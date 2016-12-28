Ermeni Futbolcu Mkhitaryan'ın Attığı Gol Beğeni

Manchester United'ın yıldızı Mkhitaryan'ın "akrep vuruşu"yla attığı gol taraftarları hayran bıraktı. Ermeni futbolcu, maç sonunda kendisine gösterilen ilgiden dolayı takım otobüsüne binemedi.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Sunderland'ı 3-1 mağlup ederken maçın önüne Henrikh Mkhitaryan'ın golü geçti. "Akrep vuruşu"yla ağları sarsan Ermeni futbolcu maç sonrasında kendisine gösterilen ilgiden dolayı takım otobüsüne binemedi, Old Trafford'un dışında yüzlerce taraftara imza dağıttı.
"BÖYLE BİR HAREKET YAPMAKTAN BAŞKA ÇAREM KALMADI"
27 yaşındaki futbolcu şık hareketle ilgili olarak, "O pozisyonda top arkamda kalmıştı. Dolayısıyla böyle bir hareket yapmaktan başka çarem kalmadı. Hayatımın en güzel golünü attım. Top filelere gider gitmez yardımcı hakeme baktım. Bayrak kalkmadığını görünce sevinmeye başladım" dedi.
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