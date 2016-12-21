Ermenistan Savunma Bakanı: "Türkiye'nin, Karabağ konusunda Azerbaycan'a destek vermeye devam ettiğini kaygıyla kaydediyoruz"

Ermenistan Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan, Yunan mevkidaşı Panagiotis Kamenos ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kamenos, "Yunan silahlı kuvvetleri, Ermeni silahlı kuvvetlerini gerçek kardeş olarak kabuL ediyor. Çünkü iki halk, yan yana zor dönemlerden geçti ve ikili işbirliği, bölgesel gelişmelere bakmaksızın devam edecek." ifadelerini kullandı.
Sarkisyan ise, Yunan mevkidaşı ile görüşme sırasında, hem Kafkasya, hem Yakın Doğu'da gittikçe şiddetleşen bölgesel gerilimlere değinildiğini bildirerek, Ermenistan ile Yunanistan ve dolayısıyla Avrupa Birliği arasında uluslararası barış misyonları başta olmak üzere birçok diğer konuların da ele alındığını dile getirdi.
Ermeni bakan, Artsakh'ta güvenlik konularıyla ilgili Ermenistan tutumundan da bahsetti. Yunan gazeteciler, Artsakh meselesi dahil birçok konuda Türkiye'nin destrüktif yaklaşmına dikkat çekerken Ermenistan Savunma Bakanı, şu açıklamasını yaptı.
"Türkiye'nin, Karabağ çatışmasının barış yoluyla çözüm sürecini askeri baskıya çevirme konusunda Azerbaycan'a açık veya gizli her şekilde destek vermeye devam ettiğini büyük kaygıyla kaydediyoruz. Bu davranış, bölgesel güvenliğin pekiştirilmesine katkıda bulunmuyor. Biz, Artsakh-Azerbaycan zor ihtilafın çözümü konusunda bölge ülkelerinin daha dengeli bir tutum sergileyeceklerini ümit ediyoruz."
Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotis Kamenos da, konuyla ilgili benzeri açıklamalarda bulunarak, ayrıca Ermeni ve Pontos Soykırımı'nın tanınma konusuna da değindi.
Kaynak: Ermenihaber.am
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2016/12/20/Vigen-Sargsyan-T%C3%BCrkiye-Karaba%C4%9F-Azerbaycan/96317
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder