IŞİD, kilise listesi yayımlayıp saldırı çağrısı yaptı

IŞİD, ABD'de binlerce kilisenin adresini yayımlayarak sempatizanlarına saldırı çağrısı yaptı. IŞİD, ABD ve Avrupa'da yaşayan sempatizanlarına Noel'de kilise, otel, kafe, market gibi halka açık yerlere saldırılar düzenlemesi çağrısı yaptı. Vocativ'in haberine göre IŞİD, ABD'de binlerce adres yayımlayarak sempatizanlarına hedef listesi çıkarttı.
'Cihatçıların sırları' adlı sosyal medya sitesinde 'Hristiyan yeni yılında kanlı kutlamalar için' başlıklı Arapça bir mesaj kaleme alan Ebu Marya el Iraki adlı kullanıcı, Batı'da 'Yalnız kurt' olarak tabir edilen IŞİD sempatizanlarına "Noel'i kanlı bir korku filmine çevirme" çağrısı yaptı. (DIŞ HABERLER)
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