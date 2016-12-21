Almanya İle Noel Yasağı ve Casusluk Gerginliği

İstanbul Lisesi'nde Noel ve Hristiyan kültürünün işlenmesinin yasaklandığı iddiaları Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir gerilime neden oldu. Ayrıca Almanya’da görevli imamların “casuslukla” suçlanmasından sonra, 31 yaşındaki bir kişi de MİT adına Kürt İstanbul Lisesi'nde Noel ve Hristiyan kültürü konusunun işlenmesinin yasaklandığı iddiaları Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir gerilime neden oldu. Çok sayıda Alman politikacı Noel yasağı iddialarına sert tepki gösterirken, İstanbul Lisesi yönetimi iddiaları yalanladı.
Alman basınında dünden bu yana yer alan haberlerde, İstanbul Lisesi yönetiminin, okulun Alman öğretmenlerine gönderdiği bir e-mailde, Noel adetlerinin aktarılmasını ve Noel'e dair şarkıların söylenmesini yasakladığı, ayrıca Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda
yapılan Noel kutlamalarına okul korosunun katılmasının da engellendiği öne sürülmüştü.
İddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan İstanbul Lisesi yönetimi, "Alman basınında yer alan İstanbul Erkek Lisesi'nde Alman öğretmenlerin dini bayramları olan Noel hakkında bazı yasaklamaların yapıldığına dair yorumlar gerçeği yansıtmayan bir algı operasyonunun malzemesi haline dönüştürülmek istenmektedir" denildi ve "Okul içerisinde Alman ve Türk öğretmenlerin, tüm öğrenci ve personelimizin en doğal hakkı olan inanç özgürlüğünü kısıtlayan hiçbir yasaklama söz konusu değildir" şeklinde bir açıklama yapıldı.
Ancak Alman basınında çıkan yeni haberlerde, okulda görev yapan çok sayıda Alman öğretmenin Noel konusunun işlenmemesi şeklinde direktif aldıklarını doğruladıkları öne sürüldü. İstanbul Erkek Lisesi olarak da tanınan İstanbul Lisesi, Almanya açısından "yurtdışındaki Alman okulu” statüsünü taşıyor. 1957 yılından bu yana Almanca eğitim de veren okulda görev yapan 35 Alman öğretmen, Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse ediliyor. Söz konusu haberler üzerine bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "İstanbul Lisesi yönetiminin aldığı sürpriz karar anlaşılır gibi değil. Uzun bir Türk-Alman geleneği geçmişine sahip olan okulda, Noel öncesinde kültürlerarası alışverişe bu yıl ara verilmiş olması yazık" ifadeleri kullanıldı ve konu hakkında Türk yetkililerle görüşmeler yapılacağı duyuruldu.
Bu arada eski Federal Savunma Bakanıve CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanvekili Franz Josef Jung, Almanya'nın İstanbul Lisesi'ne mali katkıda bulunduğunu hatırlatarak, Noel yasağı iddilarını "Kabul edilemeyecek bir durum" olarak niteledi ve konuya Ankara'daki en üst düzey yetkililerin el koymasını talep etti.
İstanbul Lisesi'ndeki Noel yasağı iddiası konusunda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi hoşgörüsüz,
muhafazakar İslamcı bir yola sokmak istemesinin bir başka kanıtı" diyen Hristiyan Demokrat CDU'nun iç politika sözcüsü Wolfgang Bosbach da Alman hükümetinin konuya sert tepki göstermesini istedi. Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir ise Hristiyanların Türkler ve Müslümanlardan çok önce Anadolu topraklarına geldiklerini belirterek, "Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, Noel şarkılarını bile kendi iktidarı açısından tehdit olarak görüyorsa, geride kalan etnik ve dini çeşitliliği de yok etmeyi hedefliyordur" dedi. Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour ise Alman hükümetinin konuyu Türk hükümetiyle görüşmesini, gerekirse okula yapılan maddi desteği kesmesini istedi.
Öte yandan geçen günlerde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Almanya'da görevli imamların "casuslukla” suçlanmasından sonra, son olarak 31 yaşındaki bir kişinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adına Kürtlere karşı ajanlık yaptığı iddiasıyla tutuklandığı duyuruldu. Karlsruhe'de bulunan Federal Savcılık'ın isteği üzerine Hamburg polisi tarafından tutuklanan kişinin gazeteci sıfatıyla bir yıl önce Almanya'ya geldiği ve ajanlık faaliyeti yürüttüğü, ayrıca Almanya'daki bazı Kürt derneklerinin yöneticilerine yönelik suikast planladığı şüphesi üzerine önce gözaltına alındığı ardınan da tutuklandığı haber verildi. Alman medyasında çıkan haberlerde, ülkede yaklaşık 6 bin MIT ajanının olduğu öne sürülmüştü. Bu arada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı imamların MİT adına casusluk yaptıkları ve camilere gelen muhalifler hakkında rapor tuttukları ve Ankara'ya bildiridikleri iddiaları ile ilgili olarak Yeşiller Partisi Federal Meclis Milletvekili Volker Beck suç duyurusunda bulundu. Beck, Federal Savcılığa DİTİB'e bağlı imamların faaliyetleri hakkında birçok belge verdiğini açıklayarak, casusluk iddialarının aydınlatılması gerektiğini savundu. Sol Parti Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Sahra Wagenknecht ise imamların Almanya'da eğitim görmeleri gerektiğini bildirerek, Türkiye'den görevli gelen imamların bir an önce geri gönderilmeleri konusunda Alman hükümetine çağrıda bulundu.
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