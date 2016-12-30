Asgari Ücret 1404 Lira Oldu

Asgari ücret 2017 yılı için net 1,404 lira oldu. TİSK 2017 için “sıfır zam”, Türk-İş 1600, DİSK 2 bin liraya yükseltilmesini istiyordu. Asgari ücret 2017 yılı için net 1404 lira oldu. Asgari ücret hali hazırda 1300 TL olarak uygulanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komusyonu son toplantısını yaptı.
Müezzinoğlu, şunları söyledi:
"Bakan olarak benim de çok mutlu olamadığım ama yarınlarımızın huzurlu geçmesi için paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız bir yolculuğu yapma gayretiyle ortak karar vermeye çalıştık. Asgari ücretin yılbaşından itibaren yılın genelinde geçerli olmasına karar verdik. Enflasyonu 6,5 olarak açıklamıştık. Asgari ücrette yaklaşık yüzde 8 artış oldu. Brüt asgari ücret 1777 lira 50 kuruş neti 1404 lira olacak."
Kim ne istiyordu?
Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ederken, işveren tarafı adına masaya Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) oturuyor.
Geçen sene Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) seçim vaadi olarak asgari ücret bin liradan 1300 liraya çıkmıştı. TİSK 2017 için “sıfır zam” istiyordu. Türk-İş net 1600, DİSK net 2 bin liraya yükseltilmesini istiyordu. (NV)
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