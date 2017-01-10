İsveçreli profesör: “Ermeni Soykırımı’nın inkarı suç sayılmalı
Durum hazin
Etyen Mahçupyan / emahcupyan@karar.com
Ekonomide yanlışta ısrar edilmesi Türkiye’ye çok pahalıya mal oldu ve olmaya da devam edecek. Enerji maliyetlerinin yarıdan fazla ucuzladığı ve küresel sermaye hareketliliğinin arttığı bir dönemde, dinamik nüfusuna ve hinterlandı açısından elverişli kültürel birikimine rağmen ülke yeni bir atılım gerçekleştiremiyor. Çünkü artık bütçeyi daha iyi yöneterek elde edilecek marjinal fayda çok az. Ayrıca kamu giderek milli gelirin daha büyük kısmını harcıyor. Devlet büyüyor ve kaynakları verimli kullanmıyor. Dolayısıyla tek çıkış ‘yapısal reform’ denen değişim. Yani ihale ve iflas kanunlarını yeniden düzenleyen, emek piyasasında yasa dışı alanı ortadan kaldıran, kurumsal özerkliğe ve liyakate itibar eden ve tüm ekonomik yapıyı hukuksal güvence altına alan bir çerçeve…
Ümit Kıvanç: Dink davasında gelinen aşama
Ümit KıvançDink cinayeti davasında yeni hafta dolayısıyla, gelinen noktaya dair toparlamamız. Özellikle gazeteci arkadaşların dikkatine. Cinayette katkısı veya ihmali olan polisler, 9 yıl sonra, nihayet, tetikçilerle birlikte, aynı davada yargılanıyor. Yeni iddianame sürecinde bazı polisler tutuklanmıştı, FETÖ bağlantısı nedeniyle bunlara eklenenler oldu. İlk cinayet davası müsamereydi, orada adaletle alay edilmişti. Bu sefer dava sahici olabilir, ama güçlü engeller var.
Ermeni bir gencin bir Türk kızına duyduğu ölümsüz aşk
Mahmut Alınak yazdı...
Karapét, aşk böyle bir deliliktir, dedi, işte Buzdan dağ dorukları gibi aşılmaz olsa da engeller Görmez ayağının dibindeki karanlık uçurumu gözleri Yorulmadan yürüyebilir âşıklar Çıplak ayaklarla bir uçtan bir uca dünyayı Korkutmaz ne ölüm ne de zindan karanlığı onları Aşk kadehinden zehir bile içseler Bunu sevgilinin sunduğu bir hayat iksiri diye kabul ederler Ama kapalıysa kendilerine sevdiğinin kalbi Ürkek ve tabansız olurlar tıpkı bir tavşan gibi.
İstanbul'da okullar tatil
İstanbul Valisi Vasip Şahin okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Şahin, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın 1 gün daha ara verilmiştir" dedi.
Başbakan nezdinde Ermenistan-İran-Türkmenistan üçlü işbirliği perspektifi
İran-Türkmenistan üçlü ekonomik işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgileniyoruz. Ülkelerimiz arasında ticaret hacmini artırma olanağına sahibiz. Beyan bugün 9 Ocak’ta İran’ın Erivan Büyükelçisi Seyit Kazım Sajjadi ve Türkmenistan’ın Erivan Büyükelçisi Muhammedniyaz Badi Maşalov’u kabulü esnasında Ermenistan başbakanı Karen Karapetyan’dan geldi.
Bilecik'teki Aya Yorgi Kilisesi turizme kazandırılacak
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 1800'lü yılların sonunda yapılan, bugün harabe durumdaki Aya Yorgi Kilisesi, restorasyonun ardından müze olarak hizmet verecek.
Halepli Ermeni çift düğün fotoğraflarını Halep galibiyetine ithaf etti
Halep’li Ermeni çift Nairi Ohanyan ve Mano Margaryan düğün fotoğraflarını Halep’in kurtuluş galibiyetine ithaf etti. Onlar Halepli Ermenilerin tarihinde böyle bir girişimde bulunan ilk çift. Nairi ve Mano Halep’in tarihi kalesini, fotoğrafları için arka fon olarak kullandı.
74. Golden Globe ödülleri sahipleri belli oldu
Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles sınırları içindeki Beverly Hills kentinde gerçekleştirilen 74. Altın Küre ödüllerine bu yıl La La Land filmi damgasını vurdu. Film 6 dalda ödül kazandı.
