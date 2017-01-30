New York Federal Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’un Cuma günü (27 Ocak) başkanlık özel yetkisi ile çıkardığı, Suriye, Sudan, Somali, Irak, İran, Libya ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi geçici süreyle askıya aldı. New York Federal Mahkemesi Yargıcı Ann Donnelly, yasal olarak ABD’ye giriş izni bulunan kişilerin sınır dış edilmesinin, geri dönülmez ve onarılmaz zarara yol açacağı gerekçesiyle, ABD’ye girişlerine kısıtlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD’ye girmesi ve kalması yönünde karar aldı.
AYA İRİNİ KİLİSESİ
Asil S. Tunçer
Çok Özel Bir Kilise. Topkapı Sarayı avlusunda yer alan Aya İrini Kilisesi İstanbul daki camiye çevrilmemiş ve orijinalliği korunmuş en büyük Bizans kilisesidir. Aya Sofya kadar eskidir, heybetlidir ve yerinde bulunan pagan tapınağı kalıntıları yardımıyla 337 yılında İmp. Konstantin tarafından inşa ettirilmiştir. Kelime anlamı “kutsal barış '' tır. Yalnız kilise bu adı taşıyan bir azizeye atfedilmiştir. Aziz İrene adını taşıyan birçok azize olduğu kadar daha çok bilinen Selanikli Aziz İrenedir. Kız kardeşi Aziz Agape ile birlikte 304 yılında, İmp. Dioklasyan döneminde paganlar tarafından tören yemeğini yemeyi reddettiklerinden canlı canlı yakılarak ve oklanarak öldürülmüştür yani şehit edilmiştir.
Büyük Britanya askri ataşesi: Ermenistan, dünyada rolü olan bir ülke
Birleşik Krallık ve Ermenistan arasında kapsamlı ikili ilişkiler devam etmektedir, savunma alanı bunda önemli bir rol oynamakta. Beyan bugün 28 Ocak’ta Ermeni Ordusunun tesisinin 25. Yıldönümü vesilesiyle kutlama mesajıyla Birleşik Krallık Erivan Büyükelçiliği Krallık Deniz Piyade Albay David Ethell’den geldi.
''Aziz Petrus'un Hayatı'' adlı tiyatro oyunu Hatay'da kilisede sahnelendi
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir gurup Hristiyan genç, hazırladıkları tiyatro oyununu kilise de sahneledi. Yaklaşık 8 aylık çalışma sonrasında... HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir gurup Hristiyan genç, hazırladıkları tiyatro oyununu kilise de sahneledi. Yaklaşık 8 aylık çalışma sonrasında farklı meslek ve yaş grubundan 24 kişinin hazırladığı ''Aziz Petrus’un Hayatı" adlı tiyatro oyununu İskenderun Katolik Kilisesi'nde sahnelendi.İncil'den ve Aziz Petrus’un hayatı ile ilgili çok sayıda eserden esinlenerek hazırlandığı öğrenilen tiyatro oyunu yaklaşık 2 saat sürdü.
ASİMDER'den 1915 olayları açıklaması: 'Türkiye kaybederse, Türk Cumhuriyetleri kaybeder'
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksel Gülbey, 1915 olaylarına karşı mücadele eden Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiğini savundu. Gülbey, 'Türkiye mağlup olursa diğer Türk cumhuriyetlerini yutmak çok kolay' dedi.Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) İstanbul'daki ilk toplantısını yaptı. Küçükçekmece Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda ayrıca "20 Yanvar ve Hocalı şehitleri" için anma töreni de düzenlendi. Törene, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksel Gülbey, ASİMDER Marmara Bölgesi Başkanı Ali Gülbey, ASİMDER İstanbul İl Başkanı Ramazan Polat, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Hayko Cepkin referandum oyunu açıkladı
Ünlüler arasında başlayan ve sosyal medya üzerinden referandumda kullanacakları oyun rengini belli ettikleri 'Evet- Hayır' kampanyasına rockçı Hayko Cepkin'de katıldı. Rockçı Hayko Cepkin, referandum oyunu Twitter adresinden "Bu ne lan sadece futbolcularla popçuların farklı bir boyuta geçeceği bir döneme mi gireceğiz. Paso bunların videoları dolaşıyor.)#Hayır" ifadeleriyle duyurdu.
