Ermeni kuyumcular İsrail Elmas Haftasına katılacak

13-16 Şubat’ta Ermeni Kuyumcular Derneği’nin (Armenian Jewelers Association, AJA) heyeti İsrail Elmas Borsası konuğu olarak İsrail’de düzenlenecek 6. Uluslararası Elmas Haftası’na (International Diamond Week in Israel, IDWI) katılacak. İsrail Borsası ile işbirliği memorandumu imzalanacak. İsrail Elmas Borsası başkanı Yoram Dvash, 6. Uluslararası Elmas Haftası’na Ermeni heyetinin katılmasının önemli olduğunu vurgulayarak “Ermeni kuyumcular eşsiz ve eski bir mirasa sahip. Ermeni ustaların dünyanın kuyumculuk sanayisinde büyük katkıları var. Ermenistan Kuyumcular Birliğinin, İsrail Elmas Borsası’ın işbirliği önerisini kabul ettiği çok sevindirici” dedi.
Kaynak: Ermenihaber.am
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