Getronagan Okulumuzun Sevgi Yemeği
Profesör Tanrıöver: Kadın haklarını Ermeni kadınından öğrenmişiz
Trabzon’da “Toplumsal Cinsiyet ve Türkiye’de Kadın Haklarının Gelişimi” konulu konferans düzenlendi. Konferansa davetli olarak Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver katıldı. Tanrıöver, kadın hakları mücadelesinin Türkiye’de cumhuriyet döneminde değil, Osmanlı döneminde Ermeni kadınların mücadeleleri ile başladığını duyurdu.
Güvercin tedirginliğinde ‘kutlanan’ Noel
Adem Erkoçak
Yeni yılın ilk saatlerinde Reina’da yaşanan katliamın ardından Ermeniler, 6 Ocak’taki ilk Noel’ini kutladı. İstanbul’un renkli ve derin bir tarihi vardır. Bunun en büyük nedeni asırlar boyu iç içe yaşamayı becerebilmiş ve bir “İstanbul Kültürü” yaratmayı başarmış olan Türk, Rum, Ermeni, Yahudi, Bulgar, Arnavut halklarının birlikteliğidir. Rivayet odur ki; bu kültürün hâlâ canlı olduğu tarihlerde evlenme çağına gelen erkeklere özellikle İstanbul’da yetişmiş kadınlar aranırmış. Çünkü İstanbul; dürüstlüğün, hakkaniyetin, namuslu yaşamanın ve dayanışmanın gündelik hayatın her alanına yayıldığı bir şehirmiş. Kurban Bayramı’nda Müslümanlar etlerini paylaşırken kimsenin dini inancını ve milliyetini gözetmezmiş. Tıpkı Noel ya da Paskalya zamanlarında Müslüman komşularını ayırt etmeyip onların kapılarını çalan ve hazırladıkları özel yiyecekleri komşularına veren Hıristiyanlar gibi. O günlerde kimseye inancı gereği yan gözle dahi bakılmazmış.
Muallim Naci: Var yeri gitsem ‘Mezar-ı Türk’e dek
Hakan Erdem / herdem@karar.com
Resmî Osmanlıcılık ideolojisinin aksine, Osmanlı kimliğinin gayrimüslimleri kapsamadığını düşünen Osmanlılar da vardı.Türkiye tarih yazıcılığında yerleşik ve yaygın bir damar, adına Osmanlıcılık dediğimiz resmî milliyetçilik projesini imparatorluk halkları arasında bir tek Türklerin, kendilerine Türk dememe pahasına ve sorgusuz sualsiz sahiplendiklerini, Türk olmayan Müslümanların, en azından kendi siyasî maceralarına giriştikleri zamana kadar, desteklediklerini ama gayrimüslimlerin hiçbir zaman benimsemediklerini savunur. Bu husustaki en “ikna edici” alıntılardan biri, Meşrutiyet Meclisi’nde Serfiçe mebusu olan Yorgo Boşo Efendi’den yapılır ve “Benim Osmanlılığım, Osmanlı Bankası kadardır” dediği aktarılır.
Ermeni satranççılar İspanya’dan altın ve bronz madalya getirdiler
Yeni yıl tatil günlerinde Ermeni satranç büyük ustası Karen Grigoryan İspanya’da katıldığı uluslararası satranç turnuvasında altın madalya kazandı. Grigoryan, İspanya’nın Almeria şehrinde düzenlenen uluslararası “XXVIII Open Internacional Villa de Roquetas de Mar” turnuvasının galibi olurken Ermenistan’ın diğer temsilcisi Gevorg Harutyunyan bronz madalya kazandı.
Patrik Kirill: Ortadoğu'daki terör, siyasetin aracı oldu
RUSYA Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ortadoğu'daki terör örgütlerinin faaliyetlerinin siyasi amaçlara ulaşılması yönünde bir araca dönüştüğünü ve Rusya'nın bunu engellemeye çalışmasının önemli olduğunu söyledi.
Papa'dan annelere: Kilisede emzirmekten çekinmeyin
AVRUPA 22:29 08.01.2017(Güncellendi 22:30 08.01.2017) URL'yi kısaltın 0 65 0 0 Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde düzenlenen vaftiz töreni sırasında annelere bebeklerini kilisede emzirmekten çekinmemelerini söyledi. İsa Peygamber'in vaftizi anısına bugün Sistine Şapeli'nde Papa'nın yönettiği bir ayin düzenlendi. BBC'den Övgü Pınar'ın haberine göre, 28 bebeği vaftiz eden Papa Francis, bu sırada bazı bebeklerin ağlamaya başlaması üzerine, esprili bir şekilde "Konser başladı" dedi ve şöyle devam etti: "Tören biraz uzun olduğu için bazıları açlıktan ağlıyor. Bu durumda anneler, bebeklerinizi normal şekilde emzirin, çekinmeyin.