Sarkisyan: Herhangi bir askeri işlem, dahası yeni savaş Karabağ sorununa çözüm getirmez
Herhangi bir askeri işlem, dahası yeni savaş Karabağ sorununa çözüm getirmez. Beyan bugün 28 Ocak’ta Ermeni Ordusunun kuruluşunun 25 yıldönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen ödül töreni esnasında Ermenistan cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Serj Sarkisyan’dan geldi.
Sahib Zuhur: 1915 Tehcirinde Öldürülen Lice Kaymakamının Kitabı
Haluk Kalafat
Hüseyin Nesimi, "Sahib Zuhur" adlı kitabında Osmanlı’nın çöküş sürecinin tanığı bir bürokrat olarak fikirlerini aktarıyor. “Sahib zuhur”, başkaldıran, isyancı anlamlarına geliyor. Lice Kaymakamı Giritli Hüseyin Nesimi 1915 yılında tehcire karşı çıktığı ve Ermenileri korumaya çalıştığı için öldürüldü.
Fitch Türkiye'nin notunu düşürdü: Son 'yatırım yapılabilir ülke' notu kaybedildi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek, yatırım yapılabilir seviyenin altına çekti. Fitch, Türkiye'nin BBB- olan notunu, BB+ seviyesine düşürdü. Görünümü ise durağan olarak belirledi.Böylece Türkiye son yatırım yapılabilir seviye notunu yitirmiş oldu. Bugün bir diğer derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor's da Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatif olarak değiştirmişti.
Köprü Kuran Hikâyeler
Hasan Eren Çalışkan
Türkiye ve Ermenistan’dan toplam 24 gencin National Geographic fotoğrafçısı John Stanmayer’in yönetiminde yapılan fotoğraf atölyesinde ürettikleri çalışmalar 24 Ocak’ta Ermenistan’ın başkenti Erivan’da açıldı. Ağustosun son haftasında Ermenistan’ın Dilijan şehrinde düzenlenen atölyenin amacı fotoğraf dilini kullanarak, hikâye anlatıcılığını geliştirmek, katılımcıların deneyim paylaşımını artırmak ve görsel olarak anlatılacak hikâyelerle iki ülke arasında yeni bir diyalog oluşturmak. Atölye bitiminde yaşadıkları şehirlere dönen genç fotoğrafçılar kendilerine verilen cep telefonlarıyla dört ay boyunca fotoğraf çektiler ve ürettikleri görselleri instagram sayfasında paylaştılar.
Sibirya'nın Omsk köyünde inşa edilen kardan Ortodoks kilisesiKöyün ilk kilisesi kardan inşa edildi
© Fotoğraf: YouTube
Rusya'nın Omsk bölgesindeki Sosnovka köyünün sakini Aleksandr, kardan Ortodoks kilisesi inşa etti. Aleksandr'ın inşa ettiği kardan kilise, Sosnovka köyünün ilk kilisesi. Bundan önce Sosnovka sakinleri, dua etmek için çevredeki köylere gitmek zorunda kalıyordu.
Ermenistan 28 Ocak’ta en önemli ve en sevilen bayramlarından biri olan Ordu Gününü kutluyor.
Ermenistan Yüksek Sovyeti Eylül 1990’da, İçişleri Bakanlığı bünyesinde «Özel Alay»ın tesisi kararını aldı. 4 Mayıs 1991 yılında Ermenistan Hükümeti kararıya Bakanlar Konseyi bünyesinde Devlet Savunma Komitesi kuruldu. 5 Aralık’ta Ermenistan cumhurbaşkanı kararnamesiyle Vazgen Sarkisyan Savunma bakanı olarak atandı.28 Ocak 1992’de "Ermenstan Cumhuriyetinin Savunmasına İlişkin" tarihi kararla Ermeni Ulusal Ordusu tesis oldu. Gün, 2001 yılında resmi bayram ve iş tatili günü ilân edildi.
