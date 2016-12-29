Japonya Başbakanı'ndan Pearl Harbor'a Ziyaret

Pearl Harbor’u ziyaret eden Japonya başbakanı Şinzo Abe, ülkesinin 75 yıl önce Hawaii adalarında bulunan bu limana düzenlediği baskında ölen çoğu asker 2 bin 400’ü aşkın Amerikalı’nın ailelerine “içten ve ebedi” taziyelerini sundu.
“Savaşın dehşetini asla tekrarlamamalıyız” diye konuşan Abe, 7 Aralık 1941 sabahı düzenlenen sürpriz Japon hava saldırısında ölenleri andı. Pearl Harbor baskını, Amerika’nın İkinci Dünya Savaşı’na girmesine neden olmuştu.
Bununla birlikte Japonya Başbakanı, baskından dolayı resmi bir özür dilemedi. Abe’nin yardımcıları, resmi ziyaretin ana amacının “özür dilemek değil, ABD-Japonya ilişkilerinin savaştan bu yana geçirdiği gelişimi ortaya koymak” olduğunu açıkladı.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Honolulu’daki Pearl Harbor-Hickam Müşterek Üssü’nde Başkan Barack Obama’yla birlikte özel bir törene katıldı.
İki lider, baskında batırılan USS Arizona savaş gemisinin anıt haline getirilen enkazına çelenk bıraktı, çiçeklerin taçyapraklarını denize attıktan sonra bir süre saygı durumunda bulundu.
Başkan Obama, üste yaptığı açıklamada, Amerika ve Japonya arasındaki ittifakın, Asya-Pasifik bölgesinin köşe taşlarından birini oluşturduğunu, tüm dünyaya ilerlemenin gücünü gösterdiğini söyledi. Obama, Japonya başbakanının Pearl Harbor’u ziyaretinin, savaşlar sona erdikten sonra düşman ülke ve halkların müttefik olabileceğinin kanıtı olduğuna dikkati çekti.
Obama da geçen Mayıs ayında Japonya’nın Hiroşima kentini ziyaret eden ilk ABD başkanı oldu. Amerika’nın 1945 Ağustos’unda önce Hiroşima, sonra da Nagazaki kentlerine attığı iki atom bombası, İkinci Dünya Savaşı’nı bitirdi, ama bombalar Hiroşima’da 140 bin, Nagazaki’de de 70 binden fazla Japon’un ölümüne yol açtı.
Obama da Hiroşima ziyareti sırasında atom bombalarının atılmasından dolayı özür dilememiş, yalnızca ölenleri anmıştı.
Şinzo Abe, Pearl Harbor’u ziyaret eden ilk Japonya başbakanı değil, bununla birlikte bu görevde USS Arizona anıtını ziyaret eden ilk kişi. Pearl Harbor’u ziyaret eden ilk Japonya başbakanı 1951 yılında Şigeru Yoşida olmuştu. Yoşida, Arizona batığı anıt haline getirilmeden yolunun üzerinde olan Hawaii’ye uğramıştı.
Şinzo Abe, Pearl Harbor’u bir ABD Başkanı’yla birlikte ilk ziyaret eden Japonya Başbakanı oldu. Abe, önceki gün Honolulu’daki Pasifik Ulusal Anıt Mezarlığı’nı ederek çelenk bıraktı. Anıt mezarlıkta bir süre önce hayatını kaybeden Hawaii Senatörü Daniel Inouye’nin de mezarı bulunuyor. Japon göçmen anne-babadan doğan Inouye, İkinci Dünya Savaşı’nda Amerikan ordusunda görev yapmıştı. Japonya Başbakanı Abe, Inouye’nin de mezarına ayrı bir çelenk bıraktı.
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