Bir Ermeni ilahisinden kahramanlık marşına
Hayri Tunç
Hayri Tunç, bir Ermeni ezgisiyken, kahramanlık marşına sonra ise ilahiye dönüştürülen şarkıyı yazdı: Ankara'nın Taşına Bak.Bu derleme ve değiştirilmeler arasında bir tanesi ise çok önemli bir örnek olarak karşımızda duruyor; Ankara’nın Taşına Bak! Çok bilinen bu “marşın” hikâyesi, bu tarz bir kültür kırımının boyutları ve şekli konusunda çok önemli bir örnek oluşturuyor. Ezginin, Mesam kayıtlarına göre bestecisi 1968 doğumlu Ali Cihat Taşkın olarak gösterilirken, başka bir kitapta 1930’lu yıllarda Ankara bölgesinde derlendiği ve dönemin Kültür Bakanı’nın erkek kardeşinin eser sahibi olduğu yazılmaktadır. Bu ezginin TRT Ankara Radyosuna girişi de 1930’lu yıllar olarak bilinmekte. İsmi değiştirilen bu ezginin 1920’li yıllarda, Ermeni Soykırımı sonrası Ankara’ya yerleşen Ermenilere ait “Ezê herîm welate xwe” ağıdından devşirildiğini daha sonra öğreniyoruz. Yine Varto aşiretinden olan Rakel Dink de, Hrant Dink anısına düzenlenen bir etkinlikte Kürtçe olarak söylediği bu ezginin bir ağıt olduğunun altını çiziyor.
Ermeni güreşçi Artur Aleksanyan, en iyi gürşçiler listesinde 1. oldu
Uluslararası Güreş Federasyonu grekoromen stildeki en iyi güreşçilerin isimlerini açıkladı. 2016’da düzenlenen Rio Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan Ermenistan temsilcisi Artur Aleksanyan 98kg sıklette birinci oldu. 2016 Rio Olimpiyat Şampiyonu, 2014 ve 2015'te dünya şampiyonluğunu, 2012-2014'te Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı, 2012'de ise Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyaya layık görülmüştü.
Büyük devletlerin satranç tahtası: Kafkasya
Strategic Outlook Enstitüsü'nden Kafkasya Uzmanı Mehmet Fatih Öztarsu, Milli Gazete'ye bölgenin siyasi,ekonomik ve stratejik dengelerine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.
Röportaj: Abdussamet Karataş
Kafkasya, Türkiye’nin kuzeydoğusunda Karadeniz ve Hazar denizi arasında yer alan toprakların genel adı. Avrupa ile Asya'nın sınırında bulunması ve yeni enerji projelerinin üstünden geçiyor olması Kafkasya’nın stratejik önemini her geçen gün artırıyor. Yakın tarihimiz boyunca uzun ve yıkıcı savaşlara sahne olan Kafkasya, yeni bir gerginlikle gündemde. Türkiye’nin iyi ilişkiler içinde bulunduğu iki ülke İran ve Azerbaycan arasında İsrail üzerinden karşılıklı restleşmeler yaşanıyor.
Kaliforniya, Ermeni teröristi serbest bırakıyor!
Sacramento (qha) - 1982 yılında, dönemin ASALA eylemleri çerçevesinde Türk diplomat Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni terörist Hampig Sasunyan serbest bırakılıyor. 28 Ocak 1982 tarihinde Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı katleden Amerikalı Ermeni terörist Hampig (Harry) Sasunyan’ın 14 Aralık 2016 tarihinde Kaliforniya’da gerçekleşen şartlı tahliye duruşmasında tahliye talebi kabul edildi.
Adam Schiff'ten Ermeni cemaatine kutlama mesajı
6 Ocak'ta ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff Ermeni cemaatinin Noel bayramı vesilesiyle Facebook sayfasında İngilzce ve Ermenice bir kutlama mesajı paylaştı. Adam Schiff ''Ermeni cemaatine mutlu noeller diliyorum. Yeni yılınız ve Noeliniz kutlu olsun'' diye yazdı. Adam Schiff ABD'deki Ermeni topluluğu ile yakın bağlar ve Ermeni cemaatiinin yanlısı olarak biliniyor.
Ermenistan Başbakanı'ndan Medvedev'e kutlama mesajı
Ermenistan Başbakanı Karen Karapetyan Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e Noel bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı gönderdi. Ermenistan Başbakanı'nın mesajında şu ifadelere yer verildi: ''Noel bayramınız mübarek olsun. Size ve dost Rus halkına başarı ile refah dilerim. Ermeni ve Rus halklarını birbine sadece geleneksel müteffik-stratejik ilişkileri değil, samimi insani bağları da bağlıyor.
Gürcistan başbakanı Kutsal Noeli Ermenice olarak kutladı
Gürcistan başbakanı Georgi Kvirikashvili, Facebook paylaşım sitesinden Gürcistan’lı Ermeni yurttşlarının ve kardeş Ermeni halkının Kutsal Noelini Gürcüce yanısıra Ermenice olarak da kutladı. Mesajda şunlar kaydedildi: ʺErmeni yurttalarımız ve kardeş Ermeni halkını Mesih’in Kutsal Doğumu ve Tezahürü bayramı vesilesiyle kutluyorum.
Müslümanlar, ilçenin tek Ermeni ailesini yalnız bırakmadılar
Derik İlçesi'nde tek Ermeni ailesi Yürşalin ve Naif Demirci çiftini, Mesih'in doğuş ve vaftiz bayramında Müslüman ilçe halkı yalnız bırakmadı. Hristiyanların en önemli bayramlarından 25 Aralık ile 6 Ocak arası Latincede"Natalis" kelime anlamı "Mesih'in doğuşu" olan Noel Bayramı olarak Hrıstiyan aleminden Katolik ve Süryani mezhebinin 25 Aralık'ta kutladığı Mesih doğuş bayramının ardından 6 Ocak'ta Hıristiyan aleminden Ermeni ve Ortodoks mezhebinin kutladığı Mesih'in doğuşu ve vaftiz bayramı olarak kutladıklarını öğrenen İlçe'de yazar olarak bilinen Eyyüp Güven ile birlikte bir grup sivil toplum temsilcisi hediye paketleri ile tek Ermeni çifti olan 69 yaşındaki Naif Demirci'yi kaynakçılık ve demircilik işyerinde ziyaret ederek bayramını kutladı.
Rusya’daki NoelAyinine Putın ve Medvedev De Katıldı
Rusya’da Ortodoks Hıristiyanlar Noel’i 6 Ocak’ı 7 Ocak’a bağlayan gece kutladı. Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’nde binlerce kişinin katıldığı Noel ayinini Rus Ortodoks Kilisesi’nin lideri Patrik Kirill yönetti. Ayinde Başbakan Dimitri Medvedev ve eşi Svetlana Medvedev de hazır bulundu. Patrik Kirill, “Tanrı’ya bize doğru yolu göstermesi, tüm zorlukların, krizlerin ve acıların üstesinden gelmemize yardımcı olması için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bass git artık
Türkiye’ye geldiği günden beri mesaj ve sözleriyle diplomatik sınırları aşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass bardağı taşırdı. Elçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan Nihat Erim fotoğraflı paylaşım ile suikast ve darbe iması infiale neden oldu. Binlerce kişi Bass’a sert ifadelerle tepki gösterdi… Bass, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihanet bildirisi olarak nitelendirdiği teröre destek metnine de arka çıktı. Bass, akademisyenlere sahip çıkarak, açılan soruşturmaları eleştirdi. Bass'ın hamleleri bunlarla da sınırlı kalmadı. 24 Nisan sözde Ermeni soykırımı anma gününde sosyal medya hesabından tvit atan Bass, İngilizce attığı tweette 'Ermenileri Anma Günü', Türkçe attığı tweette ise 'Soykırım' dedi. Bass, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan skandal mesajı silmek zorunda kaldı.
200 yıllık kilise otopark olarak kullanılıyor
Elazığ’da 200 yıllık tarihi Ermeni Protestan Kilisesi, özel sermayeye satılmasının ardından otoparka dönüştürüldü. Elazığ’da yaklaşık 200 yıl boyunca Ermeni ve Süryani halkına hizmet veren Ermeni Protestan Kilisesi, özel sermayeye satılarak otoparka dönüştürüldü. Hak ettiği koruma önlemleri alınmayan kilisenin duvarlarına otopark işletmecileri tarafından tabelalar çakılması dikkat çekiyor. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan Ermeni Protestan Kilisesi, daha önce de un fabrikası, pazar yeri ve hayvan pazarı olarak kullanılmıştı.
Sevan Nişanyan üç yıldır hapiste
Sevan Nişanyan’ın Şirince’de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yapması gerekçesiyle tutuklanmasının üzerinden üç yıl geçti. AGOS gazetesine göre halen Menemen Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Nişanyan aleyhine kesinleşen cezalar, mühür bozma ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından dokuz ayrı dosyadan oluşuyor. Nişanyan için infaz edilen hapis cezalarının toplamı ise 17 yıl. 2 Ocak 2014’ten beri cezaevinde olan Sevan Nişanyan, Türkiye’de 2863 Sayılı Yasa’ya muhalefetten cezaevinde olan tek kişi olma özelliğini taşıyor. Geçen üç yıllık süre zarfında kapalı cezaevine nakledilen Nişanyan, hücre cezasına da çarptırıldı.