Selina Doğan'dan Berejiklian'a "Zabel Yeseyan gibi üretmek zorundayız"
Avustralya’nın en büyük eyaletine Ermeni Başbakan
CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Avustralya’nın en büyük eyaleti olan Yeni Güney Galler’de Başbakanlık görevine seçilen Gladys Berejiklian’a gönderdiği tebrik mesajında “Zabel Yeseyan gibi güçlü olmak ve üretmek zorundayız” dedi. Doğan, Yeni Güney Galler’in ilk kadın Başbakanı olan Ermeni siyasetçi Gladys Berejiklian’a Ermenice ve İngilizce olarak kaleme aldığı bir mektup yolladı. Mektubunda 100 yıl önce yaşanan büyük acıların ardından dünyanın birçok bölgesine dağılan bir ulusun mensupları olduklarına dikkat çeken Doğan, farklı tarihsel, sosyolojik ve siyasal gerçekliklere sahip ülkelerde yaşadıklarını belirtti.
'Soykırım inkârının cezalandırılması' yasası ifade özgürlüğüne aykırı bulundu
Anayasa Konseyi'nin kararına Ermeni kurumları tepki gösterdi. 'Soykırım inkârının cezalandırılması' yasası ifade özgürlüğüne aykırı bulundu. İktidardaki Sosyalist Parti’nin (PS) girişimiyle geçen yıl hazırlanan ve 22 Aralık 2016 tarihinde parlamentoda kabul edilen “Eşitlik ve Vatandaşlık” başlıklı torba kanundaki "soykırımların inkârının cezalandırılmasına” yönelik madde Anayasa Konseyi tarafından “Fransız Anayasası’na aykırı” bulundu.
Erdoğan Ermeni cemaatine öyle bir yanıt verdi ki...
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı ve VADİP Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeden çıkan sonuçlar özellikle Patriklik seçimi için yeni bir tablo yarattı...
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı ve VADİP Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeden çıkan sonuçlar özellikle Patriklik seçimi için yeni bir tablo yarattı.
Şirinoğlu’na göre Erdoğan, "Referandum biter bitmez Patrik seçimi ve vakıf seçimleriyle ilgileneceğiz" dedi. Agos gazetesi ise bu duruma "Ermeni toplumunun önüne belirsiz bir süreç konmakla kalmadı bu konu da Erdoğan’ın inisiyatifine bırakıldı" yorumunu yaptı.
Rejim dersleri - 2
Sevan Nişanyan
[Demokrasi neye yarar? Monarşi neden battı? Cumhuriyetimiz neden kuruldu? Niye yürümedi?]
[Demokrasi neye yarar? Monarşi neden battı? Cumhuriyetimiz neden kuruldu? Niye yürümedi?]
Dün Osmanlı hanedanının neden battığından söz ettik. Bugün cumhuriyetle devam ediyoruz.…..
Neden cumhuriyet
Türk ve islam tarihinde kadim usul, bir hanedan eskiyince yerine yenisinin gelmesidir. 1920-23’te neden öyle olmadı?
Başbakan Yardımcısı Türkeş: "Holokost, tarihten bize seslenen güçlü bir uyarıdır"
Holokost Anma Töreni açılış konuşmalarını Rektör Erkan İbiş, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Daire Başkanı Büyükelçi Aylin Taşhan ve Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş yaptı. Müzik dinletilerinin ardından, hava muhalefeti nedeniyle törene katılamayan Hahambaşı Rav İsak Haleva'ın mesajı okundu. Törende söz alan Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, Holokost'u insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir vahşet olarak niteledi ve asıl felaketin ölüm kamplarında değil, çok daha önce, artan önyargı, ırkçılık karşısında toplumun kayıtsız ve sessiz kalması ile başladığını belirtti. Türkeş şöyle konuştu: "Nefret ve ötekileştirmeye karşı sessiz kalmamalıyız, Holokost, tarihten bize seslenen güçlü bir uyarıdır," (Boynuz kulağı geçmiş. HYETERT)
Enformasyon teknolojileri alanındaki büyük Ermeniler
Tüm dünyada enformasyon teknolojileri alanında yaşanan hızlı gelişmede, Ermenilerin de büyük katkısı var. Özellikle "Silikon Vadisi"ndeki birçok şirketlerde, teknoloji trendlerin tasarlama ve geliştirme işinde önemli rol oynayan birçok Ermeni uzman çalışıyor. Ermenistan kaynaklı "PanArmenian.net" haber sayfası, isimleri çoğu zaman sırf kendi çevresinde bilinen, fakat enformasyon teknolojileri alanında büyük emekleri olan Ermenileri tanıtıyor.
