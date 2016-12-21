Tünelin geçiş ücretleri de belli oldu. İstanbul’un iki yakasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli’nin resmi açılışı yapıldı. Tünelin acılışıyla Kazlıçeşme-Sarayburnu/Harem-Göztepe arası 15 dakikada geçilebilecek. Tünelin deniz tabanının altında kalan 5,4 kilometrelik bölümü iki katlı tünel ve bağlantı tünellerinden oluşuyor. Toplam uzunluk ise 9,2 kilometre. Tünelde hız sınırı saatte 70 kilometre.
Tünel, ocak ayının sonuna kadar sabah saat 07.00’dan akşam saat 21.00’a kadar hizmet verecek. Gerekli eksiklerin giderilmesinin ardından da tünel 7 gün 24 saat hizmet verecek.
GEÇİŞ ÜCRETİ BELLİ OLDU
Tünelde her iki yönden geçişte de ücretli olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli’nden geçişin 31 Aralık 2016’ya kadar 15 TL olacağını söyledi.
Bu tarihe kadar toplanan ücretler 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını yitirenlerin ailelerine dağıtılacağı da açıklandı.
Tünel geçiş ücreti Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) aracılığıyla ödenebilecek. Nakit gişesi yok.
Tüneli 24 yıl 5 ay boyunca Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) işletecek. Bu sürenin ardından tünel kamuya devredilecek.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder