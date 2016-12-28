Karabağ konusunsa hem gerginlik, hem Minsk grubunun çabaları, hem silahlanma yarışı devam edecek

Bugün gazetecilerle bir araya gelen Kafkasya Enstitusü Başkan Yardımcısı, Siyaset bilimci Sergey Minasyan “Bence başta gerginlik, Minsk grubunun çabaları, silahlanma yarışı olmak üzere Karabağ sorunu ile ilgili bütün süreçler devam edecek” diye konuştu. Minasyan’a göre gelecek yılda birçok gelişmeler Rusya-ABD ilişkilerine bağlı olacak. Karabağ sorununda Rusya’nın ciddi ilerleme sağlayabilmesini kaydeden Minasyan “Batı ortakları da, Rusya’nın önceki yıllarda yapılmadığını yapabilme olanaklarına sahip olduğunu diyorlar. Tek yaklaşım hem askeri, askeri teknik hem diplomatik olanakları ve soruda ilerleme sağlama niyeti var” diye konuştu.
Minasyan “Nisan olayları Rusya için de sürpriz olddu ve statükonun yeniden sağlaması yönünde çaba gösterdi” diye konuştu.
Minasyan, müzakere sürecinde ciddi kriz yaşandığını da sözlerine ekledi.
Kaynak: Ermenihaber.am
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2016/12/26/Karaba%C4%9F-Minsk-grubu-silahlanma-yar%C4%B1%C5%9F%C4%B1/96724
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder