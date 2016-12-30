2016 yılında aramızdan ayrılan ünlü Ermeniler

NEWS.am farklı alanlarda Ermenistan ve Dünya camiasında 2016 yılında hayatını kaybeden tanınmış Ermenileri dikkatinize sunuyor.
Ocak
Hraçik Simonyan: (d.09.12.1928). Tarihçi, Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi üyesi, Ermenistan devlet ödülü sahibi.
Eduard Mnatsakanyan: (d.6.12.1938). Uluslararası Satranç Ustası (IM, 1978).
Khajak Drampyan: (d.23.12.1922). ErmSSC Ulaştırma Bakanı (1978-1989).
Georgi Çapçyan: (d.25.09.1927). Tiyatro ve sinema aktörü. ErmSSC Emektar aktör.
Vardan Manuçaryan: (d.29.05.1956). Ressam (Rusya).
Şubat
Petros Hovhanisyan: (d.22.07.2.1944). Tarihçi, Ermenistan Emektar eğitmen.
Georgi Gyardushyan: (23.09.1954). Rusya’da rejisör, senarist, yapımcı ve aktör.
Arman Manaryan: (d.15.12.1929). Rejisör, senarist, ErmSSC Sanat emektarı.
Varujan Ayvazyan (d.29.05.1958). Yazar. Garun dergisi Gn. Yayın Yönetmeni
Mart
Gegham Grigoryan: (d.29.01.1951). Opera sanatçısı, ErmSSC Halk aktörü.
Yeghişe Kiziryan (d.15.07.1926). Ermeni Apostolik Kilisesi, Ana Taht Etchmiatsin, Başepiskopos.
Hovik Hakhverdiyan: (d.13.05.1936). Rejisör, ErmSSC devlet ödülü sahibi, Ermenistan Kültür emektarı.
Ben Baghdikyan: (d.26.01.1920). Amerikalı bilim ve toplum insanı, California Barkley Üniv. Basın Yüksek Okulu öğretim üyesi (Prof. Dr.), "Medya Tekeli" kitabının yazarı.
Nisan
Margarita (Margo) Muradyan: (d.9.09.1927). Aktris, ErmSSC Halk aktrisi.
Hraçya Sarukhan: (1.01.1947). Yazar, çevirmen.
Mayıs
Semyon Hakhumyan: (d.17.02.1930). ErmSSC Aydınlanma Bakanı (1973-1989).
Arşavir (Arşo) Kirakosyan: (d.24.11.1940). Ressam
Yuri Gevorgyan: (d.15.07.1931). Keman sanatçısı ve kompozitör.
Jirayr Karapetyan: (d.9.03.1929). Tiflis Ermeni Drama Tiyatrosu, Vanadzor Abelyan Drama Tiyatrosu ve sinema sanatçısı.
Henri Garukyan: (d.27.09.1950). Ressam.
Haziran
Yurik Harutyunyan: (20.08.1929). Tarihçi, etnograf, sosyolog, Rusya Bilimler Akademisi muhabir üyesi.
Ofelya Hambartsumyan: (d.9.01.1925). Şarkıcı, ErmSSC Halk sanatçısı.
Anahit Acemyan: (d.26.01.1924). Amerikalı keman sanatçısı.
Yervand Petrosyan: (d.23.02.1940). Çocuk kitapları yazarı.
Temmuz
Evrik Afrikyan: (d.14.03.1925). Mikrobiyolog, Biyoloji bilimleri uzmanı, Prof. Dr., Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi üyesi, Ermenistan Bilim emektarı.
Davit Hovhannes: (d.17.02.1954). Şair ve çevirmen.
Aleksandr Rulev-Khaçatryan: (d.17.11.1939). Yazar (Rusya).
Ağustos
Mikayel Danielyan: (d.17.02.1959). Hukukçu, Ermenistan Helsinki Asamblesi kurucusu (1997).
Aleksandr Talalyan: (17.09.1928). Matematikçi, Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi üyesi.
Hovhannes Danielyan: (d.3.01.1974). Satranç Grand masteri (1999).
Tereza Mirzoyan: (11.08.1922). Heykeltıraş, ErmSSC Emektar ressam.
Eylül
Hamlet Harutyunyan: (d.15.11.1952). Cerrah, onkolog ve yazar (Rusya).
Hovhannes Çolakyan: (d.12.04.1919). Türkiye Ermeni Katolik Cemaati önderi.
Yevgenya Farmanyan: (d.3.09.1920). Balerin ve eğitmen. RusSSC Emektar aktrisi, Rusya Sanat emektarı.
Nelson Davidyan: (d.6.04.1950). Ermenistan ve Ukrayna Greko-Romen güreşçi, üç kez SSCB şampiyonu, ikişer kez Avreupa ve Dünya şampiyonu, Montreal (1976) Yaz Olimpiyat Oyunları Gümüş madalyalı, Ukrayna Ulusal Greko-Romen Güreş Takımı teknik direktörü.
Hraçya Tamrazyan: (5.12.1953). Sanat eleştirmeni, yazar ve filolog, Matenadaran Direktörü (2007’den itibaren).
Ekim
Elda Grin (Grigoryan): (d.10.03.1928). Psikolog, yazar, Prof. Dr., aktris Anna Elbakyan’ın annesi.
Ruben Hovsepyan: (d. 5.05.1939). Yazar, senarist, "Nork" dergisi Gn.Yayın Yönetmeni, Ermenistan Millet Meclisi üyesi, Ermenistan sanat emektarı.
Nerses Hovhannisyan: (12.10.1938). Rejisör, (Kuzeyli Gelin), sinema aktörü, Ermenistan Halk sanatçısı.
Movses Pçakçıyan: (d.1940). Ermeni asıllı Fransız yazar.
Sevan Nagaşyan: (d.27.11.1968). Ressam, multiplikatör.
Kasım
Andrei Davidyan: (d.30.01.1956). Müzisyen, şarkıcı, Moskova Rock Hareketi İlk Dalga üyesi.
Vano Mikoyan: (01.9.1927). Uçak mühendisi, Mig-29 uçaklarını geliştiren Anastas Mikoyan’ın oğlu.
Aralık
Armen Yeritsyan: (d.25.12.1960). Siyaset adamı, Ermenistan Acil Durumlar Bakanı.
Jenya Mkrtumyan: (d.10.07.1948). Aktris.
https://news.am/tur/news/360602.html
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