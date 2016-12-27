Ermenistanlı yetkiliden İran'da Ermeni toplumuyla ilgili açıklama

Ermenistan Genel Sayıştayı ve Araştırma Komitesi Başkanı, İran İslam Cumhuriyetinde Ermeni topluluğunun sahip olduğu özgürlüğün takdire şayan olduğunu ve örnek gösterilmesi gerektiğini söyledi. Dün Tahran'da İran yargı gücü yetkilileri ile görüşen Ermenistan Genel Sayıştayı ve Araştırma Komitesi Başkanı Agvan Huspiyan dün İRİB Dış yayınlar Ermeni servisine yaptığı açıklamada, İran'da Ermeni topluluğun kendi vatanlarının kalkınması ve gelişmesi için hiç bir girişimden çekinmediklerini bildirdi.
tahran temaslarından amacının, ikili ilişkiler ve yargı güçleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi yollarını araştırmak olduğunu belirten Ermenistan Genel Sayıştayı ve Araştırma Komitesi Başkanı, yargı alanında işbirliği konusunda iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara temasla, İran yargı gücü yetkilileri ile görüşmesinde, Ermenistan hükümeti ve yargısının ikili işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki iradesini açıkladığını söyledi.
http://parstoday.com/tr/news/iran-i54352-ermenistanl%C4%B1_yetkiliden_%C4%B0ran'da_ermeni_toplumuyla_ilgili_a%C3%A7%C4%B1klama
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder