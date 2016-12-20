Belçika’da Ermeni Soykırımı’nı inkar eden Türk asıllı milletvekili partiden resmen ihraç edildi

Belçika CDH (Hümanist Demokrat) Partisi Brüksel Bölge Hükümeti Türk asıllı milletvekili Mahinur Özdemir Ermeni Soykırımı’nı reddetmessi gerekçesiyle partiden resmen ihraç etti. CDH Partisinin Başkanı Benoît Lutgen, Özdemir’in partiden ihraç edilmesi kararını selamlayarak “Ortak değerlerimize sadık olmamız bizim görevimizdir” dedi.
Partinin etik komisyonu, Özdemir’i Ermeni Soykırımı’nı inkar ettiği için partiden ihraç etme kararı 29 Mayıs’ta almıştı. Ancak Türk asıllı milletvekili kararı temyize taşımıştı.
http://haber.land/avrupa/belcikada-ermeni-soykirimini-inkar-eden-turk-asilli-milletvekili-partiden-resmen-ihrac-edildi
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