Karlov’u son yolculuğuna Patrik Kirill uğurlayacak

Rus Büyükelçi Karlov'a suikast (81) 0 261 0 0 Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un cenaze töreninin Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill tarafından yönetileceği belirtildi.Patrik Kirill’in sözcüsü Aleksandr Volkov RİA Novosti’ye verdiği demeçte, “Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un cenaze töreni Patrik Kiril tarafından yönetilecek. Tören (Moskova’daki) Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenecek” dedi. Volkov cenaze töreninin perşembe ya da cuma günü düzenleneceğini de ekledi. ...
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