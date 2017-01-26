Rusya ve Ermenistan hükümetleri, karşılıklı seyahatlerde pasaport zorunluluğunu kaldırarak ulusal kimlik kartlarının (yurt içi pasaportu) kullanılabilmesini karara bağladı. İnterfaks ajansının bildirdiğine göre, Rusya vatandaşlarının Ermenistan’a, Ermenistan vatandaşlarının da Rusya’ya girerken artık pasaport göstermelerine gerek kalmayacak, kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları yeterli olacak.
En karanlık günler: ´Azınlık 1229 kişi çalışma kampına yollandı´
2. Dünya Savaşı’nın en karanlık günlerinde, Saraçoğlu Hükümeti’nin çıkardığı azınlıkları hedef alan, Varlık Vergisi bundan 74 yıl önce yüzlerce kişiyi çalışma kamplarına göndermişti. 5 Ağustos 1942’de kanunlaşan yasa gereği 27 Ocak ile 3 Temmuz 1943 arasında, tümü gayrimüslimlerden oluşan toplam 1229 kişi çalışmak üzere Erzurum Aşkale'ye zorunlu çalışma kampına gönderilmişti
AB elçisi: Ermenistan-AB müzakerelerinde son etaptayız
Ermenistan-AB ilişkileri bağlamında 2016 yılı iyiydi, yoğun siyasi diyalog gerçekleşti; Ermenistan ve AB arasında müzakere edilen Çerçeve Anlaşma yeni düzeye ulaştırılacak. Beyan bugün 24 Ocak’ta düzenlenen basın toplantısında AB Ermenistan Delegasyonu Bşk., elçi Piotr Switalski’den geldi.
Linç kültürü ve azınlıklar
25 Ocak 2017 Mois GABAY Köşe Yazısı
Stefan Zweig eşi ile birlikte intihar etmeden bir yıl kadar önce kaleme aldığı ‘Dünün Dünyası’ eserinde bizlere şöyle seslenir : “Artık tüm hayatım boyunca inandığım Avrupa’nın bir kardeş kavgasında kendini yok etmesine dayanamayacağım. İnandığım değerleri kaybettim. Bu dünyada yaşamak istemiyorum.” Kitlesel ölümlerin bu kadar çok olduğu bir yerde sizce de intihar bir özgürlük değil mi? Bugünün dünyasında geçmişten gelen hiçbir şeyden ders almadığımızı gördükçe bazı intiharların ne kadar onurlu olabildiğini daha iyi anlıyorum. Korkarım ki, bir gün bu topraklardaki hayatın nasıldı diye sorsalar, toplum olarak kutuplaşmadan önce mi, yoksa sonra mı diye cevap vereceğiz…
Ermeni politikacı Gladys Bereçiklyan Avustralya'ın en büyük eyaleti Yeni Güney Galler'in 45.başbakanı oldu
Ermeni göçmen ailelerinden Krikor ve Arsha doğumlu üç kızı'nın en büyüğü olan Gladys Bereçikliyan, 22 Eylül 1970 tarihinde Sidney'de dünyaya geldi. Büyükanne ve babası 1915'te Ermeni Soykırımında yetim kalan Bereçiklyan, İngilizce öğrenmeye başladığı beş yaşına kadar yalnızca Ermenice konuştu. Gençlik yıllarında Ermeni-Avustralya toplumunda ve Ermeni Komitesinde faal görevler aldı.
Ermeni halk ozanı Baruyr Sevag'ın 93.doğum günü nedeniyle
(24 Ocak 1924- 17 Haziran 1971). 20.y.y en büyük ermeni halk ozanlarından sayılan Baruyr Ghazaryan-Sevag, 24 Ocak 1924 tarihinde Ermenistan'ın Zangedun köyünda doğdu.İlk eğitimini doğduğu köyün ilk okulunda alan Baruyr Ghazaryan(Sevag), daha sonraları ,gençlik yıllarında ,başkent Erivan'a taşındı. Erivan Devlet Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi Filoloji bölümünde yüksek öğrenime başlayan Baruyr Ghazaryan -Sevag ,1945 yılında Fakülteden mezun oldu ve Sosyal Bilimler Akademisinde yüksek lisans çalışmalarına başladı. 1951 yılında Moskova'nın ünlü Gorky Üniversitesinin Edebiyat Fakültesinde, Dünya Edebiyati konusunda araştırmalarına başladı ve 1957-1959 yıllarında Edebiyat dalında cevirmen Profesör olarak çalıştı .