Haç çıkartmak için Haliç'in soğuk sularına atladılar
Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi. Ayinin ardından gençler, Patrik Bartholomeos'un denize attığı haçı çıkartmak için Haliç'in soğuk sularına atladı.
ASİMDER'den Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'a tepki
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın Filistin'de yaşayan Katolik Ermeniler ve Ermeni lobisinin girişimleri sonucunda 10 yıllığına toprak kiralayarak, bu arsanın bulunduğu caddeye Ermenistan Caddesi ismini verdiğini iddia ederek tepki gösterdi.
"Gayrimüslime zulmeden cennetin kokusunu dahi alamaz"
İstanbul (AA) - Hüseyin Yahya Şekerci - Avrupa ve ABD'de aşırılığa karşı çalışmalarıyla tanınan, İngilizce ve Arapça olarak kaleme aldığı, DEAŞ’ın argümanlarını çürütmeye yönelik eserleriyle dikkatleri üzerine çeken Suriyeli alim Muhammed El-Yakubi, DEAŞ tipi terör örgütlerinin referans aldığı noktaların doğru kabul edilemeyeceğini, İslam’ın bir adalet, hikmet ve merhamet dini olduğunu belirtti… "Bir gayrimüslime zarar vermenin bir Müslüman'a zarar vermekten daha büyük bir suç olduğuna, Müslüman olmayan birini haksız yere öldüren kimsenin cennetin kokusunu dahi alamayacağına dair hadis-i şerifler var. İşte bizim alimler olarak bu delilleri detaylı bir şekilde insanlara sunmamız gerekir. Bizim Peygamberimiz bir merhamet peygamberiydi. İslam, bir adalet hikmet ve merhamet dinidir. Bir uygulamanın içinde zulüm varsa o kesinlikle İslam'a ait değildir. Dolayısıyla DEAŞ'ın uygulamalarının 13-14 asır boyunca devam eden İslam anlayışı ile hiçbir alakası olmadığını söylüyoruz."
Watch: An ANCA Agenda for the Congress
ANCA Executive Director: ‘Congress is Back in Session, and That Means the ANCA is Back at Work’ WASHINGTON (A.W.)—Armenian National Committee of America (ANCA) Executive Director Aram Hamparian outlined the organization’s key advocacy priorities for the next two years, as the United States Congress began its new session on Jan. 3.
Atatürk Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı
İstanbul'u etkisi altına kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanında iniş ve kalkışlara kapanan pistler, temizlik çalışmasının ardından yeniden hava trafiğine açıldı. Atatürk Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı.
Kilikya Katolikosu Birinci Aram Beşşar Esad ile bir araya geldi
4 Ocak’ta Şam’daki Cumhurbaşkanlığı sarayında Kilikya Katolikosu Birinci Aram ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar el-Esad bir araya geldi. Bir saatten fazla sürdüğü görüşmede Esad, Kilikya Katolikosu’na Süriye iş siyasi durumu ile son dönemdeki gelişmelerine dair bilgi verdi. Halep’te barışın sağlanmasını takdirde karşıladıklarını söyleyen Birinci Aram yakın gelecekte Suriye’nin bütün toprakları üzerinde barış ve dayanışmanın kurulmasının temenni ettiğini dile getirdi. Kilikya Katolikosu Türkiye’nin Suriye’ye yönelik yıkıcı politikası başta olmak üzere bölge politikasına da değindi.
ABD'deki FETÖ Lobisinden Trump'a Sözde Ermeni Soykırımı Baskısı
15 Temmuz'da deşifre olan ve darbenin planlayıcıları arasında adı geçen CIA'ci Henry Barkey ve ABD'nin eski Türkiye Büyükelçileri Eric Edelman ve Morton Abrahamowitz'i biraraya getiren 'Bipartisan Policy Center' adlı bir düşünce kuruluşu, 'Ortaklık Mitlerinin Ötesinde: ABD'nin Türkiye Politikasını Yeniden Düşünmek' adlı zehir zemberek bir rapor hazırladı. Morton Abramowitz, 'Bipartisan Policy Center' ile ilgili görsel sonucu | Raporda PKK'dan bahsedilirken, 'terör örgütü' ibaresi geçmemesi ise dikkat çekici. 20 Ocak'da başkanlığı devralacak Trump yönetiminin yumuşak karnını yakalamaya çalışan raporda ilk sunulan öneri, 'Fethullah Gülen'in iadesine siyasi açıdan müdahil olmayın' şeklinde. Raporda, Trump'dan sözde Ermeni soykırımını tanıması ve ABD'nin İncirlik Üssüne alternatif üretmesi de öneriliyor.
