Ermeni Soykırımı'nın inkarını yasaklamak yerine tazminat davaları açılmalı

Uluslararası hukuk uzmanı, Paris Üniversitesi araştırmacı ve hukuk danışmanı Philippe Raffi Kalfayan, Ermenistan kaynaklı "Panorama.am"e konuştu... "İleri gitmemiz, mukabil saldırıya başlamamız, tazminat davaları açmamız gerek. Kaybedilen mülkleriyle ilgili belgeleri olan her Ermeni birey, her Ermeni kurum Türkiye'ye giderek yerel mahkemelerde davalar açmalı. Şuanda Türkiye adli sisteminde birkaç benzeri davalar görülüyor" diyen Kalfayan, bu çerçevede kolektif davaların da açılması gerektiğini vurguladı.
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Uluslararası hukuk uzmanı, Paris Üniversitesi araştırmacı ve hukuk danışmanı Philippe Raffi Kalfayan, Ermenistan kaynaklı "Panorama.am"e konuştu. Ermeni Soykırımı'nın inkarını cezalandıran yasalar konusunda değerlendirmelerde bulunan Kalfayan, bu tür yasaların pek büyük yararı olmadığını ve Ermeniler tarafından savunma niteliğinde olduklarını ileri sürdü.
Uzman, "Biz, bir soykırıma tabi tutulduğumuzu hep ispatlamak ister gibi davranııyoruz. Neden? Hiçbir şey ispatlamaya gerek yok ki… Ermeni Soykırımı, tarihi ve siyasi bir gerçek olup farklı devletler ile uluslararası camianin bir kısmı tarafından, ayrıca her bir ciddi bilim adamı tarafından tanınmaktadır". iIfadelerini kullandı.
Bu kapsamda Perinçek davasında AİHM'in kararı ile Türkiye-Azerbaycan ikilinin Ermeni karşıtı uluslararası propagandasını engellemek ihtimaline değinen Kalfayan, bu konuda Ermenistan'ın tamamen yeni yaklaşımlar benimsemesi gerektiğini vurguladı.
"İleri gitmemiz, mukabil saldırıya başlamamız, tazminat davaları açmamız gerek. Kaybedilen mülkleriyle ilgili belgeleri olan her Ermeni birey, her Ermeni kurum Türkiye'ye giderek yerel mahkemelerde davalar açmalı. Şuanda Türkiye adli sisteminde birkaç benzeri davalar görülüyor" diyen Kalfayan, bu çerçevede kolektif davaların da açılması gerektiğini vurguladı.
Kalfayan, bir bütün olarak Ermeni halkına verilen maddi ve manevi zararların tazminatı ile ilgili bu davaların, hukuki ve stratejik çabalar gerektireceğine ve çok daha zor olacağına dikkat çekti.
Kaynak: Ermenihaber.am
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2016/12/19/Ermeni-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1-tazminat-davas%C4%B1/96255
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