Ermenistan Diaspora Bakanlığı 2017’yi «Dağlık Karabağ Yılı» ilân etti. Bilgi bugün 27 Aralık’ta yapılan yıl sonu basın toplantısında Diaspora Bakanı Hranuş Hakobyan’dan geldi. Bakan Nisan olayları esnasıda Diaspora’nı yek vücut hale geldiğini ifade ederek ʺBiz Bakanlık olarak fiziken ve manen daha fazla güçlendik. Tüm Diaspora Karabağ’ın arkasında, Ermenilerin arkasında yer aldı. Diaspora temsilcilerinin Dağlık Karabağ’ın müstahkemiyetinin artırılması için yaptığı maddi ve manevi destek Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ekonomisi için büyük bir önem arzetmekteydiʺ dedi.
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