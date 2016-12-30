Ermenistan Ombudsmanlık: Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj kalkışması uluslar arası tüm talepleri çiğnemektedir

Konuya ilişkin duyuru Ermenistan İnsan Hakları Ombudsmanlığından geldi.Duyuruda şunlar kaydedildi: "Ermenistan Savunma Bakanlığı duyurusuna göre Azerbaycan Sil. Kuv. bu sabah erken saatlerde Ermenistan Tavuş eyaleti Çinar köyü yakınında sabotaj-sızma teşebbüsünde bulundu. Saldırı sonucu iki er ve bir subay hayatını kaybetti. Saldırı, aralarında Çinar köyü yakınlarında da olmak üzere gündüz saat 12:00 itibarıyla devam etmekteydi.
****
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj-sızma kalkışması hayat hakkını savunan tüm uluslar arası talepleri çiğnemektedir. Konuya ilişkin duyuru Ermenistan İnsan Hakları Ombudsmanlığından geldi.
Duyuruda şunlar kaydedildi:
"Ermenistan Savunma Bakanlığı duyurusuna göre Azerbaycan Sil. Kuv. bu sabah erken saatlerde Ermenistan Tavuş eyaleti Çinar köyü yakınında sabotaj-sızma teşebbüsünde bulundu. Saldırı sonucu iki er ve bir subay hayatını kaybetti. Saldır, aralarında Çinar köyü yakınlarında da olmak üzere gündüz saat 12:00 itibarıyla devam etmekteydi.
Azerbaycan Silahlı Kuv.’nin bu fiili, hayat hakkını savunan tüm uluslararası talepleri çiğnemektedir. Aralarında askerler de olmak üzere, herhangi bir saldırı ihtimalinin olmadığı koşullarda insanın canından mahrum edilmesi en sert şekilde kınamayı hak etmektedir ve izin verilemez. Mukim köy yakınında, o da sabah ve gündüz saatlerinde askeri operasyonlara teşebbüs edlmesi en sert kınamayı hak etmektedir, bu köy sakinlerine zarar verme olasılığını ve Azerbaycan Sil. Kuv.’nin benzeri düşüncesini gerçekliğe dönüştürmektedir.
Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Ombudsmanlığı Gegharkunik bölge temsilcisi, aralarında insan hakları ihlali hususları da olmak üzere yerinde doğrudan durumu inceleme ve gerekli delilleri toplamak üzere derhal Tavuş eyaleti Çinar köyüne hareket etmiştir.
Delil toplama işlemleri sonuçları zemininde, uluslararası ilgili kuruluşlara sunulmak amacıyla gerekçeli değerlendirmeler yapılacaktır.
Ermenistan İnsan Hakları Ombudsmanı, Ermeni askerlerinin ağır kaybından ötürü yakınlarına başsağlığı diler."
Ermenistandan haberler - NEWS.am
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder