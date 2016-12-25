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Hahambaşı Rav İsak Haleva´nın Hanuka mesajı

Türk Yahudi toplumunun Hahambaşısı Rav İsak Haleva bayram dolayısı ile yazılı bir mesaj yayınladı.
Mesaj şöyle:





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http://www.salom.com.tr//haber-101522-hahambasi_rav_Isak_halevanin_hanuka_mesaji.html


tarih: Pazar, Aralık 25, 2016
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