Yeşilköy'e yapılacak olan kilise için Papa'nın onay vermesi gerekiyor
Süryani Cemaati, Yeşilköy’de inşa edecekleri ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez sıfırdan yapılacak kilise projesinin hayata geçeceği günü bekliyor. İstanbul Süryani Kadim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Kenan Gürdal, kilise projesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin arazi tahsis ettiğini, Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinlerin alındığını belirtti ve Vatikan nezdinde defalarca girişimde bulunmalarına karşın bekledikleri onayın bir türlü gelmediğini söyledi. Gürdal, “Maalesef ki Vatikan’daki Katolik sorumluların azizliğine uğradık” dedi. Bizzat kardinallerle görüşme ve yazışmalar yaptıklarını hatırlatan Gürdal “Beyrut’ta bulunan ruhani liderimiz Efram 2 bile, onay talep mektubumuzu, Papa’ya elden teslim etmesine rağmen şimdiye kadar olumlu bir gelişme olmadı” ifadelerini kullandı.
Rus ordusu Ermenistan'da tatbikat yapıyor
Ermenistan'da Rus askerlerinin tatbikat yaptığı bildirildi. Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan...Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'da bulunan Rus keşif birlikleri, Kamhud eğitim alanında tatbikata başladı.
Galust Sahakyan: Ermeni-Japon ortak projelerinin gerçekleştirilmesinden beklentiler büyük
Ermeni-Japon ortak projelerinin gerçekleştirilmesinden ve önümüzdeki süreçte işbirliğinden beklentiler büyük. Beyan bugün 24 Ocak’ta Japonya’nın Erivan büyükelçisi Eiji Taguchi’yle buluşması esnasında Ermenistan Millet Meclisi Bşk. Galust Sahakyan’dan geldi.Meclis’ten NEWS.am’e verilen bilgiye göre, Sahakyan, son yıllarda ki ülke parlamentoları ilişkilrindeki canlanmayı olumlu değerlendirdi. Sahakyan, Japonya’nın Erivan Büyükelçiliğinin ikili ikili ilişkilerin gelişim ve pekişmsine katkıda bulunması umudunu belirtti.
ŞİŞLİ, “Durmak Yok, Yola Devam”
Yaklaşık 450 spor okulu öğrencisi ve branşlarda oynayan 130 sporcusu ile Şişli Spor Kulübü yaz, kış, tatil dinlemeden yola devam diyor. Basketbol, voleybol ve satranç branşlarında sporcu yetiştirme hedefi ile yola çıkan ŞİŞLİ, spor okullarından yetişen yetenekli öğrencilerini branş takımlarına alarak lisanslı sporcular kadrosuna ekliyor.
Özgürlük korkusu ve ‘millilik’
Etyen Mahçupyan / emahcupyan@karar.com Özgürlük korkusu ve ‘millilik
Küreselleşmeden en çok yararlanacak olanların büyük devletler olduğunu düşünmek ilk bakışta mantıklı gelebilir. Ne de olsa gücün yayılması ve küçükler üzerinde hegemonya kurma kolaylaşıyor. Ne var ki son otuz yılın deneyimi aksi yöndeki dinamiklerin daha güçlü olduğunu ortaya koymakta. Ortadoğu’da gördüğümüz üzere, küresel ortamda karmaşık bir coğrafyayı ‘ehlileştirerek’ yönetmek mümkün olmuyor. Ayrıca o karmaşık coğrafyadan çıkan birileri büyük güçlerin korunmuş dünyasını kolayca bozabiliyor.
