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Fransa elçisi: 2016 yılı Ermeni-Fransız ilişkileri için zengin bir yıldı

2016 yılı Ermeni-Fransız ilişkileri için zengin bir yıldı. Bilgi Fransa’nın Erivan Büyükelçisi Jean-François Sharpentier’den geldi. Elçinin kutlama mesajında şunlar kaydedildi: ʺSevgili dostlar, Bu soğuk kış mevsiminde tüm Ermeni halkına iyi dileklerimi sunmak isterim. Önümüzdeki yıl barış ve refah yılı olsun. 2016 yılı Ermeni-Fransız ilişkileri için zengin bir yıldı. Bunların pekişmesi için elimden geleni yapacağıma emin olunuz.


Yeni Yılınız ve Noeliniz kutlu olsun.ʺ

Ermenistandan haberler - NEWS.am
https://news.am/tur/news/365858.html


tarih: Cumartesi, Aralık 31, 2016
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