Aram I to Spend Armenian Christmas in Aleppo
ANTELIAS, Lebanon—His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia will spend Armenian Christmas Eve and day in Aleppo, his first to the city, since the Syrian conflict began six years ago and since the cease fire was declared after government forces reclaimed it. According to the press service of the Catholicosate, Aram I will arrive in Aleppo at 1 p.m. Thursday, January 5 and will be greeted by clergy and the community at the St. Mary’s Church.
Armenian Church Patriarchy of Turkey to elect new leader
The Armenian Apostolic Church Patriarchate of Constantinople will have a new leader in 2017. The severe illness of incumbent Patriarch Mesrob Mutafyan hasn’t allowed him to perform his functions since 2007. In October 2016, the Supreme Council decided to appeal to the relevant authorities for the election of a new patriarch. The elections will most likely take place in spring, said Bagrat Estoukian, the editor of Agos Weekly Armenian edition in an interview with Armenian News-NEWS.am.
Frank Engel: Bakü, halk devriminden kaçınmak için çatışmaları provake ediyor
Yazar: Tatevik Ghazaryan
Avrupa en nihayetinde Azerbaycan rejiminin gerçek özünü anlamalı. Beyan, NEWS.am muhabirine açıklamada bulunan Avrupa Parlamentosu milletvekili Frank Engel’den geldi. Azerbaycan’ın ülkede Aliyev iktidarını pekiştirip daim kılmak için Karabağ ve Ermenistan’la çatışmalarından istifade eden kleptrokratik bir diktatörlük olduğunu belirten Engel ʺÇatışmalar devam ettiği müddetçe, onların Azerbaycan’daki iktidarı devam eder, aksi takdirde onların iktidarı biter.
Ermenistan elçisi: Erivan, Moskova’yla stratejik ortaklığını teyid etti
Ermenistan, SSCB’nin dağılması sonrasında yeni koşullara adapte olmada başarılı oldu, ancak Ermenistan yönetimi Rusya’yla yakınlaşmayı tercih etti. Beyan, RIA-Novosti’nin verdiği habere göre, Ermenistan’ın Meksika Büyükelçisi Ara Ayvazyan’dan geldi Ayvazyan Meksika Notimex Ajansına verdiği röportajda, ʺRusya’yla stratejik müttefiğiz, Rusya esas ekonomik partnörümüzdür, biz Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesiyiz, ancak aynı zamanda ABD’yle stratejik ortaklık, AB’yle verimli ve faydalı işbirliği ilişkilerine sahibiz. Böylece bölgemizdeki farklı menfaatleri uyumlandırmaya çalışıyoruzʺ dedi.
İzmir'de terör saldırısı
İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi, olayda 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Yaralılar Ege Üniversitesi hastanesinde tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişi polis kontrol noktası yanında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada, ilk belirlemelere göre 2'si polis 7 kişi yaralandı. 1 polis ve 1 adliye çalışanı da şehit oldu.
Ինչ~ կը հասկնանք Սուրբ Ծնունդի եւ Աստուածայայտնութեան Տօն Ըսելով.
Ի տարբերութիւն քրիստոնէական բոլոր եկեղեցիներու այս տօնը Հայ եկեղեցւոյ մէջ ունի երկու անուն եւ երկու իմաստ ու խորհուրդ: Ամէն տարի 6 Յունուարին Հայաստեայց Առաքելական եկեղեցին կը նշէ երկու տօներ ,Քրիստոսի ծնունդը եւ անոր Մկրտութիւնը կամ Աստուածայայտնութիւնը , մինչդեռ ուրիշ եկեղեցիներ այս երկու տօները կը նշեն առանձին եւ տարբեր օրեր:
Web-sergi : Türkiye, görüntülerle kimlikler MJM
Ermeni-Türk platformu REPAIR girişimiyle, Fransız-Ermeni STK’sı Yerkir Europe ile yaptığım beş yıllık işbirliği çerçevesinde birçok kez Türkiye’ye gitme fırsatım oldu. İstanbul’da 24 Nisan anma törenleri için ya da Gezi Park olaylarını haber yapmak ve zaman zaman Müslümanlaştırılmış Ermeniler olarak anılanları aramak üzere Hemşinlilere gitmek için, Dersim’de Alevi Zazalara ve bugün bazılarının Türkiye’nin Kürt bölgesi dediği Batı Ermenistan’da müzik topluluğu Van Project’e eşlik etmek için, SurpGiragos’ta Paskalya ayinine katılmak veya Diyarbakır’da Ermeni ve Kürt topluluklarını tanımak için. Her birinden anılarla ve anne tarafımın ülkesinden bizlere gelen üzücü gündemle –sık sık- gördüğümüz Türkiye’den farklı bir Türkiye gösterdiğini umduğum bu birkaç fotoğrafla döndüm.