ABD Ermeni Davası Konseyi, Paylan'ı korumak için temaslarda bulunuyor
Amerika Ermeni Davası Konseyi (ANCA), TBMM Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın ifade özgürlüğünü korumak için ABD hükümetine baskı yapmaya devam ediyor. Washington merkezli ANCA İcra Direktörü Aram Hambaryan, konuyla ilgili şu değerlendirmesini yaptı: "İlk olarak Türkiye'de ABD Büyükelçisi John Bass'a ANCA tarafından gönderilen Mayıs 2016 tarihli mektupta, Garo Paylan'a yönelik baskılar konusunu ABD hükümetinin dikkatine sunduk. Bu mektupta biz, Hrant Dink ile ilgili baskılar konusunda ABD'nin hareketsizliğini hatırlatarak , bu hareketsizliğinin, Garo Paylan'a karşı benzeri baskılar uygulamak için net bir işaret olduğu konusunda uyardık".
25 Ocak'ta Ermenistan’a soğuk hava siklonu nüfuz edecek.
25 Ocak günü ikinci yarısından itibaren Ermenistan’a soğuk hava siklonu nüfuz edecek; b çerçvede 26-28 Ocak’ta zaman zaman kar yağışı kaydedilecek. Nispeten daha yoğun olacak 27 Ocak’taki yağış sonrasında ısı yükselecek. Bilgi bugün 23 Ocak’ta Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı olağan haftalık istişare toplantısı esnasında «Meteoroloji ve Ortam Üzerin Aktif Nüfuz Hizmetleri» Kar Amacı Gümeyen Kamu Kurumu Direktörü L. Vardanyan’dan geldi.
Başka halkların bestesiyle milliyetçi destanlar yazmak
Hayri Tunç
'Düşman' görülen halklara ait bestelere, türkülere el koymanın ardında yatan motivasyon nedir? Hayri Tunç, Türkiye’deki örnekleriyle inceledi.Sözlü kültür çalışmaları ile ilgili dezenformasyon örnekleri asla bitmiyor. Önceki hafta “Ankara’nın taşına bak” ezgisinden bahsetmiştim. Bu konu üzerine biraz daha araştırma yaptığımda kırımların en büyüğünün, halk ezgileri üzerinde yapıldığını farkettim. Sözlü kültür çalışmalarından olan ezgilerin değiştirilmesi daha kolay geldiğinden ve sözlü kültürün yok edilmesi topluma ait hafızayı yok ettiğinden olsa gerek, ezgilere yönelim bu alanda önemli bir boyutu kaplıyor.
Hrant Dink mezarı başında anıldı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürülüşünün 10'uncu yılında mezarı başında anıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Dink'in eşi Rakel, çocukları ve yakınları katıldı. 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 10'uncu yılında Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Törene Dink' in eşi Rakel ve çocukları, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, dostları ve sevenleri katıldı.
Güney Kafkasya’da İran ve İsrail rekabeti
Orhan Gafarlı
Ortadoğu’nun en etkili güçlerinden İran ve İsrail’in rekabet alanlarından biri de, Güney Kafkasya bölgesi. İsrail Azerbaycan ile, İran da Ermenistan ile iş birliğini geliştirmeye çalışarak bölgede güçlerini artırmaya çalışıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aralık 2016'da resmi bir ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de bir araya geldi.
Fitch Ratings, Romanya ve Ermenistan'ın kredi notlarını korudu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Romanya ve Ermenistan'a dair kredi notu ve görünümleri açıkladı.Fitch Ratings, Romanya ve Ermenistanın kredi notlarını korudu.
Benim Sanatım. Usta sanatçı Sarkis, bilinmeyen yönleriyle NTV'de!
Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli isimlerinden olan Sarkis, Paris'teki atölyesinin kapılarını ilk kez Zuhal Demirarslan'ın hazırlayıp sunduğu "Benim Sanatım" programına açtı. 55 yıllık sanat hayatında yaklaşık 600 sergi açan sanatçının, Paris'te bulunan Louvre Müzesi başta olmak üzere, dünyadaki birçok önemli sanat merkezinde eserleri sergilendi. 18 Ocak ila 20 Şubat tarihleri arasında Dolapdere'deki Dirimart Galeri’de Ceren Erdem eş-küratörlüğünde gerçekleşecek "Ayna" başlıklı sergisine hazırlanan Sarkis, sergi öncesi Paris'teki atölyesinde Zuhal Demirarslan'ın sorularını yanıtladı.
