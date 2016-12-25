ERMENİ HASTALIĞININ ÖĞRETTİĞİ...

Yervant Özuzun
Tanıdığım biri var. Milliyetçi takılan biri. Bir süre önce gördüm, canı sıkkındı. Oğlunun hasta olduğunu, kaç doktora gittilerse bir türlü iyileşemediğini söyledi. Neyi var diye sorduğunda...
Nöbet şeklinde gelen şiddetli karın ve göğüs ağrılarının olduğunu söyledi... Erzurum'un köylerindendi, orası eski bir Ermeni yerleşim yeriydi. (İsmi Garin'di.) Oğlunun hastalığıyla bağlantısı olabilirdi. "Sizin köyünüz eski bir Ermeni köyümüydü" diye sordum. Niye sordun dercesine biraz durakladı "evet öyleymiş" dedi.Aile kökenlerinde Ermenilik olabileceğini, bu anlattığı hastalığın "Ermeni Hastalığı" ("Ailevi Akdeniz Ateşi"-FMF-) denen Ermenilere özgü genetik hastalığa çok benzediğini söyledim.
Ve doktoruna bunu hatırlatmasını ya da üniversite hastanelerine gitmesini önerdim. Hiç bir şey söylemedi. Boşluğa bakar gibiydi.
Ne olduğunu niye daldığını sordum.
"Büyüklerim bir şeyler anlatırdı" dedi.
Anlamıştım. Üstelemedim. O da bu ülkede birçokları gibi "şaraptan dönme keskin sirkeydi".
Telefonda aradı Cerrahpaşa'ya gitmiş oğluna FMF teşhisi koymuşlar. Tahminim doğru çıkmıştı.
Telefonu kapatırken "görüşelim hısım" dedim. "Görüşelim hısım ağbi" dedi.
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