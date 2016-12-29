Ermeni bakan: 2018’de Ermenistan’da Coğrafi Anlamda Kamu İdari Bölüşüm Kompozisyonu Değişmiş Olacak

Bölgesel İdare ve Kalkınma Bakanı Davit Lokyan’dan geldi. Bakanın ifadesiyle 2017 sonbaharına dek 250 yerleşim biriminin 20 büyütülmüş kamu idari mahalli içinde toplanması planlanmakta. Hükümet genel olarak 2018 yılına dek kamu idari birimlerinde coğrafi büyütme işlemini tamamlamış olacak. Böylece yurtta 100 civarı ilçe statüsünde mahal olacak.
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2018’de Ermenistan’da (coğrafi anlamda) kamu idari bölüşüm kompozisyonu değişim süreci tamamlanmış olacak. Beyan 26 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında yıl çalışmalarını özetleyen Bölgesel İdare ve Kalkınma Bakanı Davit Lokyan’dan geldi.
Bakanın ifadesiyle 2017 sonbaharına dek 250 yerleşim biriminin 20 büyütülmüş kamu idari mahalli içinde toplanması planlanmakta.
Hükümet genel olarak 2018 yılına dek kamu idari birimlerinde coğrafi büyütme işlemini tamamlamış olacak. Böylece yurtta 100 civarı ilçe statüsünde mahal olacak.
İlk üç yerleşim birimi (Tumanyan, Dilijan, Tatev) daha 2015 yılında aynı kamu idari birimi çatısına alınmıştı. 2016’ta 15 yerleşim biriminde bu gerçekleştirildi. Şu anda 18 büyütülmüş kamu idare otoritesi bünyesinde 140 yerleşim alanı bulunmakta.
Yeni idari birim içerisinde 7-8 köyün yer alması veyanı bunların yakındaki kentle birleştirilmesi öngörülmekte.
http://avim.org.tr/tr/Bulten/ERMENI-BAKAN-2018-DE-ERMENISTAN-DA-COGRAFI-ANLAMDA-KAMU-IDARI-BOLUSUM-KOMPOZISYONU-DEGISMIS-OLACAK
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