ANCA «Başkan Trump’a Ermenistan’a Yardım Etmsini Rica Et» kampanyası başlattı
Amerika Ermeni Davası Komisyonu (ANCA) «Başkan Trump’a Ermenistan’a Yardım Etmesini Rica Et» kampanyasnı başlattı.ANCA İcra Direktörü Aram Hamparian, Ermenistan ve ABD arasındaki güçlü ilişkiler, Karabağ’da kalıcı barış, Ermeni Soykırımına adil tutum olmak üzere Ermniler için öncelikli sorunlarda Ermenilere yardım için ABD yeni başkanı Donald Trump elektronik mektuplar yazılması çağrısında bulundu.
Tiflis’te Hrant Dink’in anısına Türk fotoğrafçının sergisi açılacak
Hrant Dink, öldürülmesinin 10. yılında Tiflis’te, St. Etchmidzin kilisesinde 21 Ocak’ta düzenlenecek ayin ve ardından “Hayatun” merkezinin Galust Gülbenkyan salonunda Türk fotoğrafçı Umut Vedat’ın “Ben kimim?” başlıklı sergisi ile anılacak.
Trump'ın İlk Günü: Önce Dini Tören Sonra CIA Ziyareti
Washington’da ABD’nin yeni başkanı için düzenlenen devir teslim töreninin üçüncü ve son günü Washington Ulusal Katedrali’nde tamamlandı. Yemin ederek görevine başlayan Donald Trump ve eşi Melania Trump, İslamiyet dahil 26 din ve mezhepten temsilcinin yer aldığı dini törene katıldı. Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de hazır bulundu.
Paris’teki Türk Hristiyan Keldaniler Noel Ayininde Keliseleri Doldurdu
Türkiye'den 30 yıl evvel Paris'e gelip yerleşmiş olan Türk Hristiyan Keldaniler, Noel Bayramı'nı son yıllarda geldikleri bölgelerde savaş ve kan dökülmesinin sona ermesi bir an evvel barışın gelmesi ve sevdikleri ülkelerine kavuşma umudu taşıyan dualarla kutladılar. Paris'teki Keldani Katolik Kilisesi Saint Thomas'da Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.
On binler Trump’a karşı yürüyor
ABD’nin başkenti Washington'daki Trump karşıtı ‘Kadın yürüyüşü’ne katılan 10 binlerce gösterici, Kongre binasından Beyaz Saray'a doğru yürüyüşe geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü görevini devralmasıyla birlikte başlayan protestolar, başkent Washington D.C. sokaklarında sabah erken saatlerde başlayan “Kadın yürüyüşü” ile devam ediyor.
Fotoğraf: Reuters]
Danimarka'da "1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları" görüşmeleri yapıldı
Danimarka parlementosunda "1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları" görüşüldü. Görüşmede Türkiye'ye eleştiriler içeren iki metnin gelecek hafta oylanmasına karar verildi Danimarka Parlamentosu Folketing'de, Birlik Listesi ve Alternatif Partisinin ortak sunduğu 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları konulu soru önergesi görüşmelerinde, Türkiye'ye eleştiriler içeren iki metnin 26 Ocak'ta oylamaya sunulması kararlaştırıldı.
Van'daki Ermenice tabelalar kayyum kararıyla kaldırıldı
Van'ın Edremit Belediyesi'ne kayyum atanan Atıf Çiçekli, ilçedeki Kürtçe, Türkçe, Ermenice ve İngilizce tabelalarından Ermenice ifadelerini hiçbir gerekçe göstermeden kaldırttı. Yeni kayyum, tabelalar dışında işçi kıyımı ve yasaklarlada gündeme geldi.Van Gölü’nün kıyısında bulunan ve büyük turistik önem taşıyan Edremit, Akdamar Adası'na en yakın olan ilçe. Özellikle Akdamar Adası'ndaki Ermeni Surb Haç kilsesinde her yıl Eylül ayında ayin yapma izni verildikten sonra buraya çok sayıdaki Emrnei turist geliyor.
