2017’de Ermeni Çalışma Grubu AB’yle «Ortak Sema»ya katılıma yönelik müzakerelere başlayacak

2017’de Ermeni Çalışma Grubu AB’li partnörleriyle AB’yle Ortak Hava Sahası «Ortak Sema»ya katılıma yönelik müzakerelere başlayacak. Byan bugün 20 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında Başbakanlık Sivil Havacılık Daire Bşk. Sergey Avetisyan’dan geldi. Aralık başında Ermenistan-AB yeni Çerçeve Anlaşmasına ilişkin müzakere olağan etabında Erivan «Ortak Sema»ya ilişkin müzakerelere başlanması yetkisi edindi ve önümüzdeki yıldan itibaren bu müzakereler başlayacak.
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AB üyesi münferit ülkelerle (Avusturya, İspanya) Ermenistan’ın (hacim ve sıklık sınırlaması olmaksızın) serbest hava seferleri anlaşmasına sahip bulunmakta. Ermenistan, yoğun hava sefer olan yönlerde (örneğin Fransa) müzakereleri ileri taşıma gayretinde olmadı; bunu tüm AB sahası için yapılacak müzakerlerle bir seferde çözme gayesinde.
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