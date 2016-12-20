Hrant Dink davasında mahkeme başkanı değişti

Mahkeme başkanı yarından itibaren Dink davası duruşmasına çıkmayacak. Dink cinayeti davasına bakan Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar'ın görev yeri değişti. Rüzgar, HSYK kararıyla İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı davaya bakan Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, duruşma sonunda görev yerinin değiştiğini açıkladı.
Başkan Rüzgar, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı olarak atandım" dedi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in çapraz sorgusu yapıldı.
Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, sanık Akyürek'in sorgusunun yarına devam edileceğini belirttikten sonra görev yerinin değiştiğini açıkladı.
Mahkeme Başkanı Rüzgar, HSYK kararıyla İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başkan olarak atandığını belirtti.
Rüzgar, resmi yazının kendisine henüz tebliğ edildiğini ifade ederek kendisi yerine yine aynı mahkemede birinci heyetin başkanlığını yapan Ali İhsan Horasan'ın başkan olarak atandığını ifade etti. Canel Rüzgar, yarından itibaren Dink davası duruşmasına çıkmayacak.
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