Kilikya Ermeni Katolikosluğunun Anayasa Mahkemesi Başvurusu
Mehmet Oğuzhan Tulun
Kilikya Ermeni Katolikosluğu (diğer adıyla Kilikya Kutsal Makamı), Ermeni Apostolik Kilisesi’nin dört ana idari biriminden biridir.Tarih boyunca çeşitli vesilelerle yer değiştirmiş olan Katolikosluk, uzun bir süre günümüzde Adana’nın Kozan (Sis) ilçesindeki bir arazide konumlanmıştı. Ancak Millî Mücadele dönemi sırasında, 1921 yılının sonlarına doğru Fransız birlikleri Güney Anadolu’da işgal ettikleri topraklardan geri çekilmeye hazırlanırken, Kilikya Katolikosluğu da Kozan’dan ayrılarak ilk önce Suriye’ye geçmiş, sonrasında ise Lübnan’da Beyrut yakınlarındaki Antilyas kasabasına yerleşmiştir. Katolikosluğun terk ettiği taşınmaz, Emval-i Metruke mevzuatı çerçevesinde Devlete intikal etmiştir.
Ինչ~ կը հասկնանք Սուրբ Ծնունդի եւ Աստուածայայտնութեան Տօն Ըսելով.
Ի տարբերութիւն քրիստոնէական բոլոր եկեղեցիներու այս տօնը Հայ եկեղեցւոյ մէջ ունի երկու անուն եւ երկու իմաստ ու խորհուրդ: Ամէն տարի 6 Յունուարին Հայաստեայց Առաքելական եկեղեցին կը նշէ երկու տօներ ,Քրիստոսի ծնունդը եւ անոր Մկրտութիւնը կամ Աստուածայայտնութիւնը , մինչդեռ ուրիշ եկեղեցիներ այս երկու տօները կը նշեն առանձին եւ տարբեր օրեր:
Bu nasıl okul? 'Zafer İslamın' yazısı Meclis'e taşındı
CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Ümraniye'deki İstanbul Ticaret Odası İlkokulu'nda '15 Temmuz köşesi'nde yer alan "Zafer İslamın" ifadesini TBMM gündemine taşıdı... Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın zafer İslamın” şeklinde darbe girişimini İslam’la ilişkilendiren ifadeler ile gayrimüslim öğrencilere ve vatandaşlara yönelik ayrımcı, ayrıştırıcı bir tutum sergilendiğini belirtti. Adıgüzel soru önergesinde şu sorulara yer verdi: (Paradigma değişmezse söylem de değişmiyor. HYETERT)
Erdoğan: “Kimsenin Hayat Tarzı Tehdit Altında Değil”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reina saldırısının toplumu bölmek için istismar edildiğini ve devletin hiçbir zaman halkın yaşama sekline karışmadığını belirtti. Erdoğan, “Ortaköy saldırısını hayat tarzlarının farklılığına yönelik olarak göstermenin anlamı yok” dedi. Saldırıdan sonra ilk defa kameraların önüne geçen Erdoğan, “Kimsenin hayat tarzı Türkiye’de tehdit altında değil, buna asla izin vermeyeceğiz” dedi. (İnşallah öyledir. HYETERT)
Ermenistan-Türkiye: Diyalog ve Uzlaşının Yolunu Açmak Konferansı Çağrısı
Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı çerçevesinde, iki ülkedeki sivil toplumu güçlendirmek ve bir araya getirmek amacıyla Ermenistan-Türkiye: Diyalog ve Uzlaşının Yolunu Açmak isimli bir konferans düzenleniyor. Konferans için makale özetlerinin son yollanma tarihi 15 Ocak 2017. Makale konuları ve önemli tarihleri içeren ayrıntılı duyuru metnini aşağıda bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Vize İstemeyen Ülkeler 2017
Bir çok kıtadan yüzlerce ülkeye vizesiz gidebileceğiniz gibi vize gerektiren bazı ülkelerde de kapıda vize uygulamasıyla seyahatinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. 2017 yılında Bordo Pasaport sahibi Türk vatandaşlarının vizesiz olarak pasaportlarıyla seyahat edebilecekleri ülkeler aşağıdaki gibidir. Bazı ülkelerde sınırdı vize alabileceğiniz gibi bazı ülkelerde ise direkt olarak pasaportunuz ile seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kapıda vize olarak Türk Vatandaşları en çok Yunanistan Kapı Vizesi 2017 ye başvuracağa benziyor. Kapı Vizesi için seyahat öncesinde acenta ile iletişime geçerek işlemlerinizi tamamlamanız , seyahat gününde seyahatinize engel teşkil edecek durumların önüne geçecektir.
