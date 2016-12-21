Serj Sarkisyan Rus büyükelçiye saldırıyı şiddetle kınadı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Rusya Sedvlet başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderip Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden verilen bilgiye göre Serj Sarkisyan saldırıyı şiddetle kınayıp büyükelçi Karlov'un ailesine ve yakınlarına başasağlığı diledi.
Dün akşam saatlerinde Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Rusya ile Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde, ilk kez uzun bir zaman sonra elçilik dışında katıldığı etkinlikte, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Nöbetçi Amirliği’nde görevli, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş (22) tarafından sırtından vurularak öldürüldü. Altıntaş, büyükelçiyi vurduktan sonra silahını salondakilere doğrultarak, “Allahüekber” diye bağırdı ve eylemi Halep’te yaşananlar nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi.
Kaynak: Ermenihaber.am
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