Panayiotou), 1981'de okul arkadaşı Andrew Ridgeley ile birlikte kurduğu Wham! grubuyla şöhret kazandı."Wake Me Up Before You Go-Go", "Freedom", "Careless Whisper", "I'm Your Man" ve "The Edge of Heaven" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Wham!, 1986'da dağıldı.
Sevag Balıkçı'nın Ablası Lerna Balıkçı'nın Ermenistan’a Göçü
Zorunlu askerlik yaparken, Ermeni Soykırımı’nın 96. yıldönümünde, 24 Nisan 2011’de öldürülen Sevag Balıkçı’nın ablası Lerna Balıkçı ve diğerleri… Agos Gazetesi Ermenistan’a göç eden Türkiyeli Ermenilerin hikayelerini paylaştı. 24 Nisan 2011’de zorunlu askerlik yaparken, Batman’ın Kozluk ilçesinde, Ermeni Soykırımı’nın 97. yıldönümünde öldürülen Sevag Balıkçı’nın ablası Lerna Balıkçı, Ermenistan’ın başkenti Yerevan’a yerleşerek iki ortağı ile birlikte kardeşinin sevdiği yemekleri yapıyor.
Noel Baba İran’da: Müslüman bir ülkeden Noel kutlamaları
Dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanların yanı sıra, ülkenin yüzde 1’den azının Hristiyan olduğu İran’da da Noel ve yeni yılda kutlamalar gerçekleştiriliyor. Hristiyanlığın İran’da devlet dini Müslümanlık kadar eski bir tarihi var. En az 600 kilisenin bulunduğu ülkede 300.000 ila 370.000 arasında Hristiyan yaşıyor. Bu Hristiyanların çoğunu da Doğu Ortodoks Kiliseleri mensubu ancak aynı zamanda Süryaniler, Katolikler, Protestanlar ve Evanjelikler de bulunuyor.
Merrill Lynch: Türkiye en riskli üç piyasadan biri
Merrill Lynch, Türkiye'nin en riskli üç piyasadan biri olduğunu açıkladı. Merrill Lynch, Türkiye'nin en riskli üç piyasadan biri olduğunu açıklayarak, 2017 gelişen piyasalar raporunda Türkiye için karamsar değerlendirmelerde bulundu. BofA Merrill Lynch, 2017 gelişen piyasalar raporunda Güney Kore'yi sağlıklı büyüme trendiyle öne çıkarırken Türkiye ile birlikte Güney Afrika ve Brezilya'yı en riskli üç gelişen piyasa arasında sıraladı.
Esad ailesi, Noel sabahında Hristiyan kasabası Saidnaya’yı ziyaret etti
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesi, Noel sabahı Hristiyan köyü Saidnaya’da bulunan manastırı ziyaret etti. Başkent Şam’ın kırsal bölümlerindeki Saidnaya’ya eşi Esma Esad ve çocuklarıyla birlikte giden Suriye liderini, yüzerce kişilik kilise cemaatı manastırın dışında karşıladı. Esad ve ailesi, Meryem Ana’nın Saidnaya Manastırı’ndan rahibelerle birlikte tarihi kasabada birkaç saatlik bir tur da yaptı.
Tarihin eril kimliği kadınları nasıl etkiliyor?
Cins Adımlar’ın düzenlediği ‘Toplumsal Cinsiyet ve Tarih’ söyleşisi İstanbul’da gerçekleşti… ‘İstanbul’da Ermeni kadınlar ve gündelik hayatlardı merakım’ diyen tarihçi ve akademisyen Aylin Vartanyan Dilaver ise, Ermeni kadını için hem kadın hem Ermeni kimliğiyle inkarcı bir ortamda gündelik yaşamını sürdürmenin nasıl bir duygu olduğu üzerinde yola çıkarak başladığı çalışmasını aktardı. Kadınların inkarcı bir ortamda nasıl adapte olduğu ya da olmadığı gibi sorular yönelttiğini dile getiren Aylin, “Üç ayrı yaş grubundan 6 kadınla çeşitli sanat moderatörlerini barındıran çalışmama başladım. Çalışma, kadınların seçtiği mekanları gezerken fotoğraflanması ve yan yana getirilip bir hikaye oluşturulması, sonrasındaysa şiirselleştirilmesiydi” dedi.
Christmas brings hope for peace for Aleppo’s Christians
Aleppo celebrates Christmas
Jesuit Priest Ziad Hilal, who represents Aid to the Church in Need, a Catholic nongovernmental organization in Syria, told The Christian Post, "Despite the harsh conditions the people of Aleppo are enduring, [for both] Christians and Muslims, Christmas brings the hope for peace that we have missed for the last five years. Although many churches have been destroyed in Aleppo, the bells of the other churches will sound and hope they bring us peace," he said. The population of Aleppo has fallen from 5 million to 1.5 million as a result of the war; only 30,000 Christians remain, from a pre-war community of 120,000.
Ermenistan’lı mühendisler İran’da kurak iklimin hakim olduğu bölgelerde yağmur yaratmaya çalışıyor
Ermeni «Barva» firması İran’a atmosfer üzerinde etkili olan cihazlar ihrac etme kararında. Bilgi NEWS.am muhabirine açıklamada bulunan firma yöneticisi Aram Vardanyan’dan geldi. Firma, çoktandır doluyu yağmura çeviren doluyla mücadele istasyonları imalatında bulunmakta.
Sarkisyan’dan ve Tüm Ermeniler Katolikosu’ndan Putin’e taziye mesajları
26 Aralık’ta Rusya'da 92 kişiyi taşıyan askeri uçak Karadeniz'e düştü. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegin, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e 92 kişinin ölümüne neden olan kaza ile ilgili taziye mesajları gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanların kutladığı Noel ile ilgili bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hıristiyanların Noel Yortusu nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, yardımlaşma ve dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor; başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum"
Gazetecilere pazar baskını: Siz Ermeni p.çsiniz, hadi şimdi de haber yaz
BirGün Gazetesi İdari Sorumlusu Mahir Kanaat, Diken İnternet Sitesi editörü Tunca Öğreten ve gazeteci Metin Yoksu İstanbul'da, Dihaber editorü Ömer Çelik ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Christmas Wish
Ermeni Soykırımı ile ilgili Çalışmalar: Akademik dogmanın tahribatları
Ayda Erbal/ Siyaset Bölümü, New York Üniversitesi
Bu deneme sadece yalan, yarım gerçek, ihmal, pasif susturma, bilmesinlercilik ve inkarın akademik sistemini sistematik ve kurumsal bir biçimde desteklemeye sert bir biçimde dahil olan Türklerin değil aynı zamanda Amerikalı iş ve devlet çıkar gruplarına yönelik çalışmada akademisyenlerin sorumluluklarını ele alıyor. En büyük zarar,aslında-son on beş yılda özellikle belli sayıda akademisyenin inkarcı literatürün ana ilkelerinin kirli çamaşırlarını açığa çıkardıkları- soykırım çalışmaları alanında değil Osmanlı ve Türk çalışmalarında verildi. Osmanlı’nın son dönemindeki soykırımları görmezden gelen çalışma alanı, soykırımın aynı zamanda söylem olarak normalleştiği ve böylece konuyla ilgili tam bilgisi olan ya da olmayan ya da onların sessiz kalma stratejilerini onaylayan akademisyenler arasında yaygın bir ahlaki anlam karmaşasına kaynak oldu.
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