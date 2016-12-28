CHP’li Doğan: “Bu teklif yasalaşırsa AB süreci resmen biter”

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, teklifin yasalaşması durumunda Türkiye’nin AB sürecinin resmen sona ereceğini söyledi. CHP’li Selina Doğan, “partili cumhurbaşkanlığı” teklifinin kabul edilmesi durumunda Türkiye’nin AB sürecinin resmen biteceği uyarısında bulundu. Doğan, teklifin “milli iradeye saygı” gerekçesiyle hazırlanmadığını, “ucuz bir popülizm” yapıldığını söyledi.
ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülen “partili cumhurbaşkanlığı” teklifinin kabul edilmesi durumunda Türkiye’nin AB sürecinin resmen sona ereceğini belirtti.
AKP ile MHP'nin üzerinde uzlaşarak TBMM’ye getirdiği Anayasa değişikliğinin Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeleri devam ediyor. Komisyonun bugünkü görüşmelerinde konuşan Doğan, insanlığın diktatöryal sistemlerden çoğulcu demokrasilere doğru bir siyasal evrim geçirmesine karşın Türkiye’nin bunun tersi bir yola girdiğini söyledi.
“Toplumsal uzlaşı metni” olan Anayasa hazırlamak için Türkiye’de uygun siyasi ortam olmadığını belirten Doğan, “Her şeyden önce bu kadar bilgi kirliliği ve dezenformasyonun yaşandığı bir ortamda bırakın sistemi tamamen değiştirecek bir Anayasa yapmayı, normal bir kanunu bile çıkarmak bile neredeyse imkansız halde” dedi.
MİLLİ İRADE DEĞİL POPÜLİZM
Doğan söz konusu değişikliğe gerekçe olarak “milli irade” kavramının gündeme getirildiğini kaydederek
“Yaptığınız ‘milli iradeye’ saygı değil düpedüz ucuz bir popülizmdir. Sağ politikacıların en büyük silahlarından biri olan popülizmin en bariz özelliği toplumu kutuplaştırarak bölmesidir. Türkiye’de de çok net bir şekilde görülmektedir ki popülist politikacı, kendilerince ‘okumuşlar’a karşı halkın ezici çoğunluğunu temsil ettikleri düşüncesini işlerler. Belirsiz ve flu bir düşman yaratılır ve o düşmanlara karşı geniş kitlelerin bir araya gelmesi sağlanır. Bunun için cinsiyetçi, ırkçı ve ötekileştirici bir söylem kullanılır ve doğal olarak bu söylem halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırtır. Buradan ortaya çıkan dinamizm diktatörler için vazgeçilmezdir” diye konuştu.
MAKAS MI DEĞİŞTİRDİNİZ?
Konuya Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde de yaklaşan Doğan özetle şöyle konuştu:
“Son süreçte iktidar sözcüleri tarafından ısrarla Batı’nın ve Avrupa Birliği’nin hedef gösterilmesi boşuna değil. Bu teklifle bunu daha iyi anlıyoruz. İdeolojik olarak son birkaç yıldır uzaklaştığımız stratejik hedefler şimdi Anayasa olarak karşımıza geliyor. Bu Anayasa değişikliğiyle biz Avrupa Birliği’nde yerimizin olmadığını tescil etmiş olacağız.
Bu sistem Avrupa’nın ve diğer medeni dünyanın hangi değerleriyle örtüşüyor? İnsanlığın demokrasi evriminin tersine kürek çekerek nereye götüreceksiniz bu ülkeyi? Avrupa Birliği’nde yok ama son dönemlerde gündeme getirilen Şangay Beşlisi’nde benzer sistemler var. Esin kaynağınız burası mı? Eğer böyleyse, Türkiye makas değiştirdiyse bunu kamuoyuna niye açıklamıyorsunuz. Bu teklifle birlikte Türkiye’nin AB üyelik süreci de resmen sona erdirilmiş olacaktır.”
Değerli basın mensubu
AKP ve MHP’nin TBMM’ye getirdiği ve fiili olarak başkanlık sistemine geçiş anlamına gelen “partili cumhurbaşkanlığı” düzenlemesini içerek Anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.
Anayasa Komisyonu’nda devam eden görüşmelerde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, teklifin yasalaşması durumunda Türkiye’nin AB sürecinin resmen sona ereceğini söyledi.
Konuya ilişkin haberi aşağıda bulabilirsiniz.
Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
Bilgi ve iletişim için
İnan Gedik
535 5441663
312 4205750
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder