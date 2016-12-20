Hukukçu Robertson Kudüs Üniversitesi’nde Ermeni Soykırımı hakkında konuştu

Ünlü İngiliz hukukçu Geoffrey Robertson Kudüs İbrani Üniversitesi’nde “Soykırımın inkarı ve Ermenistan” başlıklı bir konuşma yaptı. Robertson’un konuşması 18 Aralık’ta Kudüs İbrani Üniversitesinin hukuk fakültesinde gerçekleştirildi. Etkinliğin düzenleyicilerinden Julie Gal, soykırımları inkara karşı, ifade özgürlüğü ve gazeteciler ile insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını savunmaya yönelik mücadelede Robertson’un rolulünlün bugün de çok büyük olduğunu bildirdi.
Hatırlanacağı üzere Robertson, Hollywood yıldızı Geroge Clooney’nin eşi Amal Clooney ile birlikte AİHM’de “Doğu Perinçek İsviçre’ye karşı” davasına 3. taraf olarak dahil olan Ermenistan’ı temsil etmişti.
İnsan hakları savunması alanında tanınan hukukçu Geoffrey Robertson “Uygunsuz Bir Soykırım: Bugün Ermenileri Kim Hatırlıyor?” kitabını yayımladı. Robertson, bu kitapta hukuk gerekçeleriyle 1915 yılında yaşanan olayların soykırım olduğunu ispatlıyor.
Kaynak: Ermenihaber.am
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2016/12/19/Robertson-Kud%C3%BCs-%C4%B0brani-%C3%9Cniversitesi-Ermeni-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1/96245
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