Mehmet Can: İttihat Terakki ve Ermeniler
İttihat Terakki ve Ermeniler dediğimiz zaman şundan başlamak lazım: Öncelikle 1887 Hınçakların kuruluşundan. Hınçaklar başından beri parti programları itibariyle sosyalist bir örgütlenmeydi. Günümüze kadar da yani yaklaşık olarak 120-130 yıllık tarihlerinde de sosyalist olarak kaldılar. Bunun yanı sıra Hınçaklardan sonra 1890 yılında Taşnak Partisi (Ermeni Devrimci Federasyonu) kuruldu.
İsrail Knesset Bşk: Knesset er veya geç Ermeni Soykırımını tanımalı
Knesset er veya geç Ermeni Soykırımını tanımalı. Beyan bugün 19 Ocak’ta Ermenistan Meclis Dış İlişkiler Daimi Komisyonu Bşk. Artak Zakaryan’la buluşması esnasında İsral Parlamentosu Knesset Bşk. Yuli Edelstein’den geldi.
Sarkisyan: Bizim için savaş kabiliyeti yüksek ordu hayati bir zorunluluk
Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan bugün 20 Ocak’ta Dilijan’da «Dağlık Ermenistan» Sağlık Kompleksinde askeri hizmetleri esnasında, özellikle hasmın tecavüzleri esnasında özveri ve yiğitlikleriyle dikkati çeken son aylarda terhis olmuş askerlerle bir araya geldi.
Ermenistan-İsrail bir sonraki Uluslararası Toplumsal Forumu Erivan’da gerçekleştirilecek
Ermenistan-İsrail bir sonraki Uluslararası Toplumsal Forumu Erivan’da gerçekleştirilecek. Karar 19 Ocak’ta Tel Aviv’de gerçekleşen II. Forum esnasında alındı. Ermenistan Millet Meclisi Toplu ve Enformasyon Araçlarıyla Bağlar Dairesinden verilen bilgiye göre, II. Ermenistan-İsrail Uluslararası Toplumsal Forumunun açılışında Ermenistan ve İsrail Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanları Tali Ploskov ve Artak Zakaryan birer konuşma yaptılar. Forum çalışmalarını H. Kotanjyan ve A. Tsinker koordine ettiler. Forum öncesindeki 3 gün boyunca Ermeni ve Yahudi tarafları ilgili alan uzmanlarıyla temaslarda bulundular.
Asimder'den Danimarka Parlamentosuna Tepki
ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermeni lobisinin yalanlarına devam ettiğini belirterek, "Bu kez yalanlarına Danimarka Parlamentosunu alet eden faşist Ermeni lobisi, hazırladıkları uyduruk sözde soykırım tasarısını parlamentoda gurubu bulunan Birlik Listesi (Enhedslisten), Liberal İttifak (Liberal Alliance) ve Altrenativet partileri tarafından gündeme getirilmek istenmektedir. Bu partiler Ermeni lobisi tarafından maddi veya oy konusunda teklifler sunarak iştahlarını kabartarak, bu tasarının parlamento gündemine getirmelerine sebep olmuştur. Danimarka yönetimi bu tür geçici oyunlara kapılıp oyuna gelmemeliler, aksi taktirde Türkiye gibi bölgesinde güçlü bir ülkenin dostluğunu kaybedecektir. Böyle uyduruk her tarafı yalandan dolu yaşanan tarihin dışında uyduruk bir tarihle hazırlanan sözde Ermeni soykırım tasarısının değerlendirmesi; parlamentoların, siyasetçilerin işi olmadığını, bu konuda tarihçilerin inceleyip karar verecekleri konulardır" dedi.
Ermeni Soykırımı: Sorumluluk ve utanç kavramları üzerine düşünceler
Eski İttihatçıların şeflerinin anılarında gizliden gizliye Ermeni Soykırımı (1915-1916) ile ilgili samimi, pişmanlık ifade eden bir itirafa rastlamayı umut edenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Bu anılar ve insanlar üzerinde çalışan tarihçi de zaten böyle bir arayış içinde olmamalıdır, başarısızlıkla sonuçlanacağından değil aynı zamanda teleolojik, yönlendirilmiş ve bilim karşıtı olacağından da böyle yapmamalıdırlar. İttihatçıların yüzünde “utanç” dolu yüz kızarması görmeye çalışmak “onlar” ile “bizler” arasındaki mesafeyi değerlendirme, bir başka deyişle onların insanlığını değerlendirme iradesine ihanet olur.
