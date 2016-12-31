Fransa elçisi: 2016 yılı Ermeni-Fransız ilişkileri için zengin bir yıldı

2016 yılı Ermeni-Fransız ilişkileri için zengin bir yıldı. Bilgi Fransa’nın Erivan Büyükelçisi Jean-François Sharpentier’den geldi. Elçinin kutlama mesajında şunlar kaydedildi: ʺSevgili dostlar, Bu soğuk kış mevsiminde tüm Ermeni halkına iyi dileklerimi sunmak isterim. Önümüzdeki yıl barış ve refah yılı olsun. 2016 yılı Ermeni-Fransız ilişkileri için zengin bir yıldı. Bunların pekişmesi için elimden geleni yapacağıma emin olunuz.
Yeni Yılınız ve Noeliniz kutlu olsun.ʺ
Ermenistandan haberler - NEWS.am
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder