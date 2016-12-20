Lübnan’ın yeni hükümeti belli oldu: 2 Ermeni bakanı var

18 Aralık’ta Lübnan Cumhurbaşkanlığı’nda yeni hükümet üyelerinin isimleri açıklandı. Daha önce Lübnan basının tahmin ettiği gibi yeni kabinede yer alacak 30 bakandan 2’si Avetis Kitanyan ve Jean Oğasabyan Ermeni Cemaati’ni temsil ediyorlar.
Լübnan Başbakanı Saad Hariri yeni kabinenin oluşturulmasından sonra yaptığı açıklamada bu hükümetin kısa vadeli bir ömrü olduğunu belirterek bugünkü önceliğinin Yeni Seçim Yasa Kanunu’nu hazırlaması ve onaylaması olduğunu duyurdu.
Jean Oğasabyan Başbakan Hariri ile yakınlığıyla biliniyor, Avetis Kitanyan ise Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak Partisi) üyesidir.
Kaynak: Ermenihaber.am
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