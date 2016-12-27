Noel Baba İran’da: Müslüman bir ülkeden Noel kutlamaları

Dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanların yanı sıra, ülkenin yüzde 1’den azının Hristiyan olduğu İran’da da Noel ve yeni yılda kutlamalar gerçekleştiriliyor. Hristiyanlığın İran’da devlet dini Müslümanlık kadar eski bir tarihi var. En az 600 kilisenin bulunduğu ülkede 300.000 ila 370.000 arasında Hristiyan yaşıyor. Bu Hristiyanların çoğunu da Doğu Ortodoks Kiliseleri mensubu ancak aynı zamanda Süryaniler, Katolikler, Protestanlar ve Evanjelikler de bulunuyor.
Kırmızı ve yeşil süslerle bezenmiş yılbaşı ağaçları dükkanların vitrinlerini süslerken, Meryem Ana, Yusuf peygamber ve bebek İsa’ya ait figürler de özellikle başkent Tahran’ın Hrıstiyan mahallelerinde yerlerini alıyor. Bölgedeki diğer Müslüman ülkelerin aksine İran’daki Noel kutlamaları yabancılar tarafından ziyaret edilen otellerle kısıtlı değil. İslam Devrimi’nin ilk yıllarında yasak olan yılbaşı süsleri de kentin büyük bir kısmında görünebiliyor. Ülkedeki Ermeniler, 1 Aralık’ta başlayan 25 günlük oruçtan sonra kutlanan Noel’e ‘Küçük Ziyafet’ adını verirlen, 25 Aralık gecesi hazırlanan ziyafette bol bol et yemeklerine yer veriliyor. Yeni yıl ve Noel kutlamaları, özellikle son 10 yılda dini kökenine bağlı olmaksızın İran’daki gençler arasında giderek popülerleşti.
Daha fazla: https://tr.sputniknews.com/yasam/201612261026500418-iran-tahran-musluman-noel-yilbasi-kutlama/
https://tr.sputniknews.com/yasam/201612261026500418-iran-tahran-musluman-noel-yilbasi-kutlama/
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