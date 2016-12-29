Ermenistan Nisan 2017’ye kadar İran’la Serbest Ekonomi Bölgesinin tesisine başlama arzusunda. Beyan bugün 28 Aralık’ta yapılan yıl sonu basın toplantısında Ekonomik Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Suren Karayan’dan geldi. Serbest Ekonomi Bölgesi konsept yaklaşımlarının hazırlanmış olduğunu belirten Karayan,İş Programının da hazır olduğunu ifade etti. Şu anda potansyel yatırımcıların önerileri toplanmakta. Serbest bölgenin Meghri yöresinde sınırın Ermeni tarafında tesisi öngörülmekte.
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