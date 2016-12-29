Karen Mirzoyan: Bizim toprak teslim etme düşüncemiz yok

Karabağ yönetiminin toprak teslim etme düşüncesi yok. Beyan bugün 28 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında Karabağ Dışişleri Bakanı Karen Mirzoyan’dan geldi. ʺToprak teslim etme düşüncemiz yok; yenilgi havası yok; gelişme, ileri yönde hareket etme, azametli ve güçlü bir ülkeye sahip olma düşüncesi var. Uluslararası toplumun taş gibi sessizliğini koruduğu görüşü var, ancak gerek uluslararası toplum gerekse eşbaşkanlardan yankılar olduʺ dedi.
Bakan Nisan’da toplanan Avrupa Parlamentosu Asamblesini hatırlatarak ʺBu görüşme esnasında çok net ve çok doğu değerlendirmeler dillendirildi. Bizim daha net, hatta kınamaya kadar değerlendirmeler duymayı arzu etmemiz farklı bir meseledir. Tüm adımlarımız buna yönelik. Savaş günlerinde Azerbaycan kendi sivil yerleşim alanlarını canlı kalkan olarak kullandı. Bunlar iki farklı mentalite sorunudur; bir yanda hiçbir kutsalı olmayan bir taraf ve diğr yanda en önemlinin insanın olduğu bizim tarafʺ dedi.
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