ÜSKÜDAR'IN BÜLBÜLÜ KARA BAHTLI ŞAİR BEDROS TURYAN'IN ÖLÜMÜNÜN 145.YILI ANISINA
Ermeni Edebiyatının Zartonk(Uyanış) kuşağının temsilcilerinden, kara bahtlı şair Bedros Turyan (Mayıs 1851-21 Ocak 1872),İstanbul -Üsküdar'ın Bağlarbaşı mahallesinde 1851 yılında doğdu. İlk eğitimini Üsküdar'daki Ermeni Cemaran 'da aldı,ilk okuldan mezun olduktan sonra, ailesi fakir olduğu için çoçuk yaşlarında önce kuyumcu,daha sonraları Eczacı yanında çırak olarak çalışmak zorunda kaldı.Tiyatroyu çok sevdiğinden,sıklıkla Gedikpaşa Tiyatrosuna gider ünlü Tiyatro aktörü Tovmas Fasulyacıyan'ı izlerdi.Tiyatrocu Güllü Hagop'un etkisinde kalan Bedros Turyan ''Sibirya'ya Sürgün'',''Kara Topraklar'' ,''Tiyatro veya Sefiller'' adlı eserleri yazdı.
Şirinoğlu'nun bazı açıklamaları
Bedros Sirinoglunun dun Erdogan ile cemaatimizi ilgilendiren konularda onemli ve yapici bir gorusmesi oldugunu cemaat gazetelerimizden okuduk. Sirinoglu Garo Paylan icin de asagidaki sekilde beyanatta bulunmus.
'Ermeni Tasarısı'nın mimarı Başbakan adayı oldu
Almanya'da Yeşiller Partisi'nin Başbakan adayı Cem Özdemir oldu. Özdemir, Ermeni soykırımı tasarısını Alman meclisine getirdiği gerekçesiyle Türkiye'nin tepkisini çekmişti.A+A-Almanya'da sonbaharda yapılacak Federal Parlamento seçimlerinde Yeşiller partisinin başbakan adayları belli oldu. Cem Özdemir ve Katrin Göring-Eckhart, Merkel'in karşısına çıkacak başbakan adayları oldu.
Yeni AP başkanının skandal Türkiye açıklamaları
Avrupa Parlamentosunun yeni başkanı seçilen Antonio Tajani'nin geçmişten günümüze Türkiye açıklamaları. Avrupa Parlamentosu Başkanlığı'na seçilen İtalyan Antonio Tajani, Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulunmuştu. BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre; Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığı iddia eden Tajani, AP ve Türkiye arasındaki müzakerelerin dondurulmasını savundu. Yeni AP Başkanı, Nisan 2015'te kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı tasarısı hakkında ise sözde soykırım iddialarını desteklemişti.
Why is the Badarak so Long?
The Eastern Diocese’s popular video series, “Bread and Salt: Stories from the Armenian Church,” now has a companion podcast series of the same name. In the inaugural episode—“Why is the Badarak So Long?”—Eric Vozzy interviews the Very Rev. Fr. Daniel Findikyan, a scholar of the Armenian Divine Liturgy, and director of the Diocese’s Krikor and Clara Zohrab Information Center.
Hrant Dink Ölümünün 10. Yılında Anıldı
Tan Çetin
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hrant Dink, uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin 10. yıl dönümünde Agos gazetesi önünde anıldı. 19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink’i anma törenine Dink’in ailesi, çok sayıda vatandaş ve Agos gazetesi çalışanları katıldı. Harbiye’de toplanan kalabalık bir grup “Hepimiz Hrant’ız Hepimiz Ermeniyiz” sloganları atarak Agos gazetesine doğru yürüdü.