Ermeni futbolcu Yunanistan Süper Ligi ekibi ile anlaştı
Ermenistan’ın milli futbol takımı orta saha oyuncusu Marcos Pizzelli Yunanistan Süper Ligi ekibi Xanthi ile anlaşma imzaladı. Şimdilik anlaşma detayları açıklanmadı. Xanthi, Yunanistan Süper Ligi sıralamasında 31 puanla Panionios ile 2.-3. sıraları paylaşıyor. Birinci sırada ise 41 puanla Olympiakos bulunuyor.
Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çağrı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da, Fransa ve Danimarka parlamentolarında 1915 olaylarıyla ilgili alınan kararları değerlendirdi. Daha önce Fransa Meclisi ve Senatosu'nun birlikte benzer bir karar aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, ancak Fransa'da yüksek mahkemenin bunu iptal ettiğini söyledi. Kararın, 'ifade özgürlüğüyle çeliştiği gerekçesiyle' iptal edildiğine değinen Çavuşoğlu, Doğu Perinçek'in, İsviçre Davası ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına işaret ederek, bu kararlara rağmen siyasetçilerin sırf popülizm uğruna tekrar bunu Meclisten ve Senatodan geçirmesinin büyük bir yanlış olduğunu dile getirdi.
Kanayan Yara Karabağ Kitabı Yayınlandı
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Bahadır Bumin Özarslan tarafından derlenen ‘Kanayan Yara Karabağ’ kitabı’nın Astana Yayınları tarafından yayınlandığını duyurdu.
Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan’ında Karabağ Sorunu Çerçevesinde İnsan Hakları İhaleleri 1990-1994 üzerine değerlendirmesinin yer aldığı kitapta, Araz Aslanlı’nın Kafkasya İçin Yürütülen Mücadele Ve Karabağ Sorununun Doğuşu, Dr. Nejdet Karaköse’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan Sovyet Özerk Yönetimine Kadar Karabağ’da Meydana Gelen Siyasî Ve Askerî Gelişmeler (1914-1923)Yazısı,
Fransa'da 1915 olaylarına yönelik 'inkar yasası'na ikinci iptal
Fransa Anayasa Mahkemesi, Ermeni Soykırımı iddialarının inkarına yönelik ceza yasasını dün ikinci kez iptal etti.Mahkeme'nin kararında "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünün iptal edildiği belirtildi. Bu karar, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsıyor. Fransa Senatosu Ekim 2016'da, iddiaları inkar edenlerin cezlandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Mahkeme kararında "Yasa ifade özgürlüğünün uygulanmasına gereksiz ve orantısız bir saldırıdır, dolayısıyla da Anayasa'ya aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.
Ermeni Soykırımı hakkındaki belgesel, "Oscar" adayı oldu
Amerikalı Ermeni film yönetmeni Nare Mıkırtçyan'ın "Evin Öte Tarafı" başlıklı belgeseli, "En iyi kısa belgesel" kategorisinde "Oscar"a aday gösterildi . Belgesel, New York'ta film yapımcıları ile Amerikan Film Akademisi'nin temsilcilerine gösterildi. Nare Mıkırtçyan, "Bu filmin, "Oscar"ın klsa listesine girebilecek 10 adaylardan biri olarak seçildiği için çok mutluyum. Ermeni Soykırmı'ndan kurtulanların torunu olarak benim için bu husus çok önemlidir. Bu, her ne kadar susturulursa da meselenin yine de insanoğlu için anlaşılan, anlatılması gereken ve izleyici tarafından izlenmek istenen bir konu olduğunu ispatlamakta" ifadelerini kullandı.
Rejim dersleri – 1 Sevan Nişanyan
[Demokrasi neye yarar? Monarşi neden battı? Cumhuriyetimiz neden kuruldu? Niye yürümedi?]
Demokrasinin faydası ne? “Halk iradesi”, “halkın çıkarı” gibi fantezi fikirleri bir yana bırakırsan, çok basit, çok mütevazı, ama önemli birkaç şey. Bir, iktidarın kan dökülmeden el değiştirmesini sağlar. İki, iktidar süresini sınırlar. Üç, seçimler sayesinde iktidarı geniş kesimler nezdinde meşru kılar.
