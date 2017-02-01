Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Latin Amerika turu kapsamında ziyaret ettiği Arjantin’deki Ermeni dernekleri, Çavuşoğlu’na yönelik bir kınama bildirisi yayımladı.
Arjantin’de başlayan ziyaret turu, ülkeye 19 yıl sonra dışişleri bakanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Türkiye ile Arjantin arasında 'Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması', Paraguay ile ise 'İkili Hava Ulaştırma Anlaşması' ve 'Dostluk ve İşbirliği Anlaşması' imzalanması öngörülen ziyareti protesto eden Arjantinli Ermeni kurumları ortak bir Çavuşoğlu’nun ziyaretini reddettiklerini açıkladı.