Almanya Anayasa Mahkemesi, Ermeni Soykırımı kararına karşı başvuruları reddetti

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, Bundestag tarafından kabul edilen Ermeni Soykırımı kararına karşı başvuruları reddetti. Türkiye uyruklu olup Almanya'da ikamet eden 8 kişi tarafından ayrı ayrı Almanya Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurular, işleme konulmadan aynı gerekçeyle reddedildi. 19 Aralık'ta açıklanan ilgili mahkeme kararlardan birisinde, yapılan başvuruda, Bundestag kararıyla temel insan haklarının veya kanunun ihlal edildiğinin inandırıcı bir şekilde açıklanmadığına işaret edildi. Karlsruhe Mahkemesi'ne göre, Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların haklarının ihlal edilmesi "muhtemel sayılamaz."
Alman Yeşiller partisi eski milletvekili, hukukçu Memet Kılıç, bu başvurulardan birisiyle ilgili daha önce yaptığı bir konuşmada, ortada bir yasa hükmü olmadığına dikkat çekerek, "Almanya politik bir karar alarak geçmişte olanları soykırım olarak değerlendirmiştir. Almanya parlamentosunun buna hakkı vardır" demişti. Almanya'dan önce aralarında Fransa, Hollanda, Avusturya ve İsviçre'nin de bulunduğu 23 ülke meclisinin soykırım kararına imza attığını hatırlatan Kılıç, Türkiye'den gelen itiraz başvuruların başarı şansının bulunmadığını vurgulamıştı.
Hatırlanacağı üzere, 2 Haziran tarihinde Almanya Federal Meclisi, Ermeni Soykırımı'nı kınayan ve kendi suç ortaklığını de kabul eden kararı, hemen hemen oybirliğiyle kabul etti. Oylamada sadece bir olumsuz ve bir çekimser oy kullanıldı. Kararda, 101 yıl önce Ermenilerin ve diğer Hristiyan azınlıkların maruz kaldığı soykırımın anılması gerektiğine vurgu yapılarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun adeta tamamen Ermenileri yok etme hareketinin Bundestag tarafından kınandığı belirtildi.
Oylamadan hemen sonra Türkiye, Berlin büyükelçisini istişareler için Ankara'ya geri çağırdı.
Kaynak: Ermenihaber.am
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2016/12/20/Almanya-Anayasa-Mahkemesi-Ermeni-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1/96340
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