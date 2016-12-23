Ermenistan Hükümeti, Avrasya Birliği Gümrük Yasa Taslağını onayladı

Ermenistan Bakanlar Kurulu 22 Aralık’ta yapılan oturumunda Avrasya Birliği Gümrük Yasa Taslağını onayladı. Devlet Gelirler Komite Bşk. Vardan Harutyunyan, Yasanın tamamıyla elektronik beyan sistemine geçilmesini öngördüğünü ifade etti. Bu durumda ticari süreç kolaylaşacak, gümrük görevlileri ise nakledilen malları daha iyi takip edebilecekler. Ermenistan’ın tamamıyla elektronik beyan sistemine geçmek üzere 2020 yılına kadar zamanı var.Gümrükte beyan edilen malların gümrük çıkış süresinin kısaltılması da öngörülmekte. Daha önce 1 gün olan bu sürenin 4 saat olması önerilmekte. Ayrıca Ermnistan serbest ekonomi bölgelerindeki haklarının da saklı olmasını istemekte. Bilindiği gibi bu serbest ekonomi bölgesinin İran’a sınırdaş Meghri kenti yakınında açılması öngörülmekte.
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