Kendinden Zuhur: Radikal İslamcı terör nasıl işliyor?
DAEŞ'in üstlendiği Ortaköy saldırısından sonra, Türkiye'de radikal İslamcı terörün çirkin yüzü ve büyük tehlikesi her zamankinden de fazla hissediliyor… DAEŞ'in azınlıkları, gayrimüslim ibadet yerlerini, turistik bölgeleri ve eğlence mekanlarını hedef alacağı aşikar. Örgütün hareket alanının kısıtlanması, desteğinin kesilmesi ve etkinliğinin azaltılması için, Fırat Operasyonu gibi fevkalade önemli saha hamlelerinin yanında, halkı kutuplaştırmaktan kurtaracak, Türkiye'nin Ortadoğu'da seküler ve hukukun egemenliğindeki bir ada olduğunu hatırlayan bir sosyal ve iletişimsel metodun da uygulanması hayati önem taşıyor.
Türkiye’nin kullanamadığı kart
Etyen Mahçupyan/emahcupyan@karar.com
Suriye’nin geldiği noktada Türkiye/Rusya anlaşması bir rahatlama sağlayacak. Bunu Rusya’nın istemiş olması ve koşullarını ayarlaması, Türkiye’nin başarılı bir adım atmış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Garantisi olmasa da, insani açıdan olumlu bir ateşkes sürecinin başlaması, PYD’nin masada olmaması ve eğer İran ikna edilirse Esad’ın 2018 sonrası görevi devretme ihtimali Türkiye açısından artı puanlar. Ancak bu olumlu hususlar Türkiye’nin zayıf bir ele sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Son saldırının gösterdiği üzere teröre açık olmamızın ötesinde, şartların her an aleyhimize dönebileceği bir döneme de giriyoruz…
Gülbey: “Agos işgalci Ermeni zihniyetine hizmet ediyor”
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye’de yayın yapan Agos Gazetesinin internet sitesinde yayınlanan Ermeni diasporası destekli “Birthright Armenia” isimli teşkilatın logosunda, işgal edilmiş Azerbaycan Karabağ topraklarının Ermenistan toprağı olarak gösterildiğini ileri sürdü..
ABD'de kilise saldırganı idamla yargılanacak
Güney Caroline eyaletinde 2015'te kiliseye saldırı düzenleyerek 9 kişiyi öldüren zanlının idam cezası almasının önü açıldı. ABD'nin Güney Carolina eyaletinde siyahilerin gittiği tarihi kiliseye 2015 yılının haziran ayında saldırı düzenleyip 9 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 22 yaşındaki Dylann Roof'un idam cezasıyla yargılanması için düzenleme yapıldı. Charleston kentindeki 200 yıllık Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ne (AME) silahlı saldırı düzenleyen Roof'un suça ehil olduğuna karar verildi.
Sos Petrosyan: Erivan Sirki yeni binası her tüm temsil için öngörülmekte
Erivan Sirki yeni binası inşaatının 2017 sonunda tamamlanması öngörülmekte. Bilgi, NEWS.am’e açıklamada bulunan Erivan Sirki sanat yönetmeni, Ermenistan Sirk Çalışanları Birliği Bşk. Prof. Dr. Sos Petrosyan’dan geldi. Bu yıl sonunda yeni sirk binalarının hazır olacağı umudunu ifade eden Petrosyan, katkıları için «Tashir» Firmalar Grubuna teşekkür etti, devletin sirk inşasında hiçbir katkısı olmadığını kaydetti.
John Berger: Yalnızca Bir Yazar Değildi, Zamanımızın En Saygın Entelektüellerindendi
1972’de G romanıyla “Booker” ödülünü alan Berger ödül töreninde 5 bin sterlinlik bu ödülün yarısını Karayiplerdeki Kara Panter adlı devrimci harekete bağışlayacağını, öbür yarısını da Avrupa’daki göçmen işçilerle ilgili kitabının hazırlanması için kullanacağını açıkladı.John Berger’ı 90 yaşında kaybettik. O yalnızca bir yazar, şair, düşünce insanı değil, aynı zamanda zamanımızın saygın entelektüellerinden de birisiydi.
Kaydol: Kayıtlar (Atom)