ABD MİT raporu: "Karabağ, Türkiye baskısıyla Moskova'nın Bakü'ye verdiği bir Ermeni merkezi"
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Ermeniler, Ermenistan ile Diyaspora hakkındaki belgeler dahil toplam 13 milyon gizli belge yayınladı. Bunlardan biri olan 1 Ağustos 1988 tarihli ve "Kafkasya'daki kargaşalık ve milliyetçi meydan okumalar" başlıklı raporda, Yerevan, Bakü ve Stepanakert'teki gösteriler, bölgenin demografik durumu, Sumgayıt'taki kıyımlar ile iki ülkenin ve Moskova'nın tutumları, ayrıntılı bir şekilde anlatıldı, Ermenistan'ın "Metsamor" Nukleer Santralı, "Nairit" Fabrikası ile Kanaker Alüminyum Fabrikasını kapatma taleplerine, daha önceki Ermeni-Azeri çatışmalarına değinildi.
İspanya'nın Sabadell şehri Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıdı
İspanyol Katalonya'nın Sabadell şehri, 23 Ocak'ta Ermeni Soykırmı'nı resmen tanıyan ve kınayan bir açıklama kabul etti. Ermenistan'ın İspanya Büyükelçiliği'nden edinen bilgiye göre, bir asır önce Ermenilerin başına gelenin soykırım ve insanlığa karşı işlenen suç olarak niteleyen açıklama, Sabadell şehir meclisinde temsil edilen tüm siyasi güçler tarafından imzalandı.
Danimarka'da parlamento sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmedi
Danimarka parlamentosu, sözde Ermeni soykırımının tanınmasıyla ilgili tasarıyı reddetti. Oylamada sadece 9 evet oyu çıktı. 89 parlamenter oyunu "hayır" olarak kullanırken 11 parlamenter ise çekimser kaldı. Danimarka'da parlamento sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmedi
Building Bridges Between Turkey and Armenia
James Estrin
John Stanmeyer crouched under a rock on the border between Armenia and Turkey to avoid a rainstorm in April 2015. From his vantage point, he could make out the remains of a decaying, centuries-old bridge that once linked the two countries. He had spent the previous months immersed in the history of the Armenian genocide, which occurred from 1915 to 1917, for National Geographic. It was, Mr. Stanmeyer said, one of the most difficult stories in his 30-plus year career. “I was deeply saddened on a more profound level than I’ve ever been” he said. “I looked at the bridge that used to link two beautiful people and I thought that there had to be something more to do.”
Rusya ve Ermenistan anlaştı
Rusya ve Ermenistan hükümetleri, karşılıklı seyahatlerde pasaport zorunluluğunu kaldırarak ulusal kimlik kartlarının (yurt içi pasaportu) kullanılabilmesini karara bağladı. İnterfaks ajansının bildirdiğine göre, Rusya vatandaşlarının Ermenistan’a, Ermenistan vatandaşlarının da Rusya’ya girerken artık pasaport göstermelerine gerek kalmayacak, kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları yeterli olacak.
En karanlık günler: ´Azınlık 1229 kişi çalışma kampına yollandı´
2. Dünya Savaşı’nın en karanlık günlerinde, Saraçoğlu Hükümeti’nin çıkardığı azınlıkları hedef alan, Varlık Vergisi bundan 74 yıl önce yüzlerce kişiyi çalışma kamplarına göndermişti. 5 Ağustos 1942’de kanunlaşan yasa gereği 27 Ocak ile 3 Temmuz 1943 arasında, tümü gayrimüslimlerden oluşan toplam 1229 kişi çalışmak üzere Erzurum Aşkale'ye zorunlu çalışma kampına gönderilmişti
AB elçisi: Ermenistan-AB müzakerelerinde son etaptayız
Ermenistan-AB ilişkileri bağlamında 2016 yılı iyiydi, yoğun siyasi diyalog gerçekleşti; Ermenistan ve AB arasında müzakere edilen Çerçeve Anlaşma yeni düzeye ulaştırılacak. Beyan bugün 24 Ocak’ta düzenlenen basın toplantısında AB Ermenistan Delegasyonu Bşk., elçi Piotr Switalski’den geldi.
