Kürt, Ermeni ve Kıbrıs halkının karşı karşıya kaldığı sorunları Amed Film Festivalinde Baskılar ve yasaklamalar nedeniyle daha önce ertelenmiş olan Amed Film Festivali, Kuzey Kıbrıs dahil birçok ülke ve şehirlerde "Sınırsız Sinema" sloganıyla başlatıldı. Lefkoşa, İstanbul, Van, Êlih (Batman), ve İtalya’da gerçekleştirilecek olan festival sırasında, halkların özgürlük mücadeleleri, direniş çeşidlerine vurgu yapan filmler gösterilecek.
Festivali organize eden Amed Film Festivali Komitesi adına konuşan Rojhilat Aksoy, festivali kendi güçlerine dayanarak organize ettiklerini belirtere, “Kürdistan ve Türkiye’deki anti demokratik uygulamalarla birlikte alternatif ya da bir şekilde sistemden ayrı, bağımsız olarak çalışmalarını yürüten kültür kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının neredeyse tümü kapatıldı.
Aynı zamanda yerel yönetimlere yapılan kayyımlı müdahaleler sonucunda, yerelde ortaklaşabileceğimiz çok fazla sivil kurum kalmadı. Bu yüzden var olan bize destek olan kurumlarla festivali yürütüyoruz. Asıl hedeflenen toplumu kültürel, sosyal anlamda nefessiz bırakmak. Sanatın asıl böylesi baskı süreçlerinde öncülük yaparak yeri ve misyonunu ve oynayacağını düşünüyoruz.Bu biz sinemacılar için açısından önemli tarihi sorumluluk ve görevdir.”
Kıbrıs’ta festival organizasyonunda yer alan Üretim Merkezi Derneği’nden Yusuf Alkım, Festival kapsamında Kürt, Ermeni ve Kıbrıs halkının karşı karşıya kaldığı sorunları aktaran eserleri göstermek istediklerini söyledi.
Alkım, programa ilişkin devamla şunları kaydetti: “Gezi Ayaklanması’nın önemli etkenlerinden birisi olan Emek Sineması direnişini, emekçi kadınların yaşam kavgalarını, halkların özgürlük mücadelesinde yaşamlarını ortaya koyan kişilerin hikayelerini de programa eklemek istedik. Bu sayede fotoğrafın bütününün görülebilmesi ve sorunun çözümüne yönelik bütünlüklü bir mücadelenin görülebilmesine katkı koymak istedik. Bu çerçevede 9 gün boyunca 10 tane farklı film ve belgesel yanında 4 adet de kısa filmlerden oluşan bir gösterim programı hazırladık.”
Festival, Kıbrıs'ta 22-30 Aralık tarihlerinde yapılacak. Lefkoşa’daki Kırmızı Kitap Café'de gerçekleştirilecek olan gösterimler, her akşam 19:30’da başlayacak ve herkese açık olacak.
Kaynak: Ermenihaber.am
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