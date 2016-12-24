2016'da Ermeni sporcular, uluslararası yarışmalarda 48'i altın toplam 170 madalya kazandı

2016 yılında Ermeni sporcular, farklı yaş grubların katılımıyla gerçekleştirilen Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında, 4'ü olimpiyat madalyası olmak üzere toplam 170 madalya kazandı. Ermenistan Spor ve Gençlik Bakanlığının Enformasyon ve halkla İlişkiler Servisinden yapılan açıklamaya göre, Rio De Janeiro'da gerçekleştirilen 31. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, 20 yıllık aradan sonra Ermenistan'a olimpiyat altını kazandıran, Greko-Roman güreşçi Artur Aleksanyan oldu. Greko-Roman güreşçi Mihran Harutyunyan, halterciler Simon Martirosyan ile Gor Minasyan ise Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.
2016'da Ermenistan milli takımları, Dünya Şampiyonalarında 10'u altın, 11'i gümüş ve 20'si bronz olmak üzere toplam 41 madalya kazandı. Avrupa Şampiyonalarında Ermeni sporcuların kazandığı madalya sayısı ise 125'tir. Bunlardan 37'si altın, 46'sı gümüş ve 42'sinin de bronz olduğu açıklandı.
Madalya kazananlar arasında ayrıca 7 engelli sporcu bulunuyor.
Ermenistan Gazeteciler Federasyonu'ndan edinen bilgiye göre, spor gazetecileri arasında yapılan oylama sonuçlarıyla 2016 yılında Ermenistan'ın en iyi sporcusu olarak, 31. Yaz Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan Greko -Roman güreşçi Artur Aleksanyan (98kg sıklet) seçildi.
Kaynak: Ermenihaber.am
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