Linç kültürü ve azınlıklar
25 Ocak 2017 Mois GABAY Köşe Yazısı
Stefan Zweig eşi ile birlikte intihar etmeden bir yıl kadar önce kaleme aldığı ‘Dünün Dünyası’ eserinde bizlere şöyle seslenir : “Artık tüm hayatım boyunca inandığım Avrupa’nın bir kardeş kavgasında kendini yok etmesine dayanamayacağım. İnandığım değerleri kaybettim. Bu dünyada yaşamak istemiyorum.” Kitlesel ölümlerin bu kadar çok olduğu bir yerde sizce de intihar bir özgürlük değil mi? Bugünün dünyasında geçmişten gelen hiçbir şeyden ders almadığımızı gördükçe bazı intiharların ne kadar onurlu olabildiğini daha iyi anlıyorum. Korkarım ki, bir gün bu topraklardaki hayatın nasıldı diye sorsalar, toplum olarak kutuplaşmadan önce mi, yoksa sonra mı diye cevap vereceğiz…
Ermeni politikacı Gladys Bereçiklyan Avustralya'ın en büyük eyaleti Yeni Güney Galler'in 45.başbakanı oldu
Ermeni göçmen ailelerinden Krikor ve Arsha doğumlu üç kızı'nın en büyüğü olan Gladys Bereçikliyan, 22 Eylül 1970 tarihinde Sidney'de dünyaya geldi. Büyükanne ve babası 1915'te Ermeni Soykırımında yetim kalan Bereçiklyan, İngilizce öğrenmeye başladığı beş yaşına kadar yalnızca Ermenice konuştu. Gençlik yıllarında Ermeni-Avustralya toplumunda ve Ermeni Komitesinde faal görevler aldı.
Ermeni halk ozanı Baruyr Sevag'ın 93.doğum günü nedeniyle
(24 Ocak 1924- 17 Haziran 1971). 20.y.y en büyük ermeni halk ozanlarından sayılan Baruyr Ghazaryan-Sevag, 24 Ocak 1924 tarihinde Ermenistan'ın Zangedun köyünda doğdu.İlk eğitimini doğduğu köyün ilk okulunda alan Baruyr Ghazaryan(Sevag), daha sonraları ,gençlik yıllarında ,başkent Erivan'a taşındı. Erivan Devlet Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi Filoloji bölümünde yüksek öğrenime başlayan Baruyr Ghazaryan -Sevag ,1945 yılında Fakülteden mezun oldu ve Sosyal Bilimler Akademisinde yüksek lisans çalışmalarına başladı. 1951 yılında Moskova'nın ünlü Gorky Üniversitesinin Edebiyat Fakültesinde, Dünya Edebiyati konusunda araştırmalarına başladı ve 1957-1959 yıllarında Edebiyat dalında cevirmen Profesör olarak çalıştı .
Yeşilköy'e yapılacak olan kilise için Papa'nın onay vermesi gerekiyor
Süryani Cemaati, Yeşilköy’de inşa edecekleri ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez sıfırdan yapılacak kilise projesinin hayata geçeceği günü bekliyor. İstanbul Süryani Kadim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Kenan Gürdal, kilise projesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin arazi tahsis ettiğini, Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinlerin alındığını belirtti ve Vatikan nezdinde defalarca girişimde bulunmalarına karşın bekledikleri onayın bir türlü gelmediğini söyledi. Gürdal, “Maalesef ki Vatikan’daki Katolik sorumluların azizliğine uğradık” dedi. Bizzat kardinallerle görüşme ve yazışmalar yaptıklarını hatırlatan Gürdal “Beyrut’ta bulunan ruhani liderimiz Efram 2 bile, onay talep mektubumuzu, Papa’ya elden teslim etmesine rağmen şimdiye kadar olumlu bir gelişme olmadı” ifadelerini kullandı.
Rus ordusu Ermenistan'da tatbikat yapıyor
Ermenistan'da Rus askerlerinin tatbikat yaptığı bildirildi. Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan...Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'da bulunan Rus keşif birlikleri, Kamhud eğitim alanında tatbikata başladı.
Galust Sahakyan: Ermeni-Japon ortak projelerinin gerçekleştirilmesinden beklentiler büyük
Ermeni-Japon ortak projelerinin gerçekleştirilmesinden ve önümüzdeki süreçte işbirliğinden beklentiler büyük. Beyan bugün 24 Ocak’ta Japonya’nın Erivan büyükelçisi Eiji Taguchi’yle buluşması esnasında Ermenistan Millet Meclisi Bşk. Galust Sahakyan’dan geldi.Meclis’ten NEWS.am’e verilen bilgiye göre, Sahakyan, son yıllarda ki ülke parlamentoları ilişkilrindeki canlanmayı olumlu değerlendirdi. Sahakyan, Japonya’nın Erivan Büyükelçiliğinin ikili ikili ilişkilerin gelişim ve pekişmsine katkıda bulunması umudunu belirtti.
