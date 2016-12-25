NOEL BABA KİMDİR ? (Aziz Nikolaus-Santa Claus) / Ով Է~ ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱՆ

Yılbaşı yaklaşıyor,tartışmasız yılbaşının simgelerinden bir de Noel Baba'dır:Yeni yıl, sürprizleriyle,eğlenceleriyle ve Noel Baba'nın getireceği hediyelerle, hepimiz tarafından, özellikle çocuklarımız tarafından sabırsızlıkla ve heyecanla beklenilmektedir. Bu bağlamda Noel Baba'nın kimliği gündeme gelmektedir, Noel Baba'nın kimliği ile ilgili değişik görüşler vardır,bazıları onu,orta çağda yılbaşı ve noel şarkıları söyleyerek çoçuklara hediyeler dağıtan iyi kalpli,hayırsever bir gezgin olarak tanımlar,bazıları ise onu,iyi huylu, herkese yardım eden ,herkese şefkat ve sevgi gösteren ,çocukların sevgilisi bir ihtiyar olarak algılar.
Hıristiyanlık öncesi dönemin sonlarında,Noel Baba imajı her bir toplumun ve her bir milletin gelenek ve göreneklerine göre zaman içinde değişti ve şekillendi.
Hıristiyanlığın Avrupa'da ve dünyada geniş tabanlara yayılmasından sonra Noel Baba imajı,4.y.y Bizans kilisesi Başpiskoposu Nikolaus (270/286- 326/345)ile özdeşleşti:
Baş Episkopos Nıkolaus 270(286) yılında Türkiye'nin Akdeniz sahil kenti Antalya yakınlarında Demre'de ,bölgenin zengin,dürüst, imanlı ve saygın bir tüccar ailenin oğlu olarak doğdu.
İncil'i vaaz etmek,fakirlere,fukaralara,yetimlere,hastalara,yoksullara,mahkümlara ve çoçuklara yardım etmek,şefkat göstermek,hediyeler dağıtmak, onun yaşamının ilke ve sloganı oldu,varını yoğunu onlara dağıttı.
Daha sonraları zülüm yaşadı ve sürgün edildi,fakat İncil'i vaaz etmeye devam etti ve ilkelerinden asla taviz vermedi.
6 Aralık 326(345) yılında vefat etti.Evrensel kilise camiasında sevilen ruhanilerinden biri oldu,kilise kendisini ''Azizler'' mertebesine yükseltterek, onu ''Aziz Nıkolaus(Santa Claus)'' ismi ile adlandırdı.
Ölümünden yıllar sonra ,mezarı İtalyan bazı çapulcular tarafından tahrip edilip talan edildi,cesedi çalındı,bu durum Hıristiyan dünyasını ayağa kaldırdı:
Onun ölüm günü olan 6 Aralık gününde,''Aziz Nıkolaus Günü-Noel Baba Günü'' adıyla asırlardır anıları anılmakta ve çoçuklara,onun anısını simgeleyen geleneksel hediyeler dağıtılmaktadır .
Dr.med.Sarkis Adam
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Ով Է~ ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱՆ
Ամանորը ,այսինքն կաղանդը կը մօտենայ,անոր յատկանանշական անվիճելի խորհրդանշանը կաղանդ պապուկը ,ձմեռ պապն է: Ամանորը իր գեղեցիկ անակնկալներով ու նուէրներով յատկապէս երեխաներու համար սպասելի տօն մըն է: Շատեր անհամբեր,այն նուէրները կ'սպասեն ,որոնք կաղանդ պապը պիտի բերէ:
Կաղանդ պապի ինքնութեան վերաբերեալ հարցումներուն պատասխանը զանազան ու վիճելի են: Ոմանք կաղանդ պապը կը համարեն միջնադարուն ,Սբ.Ծննդեան ու ամանորի երգեր երգող եւ երեխաներուն նուէրներ բաժխող բարեսիրտ ,համակրելի շրջիկ մը ,իսկ ոմանք ալ բարեգործ ու գթասէր ծերունի մը:
Նախաքրիստոնէական շրջանի վերջերուն կաղանդ Պապի կերպարը, տարիներու ընդացքին մէջ, իւրաքանչիւր ազգի եւ կամ հաւաքականութեան սովորութիւններուն ու աւանդութիւններուն յարմար ըլլալով ձեւաւորուեցաւ: Իսկ,երբ որ,Քրիստոնէութիւնը Եւրոպայի լայն խաւերու մէջ ընդունէութիւն գտաւ եը տարածուեցաւ,կաղանդ պապու կերպարը, նոյնացաւ 4.դարու Բիւզանդական եկեղեցւոյ Սբ. Նիկողօս Արքեպիսկոսի վարքին հետ.(270-326/340 թ.): Արքեպիսկոպոս Նիկողօս կ'ապրէր Թուրքիոյ հարաւային քաղաքներէն Անթալիա-Տէրմէ գաւառի մէջ. Ան ծնաւ 270(286) թուականին Անթալիա-Տէմրէ, որդին է տեղւոյն մեծահարուստ եւ բարեպաշտ վաճառական ծնողքի մը, անոր կեանքի նշանաբանն եղած է, գթալ ու խնամել աղքատները,կարիքաւորները,հիւանդները, որբերը, երեխաները ու բանտարկեալները եւ քարոզել Սուրբ գիրքը. Աւելի վերջ ան կը դառնայ Զմիւրնայի եպիսկոպոս ,կը հալածուի ու կ'ախսորուի,սակայն կը շարուանկէ քարոզել Աւետարանը եւ երբեք չի զիջեր իր սկզբունքերէն:
Արք.Եպիսկոպոս Նիկողօս կը վախճանի 6 Դեկտեմբեր 326 թ.(345) ին ,ան ընդհանրական եկեղեցւոյ սիրուած սուրբերէն եւ բարիգութ, բարեգործ հոգեւորականնէրէն մին էր, եկեղեցին զինքը որպէս ,Սուրբ դասակարգեց եւ անուանեց Սուրբ Նիկողօս : Անոր մահէն տարիներ վերջ, Իտալացի աւազակներ թալանեցին անոր գերեզմանը եւ գողցան անոր դիակը, որը, մեծ աղմուկ ստեղծեց քրիստոնեայ աշխարհի մէջ: Աւելի վերջ,Սուրբ Նիկողօս դարձաւ Քրիստոնեայ եկեղեցիներու համակրութեան խորհրդանիշը.
Դարերէ ի վեր անոր վախճանման 6 Դեկտեմբեր օրը, համայն աշխարհի մէջ կը համարուի "Սուրբ Նիկողօսի Օր", այս օր, սովորութիւն է երեխաներու կը բաժնուի Սուրբ Նիկողօսի նուէրները եւ կը տօնուի խանդավառութեամբ.
Տոքթ.Սարգիս Ատամ
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