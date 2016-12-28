Armen Amiryan: Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi temelinde yeni bir yapılanmaya gidilecek

Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi lağv edilip, bu temelde yeni bir isimle bir yapılanmaya gidilecek. Beyan bugün 26 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında Kültür Bakanı Armen Amiryan’dan geldi. Bakan Amiryan ʺHer yapıya zamanı içinde bakıp takdir etmek gerekiyor. Zamanında film endüstrisine tam bir katılımı oldu ancak şimdi bunun yerine yeni bir yapı tesis olacak ʺ dedi.
Ermenistan Kültür Bakanı Amiryan’ın yıl sonu basın toplantısında Rusya devlet birinci kanalından yayın yapan ʺHerkesten iyisiʺ programına katılmaı sonrasında tanınan küçük Ermeni kanun sanatçısı 10 yaşındaki Meri Musinyan da yer aldı. Bakan Meri’ye teşkkür etti ve yepyeni başarılar diledi.
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