ŞİŞLİ, “Durmak Yok, Yola Devam”
Yaklaşık 450 spor okulu öğrencisi ve branşlarda oynayan 130 sporcusu ile Şişli Spor Kulübü yaz, kış, tatil dinlemeden yola devam diyor. Basketbol, voleybol ve satranç branşlarında sporcu yetiştirme hedefi ile yola çıkan ŞİŞLİ, spor okullarından yetişen yetenekli öğrencilerini branş takımlarına alarak lisanslı sporcular kadrosuna ekliyor.
Özgürlük korkusu ve ‘millilik’
Etyen Mahçupyan / emahcupyan@karar.com Özgürlük korkusu ve ‘millilik
Küreselleşmeden en çok yararlanacak olanların büyük devletler olduğunu düşünmek ilk bakışta mantıklı gelebilir. Ne de olsa gücün yayılması ve küçükler üzerinde hegemonya kurma kolaylaşıyor. Ne var ki son otuz yılın deneyimi aksi yöndeki dinamiklerin daha güçlü olduğunu ortaya koymakta. Ortadoğu’da gördüğümüz üzere, küresel ortamda karmaşık bir coğrafyayı ‘ehlileştirerek’ yönetmek mümkün olmuyor. Ayrıca o karmaşık coğrafyadan çıkan birileri büyük güçlerin korunmuş dünyasını kolayca bozabiliyor.
ABD Ermeni Davası Konseyi, Paylan'ı korumak için temaslarda bulunuyor
Amerika Ermeni Davası Konseyi (ANCA), TBMM Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın ifade özgürlüğünü korumak için ABD hükümetine baskı yapmaya devam ediyor. Washington merkezli ANCA İcra Direktörü Aram Hambaryan, konuyla ilgili şu değerlendirmesini yaptı: "İlk olarak Türkiye'de ABD Büyükelçisi John Bass'a ANCA tarafından gönderilen Mayıs 2016 tarihli mektupta, Garo Paylan'a yönelik baskılar konusunu ABD hükümetinin dikkatine sunduk. Bu mektupta biz, Hrant Dink ile ilgili baskılar konusunda ABD'nin hareketsizliğini hatırlatarak , bu hareketsizliğinin, Garo Paylan'a karşı benzeri baskılar uygulamak için net bir işaret olduğu konusunda uyardık".
25 Ocak'ta Ermenistan’a soğuk hava siklonu nüfuz edecek.
25 Ocak günü ikinci yarısından itibaren Ermenistan’a soğuk hava siklonu nüfuz edecek; b çerçvede 26-28 Ocak’ta zaman zaman kar yağışı kaydedilecek. Nispeten daha yoğun olacak 27 Ocak’taki yağış sonrasında ısı yükselecek. Bilgi bugün 23 Ocak’ta Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı olağan haftalık istişare toplantısı esnasında «Meteoroloji ve Ortam Üzerin Aktif Nüfuz Hizmetleri» Kar Amacı Gümeyen Kamu Kurumu Direktörü L. Vardanyan’dan geldi.
Başka halkların bestesiyle milliyetçi destanlar yazmak
Hayri Tunç
'Düşman' görülen halklara ait bestelere, türkülere el koymanın ardında yatan motivasyon nedir? Hayri Tunç, Türkiye’deki örnekleriyle inceledi.Sözlü kültür çalışmaları ile ilgili dezenformasyon örnekleri asla bitmiyor. Önceki hafta “Ankara’nın taşına bak” ezgisinden bahsetmiştim. Bu konu üzerine biraz daha araştırma yaptığımda kırımların en büyüğünün, halk ezgileri üzerinde yapıldığını farkettim. Sözlü kültür çalışmalarından olan ezgilerin değiştirilmesi daha kolay geldiğinden ve sözlü kültürün yok edilmesi topluma ait hafızayı yok ettiğinden olsa gerek, ezgilere yönelim bu alanda önemli bir boyutu kaplıyor.
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