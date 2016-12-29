Diaspora Bakanlığı Kosta Rika ve Nikaragu’da Ermeni toplulukları ortaya çıkardı

Son dönemde Kosta Rika’da 400 ve Nikaragua’da 380 kişi olmak üzere 2 ülkede Ermeni toplulukları ortaya çıkarıldı. Bilgi 27 Aralık’ta düzenlenen yıllık özet basın toplantısında Diaspora bakanı Hranuş Hakobyan’dan geldi. Bakan dünyada 30 bin Ermeni kuruluşu, 20 ülkede 38 Panermeni nitelikli kuruluş, 1004 Ermeni okulu olduğunu ifade ederek ʺSadece bu yıl 26 Ermeni okulu açıldı. Dünyada, işbirliğinde bulunduğumuz 821 cemaate sahibiz. 112 ülkede Ermeni kurum ve kuruluşmarı varʺ dedi.
Ermenistandan haberler - NEWS.am
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