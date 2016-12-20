İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 21 Aralık'ta Erivan’ı ziyaret edecek

IRNA Ajansının verdiği habere göre, Ruhani Ermenistan’a yapacağı bir günlük ziyareti esnasında Ermeni mevkidaşı Serj Sarkisyan’la işbirliğinin pekiştirilmesi, komşu ve bölge ülkeler arasında işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin konuları irdeleyecekler.
Ermeni ve İranlı yetkililer işbirliğinin genişletilmesi yönünde bir dizi memorandum imzalayacaklar.
Konuk devlet başkanı, Ermenistan ziyareti sonrasında Kazakistan’a geçecek, burada başkan Nursultan Nazarbayev vd. üst düzey yetkililerle buluşacak, ayrıca bir dizi memorandumlar imzalanması yanısıra basın toplantısına da katılacak.
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