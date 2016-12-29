‘Noel Baba’ güzellemeleri

Oral Çalışlar
Keşan Müftüsü’ne ait olduğu söylenen bir video sosyal meydada dolaşıyor. Müftü Süleyman Yeniçeri olduğu söylenen kişinin sözleri şöyle: “Noel Baba diye birisi yoktur. Aziz Nicholaos diye biri var ama bu uyduruk bir kişidir. Noel Baba baca ve pencereden giriyor. Ama doğru dürüst birisi olsa kapıdan girerdi. Hristiyanlıktan gelen bir etkinliği kutlarsak, onlara benzemeye çalışmış oluruz. Biz, neden onlar gibi yaşayalım ki? Onlar bizim gibi yaşıyorlar mı?” Kuran’da İsa Peyamber. Bu sözler yeni midir? Yoksa önceden söylenip bugünlerde servis mi edildi, onu da bilmiyorum. Şurası bir gerçek ki, ülkemizde ve dünyadaki bazı fanatik çevreler, yılbaşı kutlamalarına değişik düzeylerde tepki gösteriyorlar. Bu kutlamanın yapılmaması gerektiğini, yapanların günaha gireceğini ifade ediyorlar. Yer yer saldırılara bile tanık oluyoruz.
Kutlamalar, Hıristiyan dünyasının bir geleneğinden yola çıkılarak yaygınlaşmış bulunuyor. 25 Aralık, Hazreti İsa'nın doğduğu gün olarak kabul edilir. Noel kutlamaları, o günden (hatta pratikte biraz daha öncesinden) başlayarak, yeni yıla girilene kadar sürer. Noel’in batı dünyasındaki önemi, Ramazan’ın bizdeki önemiyle karşılaştırılabilir. Batı dünyasında, kışın büyük bir kısmı, Noel duygusu içinde geçer. Bu gelenek, dünyanın tamamına yakınının kabullendiği takvime de kaynaklık eder.
Miladi takvim, İsa'nın doğumuyla başlar. Hıristiyan dünyasının dışındaki toplulukların büyük bir kısmı (Noel’e değilse bile) yılbaşı kutlamalarına katılır ve yeni yılı eğlenceler içinde karşılamayı seçerler. İslam dünyasına gelince: Kuran-ı Kerim’de, Hz.İsa, önemli peygamberlerden biri olarak kabul edilir. Ölümü ve göğe çekilmesi, Nisa Suresinde yer alır: (158-159.Ayet) "Hayır Allah onu Kendi katına yüceltti. Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir. Nitekim geçmiş vahyin izleyicilerinden hiç kimse yoktur ki, ölümü anında, İsa ile ilgili hakikati kavramamış olsun; ve Kıyamet Günü İsa (bizzat) onlar aleyhine hakikate şahitlik yapacaktır." Müslümanlar çocuklarına bu nedenle İsa ismini verirler.
Bu konularda bazı teolojik tartışmalar ve ayrılıklar olsa da, esas durum budur. Onlar da yurttaş Diyelim ki, bu bir Hıristiyan adeti... Türkiye Cumhuriyeti'nin Hıristiyan yurttaşları da var. Onlara saygı duymak, bayramlarını paylaşmak ve kutlamak, insani bir tutumdur. Onlar Müslümanların kutsal günlerini kutluyorlar, paylaşıyorlar. Yılbaşını iyi duygularla karşılamak güzel bir adettir. Barış getiren bir yıl olması dileğiyle, 2017'ye hoşgeldin diyoruz.
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