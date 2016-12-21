Basmane'deki Ermeni, Rum ve Yahudilerin tarihi mirası kayboluyor

Agora Antik Kenti, Kemeraltı Çarşısı, Rum evleri, sinegoglar, kiliseleriyle tarihi mirasa ev sahipliği yapan Basmane'nin zenginliği gözardı edildi. Tarihi ve kültürel bir mirasa sahip olan İzmir'in Basmane semtinin neredeyse tamamı 1842 ve 1922 büyük İzmir yangınlarında büyük hasar görmüş. Zamana direnen bu tarihi yapıların bir kısmı hala ayakta dururken, bakımsızlıktan kaynaklı harabeye dönen birçok tarihi yapıyla, her sokağı tarih kokan semtin göz ardı edilen zenginliği de giderek kayboluyor.
Bu tarihi mirasın bir parçası olan 1863'de inşa edilen Aziz Stepanos Kilisesi, İzmirli Ermenilerin en önemli kilisesi idi. Kilisenin yanında ise Surp Mesrop Erkek Okulu ve Surp Hıripsime Kız Okulu bulunmaktayken, 1915 Ermeni soykırımı zamanında İzmir'in Ermeni sakinlerinin bir kısmı tehcir edilir ve böylece kilisenin cemaati azalır. 1922 senesindeki Büyük İzmir Yangını'ndan kaçan Ermeniler korunmak amacıyla özellikle bu kiliseye sığınırlar. 1922 İzmir Yangını'nda yok olan tarihi yapılar arasında yer alan Aziz Stefan Kilisesi'nin yeri ise günümüzde Fuar Alanı olarak kullanılan Kültürpark civarı.
Kaynak: Ermenihaber.am
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