Rakel Dink: Güvercin tedirginliğini yıkalım
Hrant Dink, öldürülüşünün 10. yılında Agos gazetesinin eski binasının önünde, öldürüldüğü yerde anıldı. Anmada bir konuşma yapan eşi Rakel Dink, "10 yıl önce sorduğumuz soruyu yeniden soruyoruz. Hedefe koyanlar, tehdit edenler, 'Hrant, öfkemizin hedefisin' diyenler, Genelkurmay'dan bildiri yayınlayanlar ne zaman adalet önüne çıkarılacak?" dedi. Rakel Dink, konuşması sırasında İncil'den de bir alıntı yaparak, "Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez." diye konuştu.
ÖLÜMÜNÜN 10.YILINDA HRANT DİNK'İN ANISINA
Dr.med.Sarkis Adam
Hrant Dink Türkiye’de baskı altında olan azınlıkların sorunlarını gündeme tașımaya çalışan biri idi: Dink,Ermeni sorununu Türk kamu oyuna anlatmak ve anlașılır hale getirmek, insanları bu konu ile ilgili olarak,kendi kendilerine sorular sormaya yönlendirmek ve toplumun kendi kendini sorgulaması için çabalıyordu. Dink'in ,Türk –Ermeni ilișiklerin düzenlenmesi konusundaki görüș ve fikirleri,hem Ermeni ve hem de Türk genel görüșlerinden farklı idi,bu nedenle așırı
milliyetçi kesim tarafından vatan haini ilan edilerek Türkiye için en tehlikeli ermeni
biri olarak görülürken,özellikle dıyasporanın bazı ermeni kesimleri tarafından da görüş ve fikirleri sıcak karșılanmıyordu:Hrant Dink'in,en tehlikeli bir ermeni olarak görülmesi,
öldürülmesinin sıradan olmadığı,önceden bilindiği bağlamında bir açıklık getirmektedir.
Karıncalar Gibi Huzur Kaçıran: Zaven Biberyan
“Biberyan okurlarını İstanbul’daki küçük burjuva ahlâkının ve görünmez aile zorbalığının tehlikeli sularına daldırıyor.” HERVE GEORGELIN*
Zaven Biberyan benim için sadece hayal meyal bir isimdi. Kesinlikle ilginç bir yazar olmasına karşın, yine de Ermenilerin çoğu için tanınmayan biri olarak ünlenmişti. Gayet şaşırtıcı bir biçimde, benim bakış açım da Fransız ya da Halep Ermenilerininkiyle aynıydı: Sanki 1915, Türkiye Ermenileri arasında bütün entelektüel ve şairane yaşamı yerle bir etmemiş gibi Ermenice yazan büyük bir yazar ancak İstanbul’dan çıkabilirdi.
Her yıl 1000-1500 Diasporalı Ermeni vatana dönüyor
2010 yılında kurulan “Ermenistan’a dönüş” fonu Ermenistan’a yerleşme, çalışma ve yaşama kararı alan Diaspora Ermenileri ile çalışıyor ve destekliyor. Gazetecilerle bir araya gelen fonun başkanı Vardan Marashlyan “Yıllık olarak 1000-1500 Diasporalı Ermeni Ermenistan’a yerleşiyor” açıklamasını yaptı. Marashlyan Diaspora’da sık-sık forumlar düzenlediklerini ve Ermenistan’a gelmek isteyenleri desteklediklerini bildirdi.
DewniAdler'in Yeni Kitap Tanıtımı
Yeni ilk şiir kitabım çıktı Hayal Yayınlarından Külden Neşet adıyla, 21 Ocak 2017 tarihinde Pangaltı Ermeni Okulundan Yetişenler Derneği Lokalinde 39 Numaralı binada saat 15:30 da kokteyl eşliğinde Yeni kitabımın tanıtım ve imza günü hasıl olacak inşallah ,teşrif edebilirseniz çok ama çok çok sevinirim duyurmak istedim çünkü şiirlerimi paylaştığım ve şiirlerimin devamında sizin de büyük bir yer edindiğinizi düşünüyorum.İmza ve Tanıtım Günü Herkese Açıktır.
Deni Adler Topuzoğlu
Covering Up Armenian Genocide
by Uzay Bulut
"In all of these operations children were part of the general population targeted for wholesale destruction. In many instances they were also subjected to separate and differential forms of mass murder." — Professor Vahakn Dadrian, in Children as Victims of Genocide: The Armenian Case.
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