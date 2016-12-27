Ermenistan’lı mühendisler İran’da kurak iklimin hakim olduğu bölgelerde yağmur yaratmaya çalışıyor

Ermeni «Barva» firması İran’a atmosfer üzerinde etkili olan cihazlar ihrac etme kararında. Bilgi NEWS.am muhabirine açıklamada bulunan firma yöneticisi Aram Vardanyan’dan geldi. Firma, çoktandır doluyu yağmura çeviren doluyla mücadele istasyonları imalatında bulunmakta.
Firma şimdi ortamda su buharını yoğunlaştıran ve onları yamura dönüştüren cihaz üzerinde çalışmakta.
İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine 50 doluyla mücadele cihazı ihraç etmiş olan firma ürünleriyle kurak iklime sahip Sistan ve Belucistan bölgeleri de ilgilenmekteler.
Vardanyan açıklamasında şimdi teknolojilerini geliştirme çalışmaları içinde olduklarını ifade etti.
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