Cem Dalaman
Çarşamba gününden bu yana Avrupa çapında aranan zanlının, Fransa’daki Chambéry’den trenle İtalya’nın Torino kentine geçtiği, oradan Milano’ya devam ettiği ve istasyonda kimlik kontrolü yapılması üzerine aniden ili polis görevlisin ateş açtığı ve karşılıklı çatışmada ölü olarak ele geçirildiği açıklandı. İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti konuyla ilgili açıklamasında parmak izleri ve DNA’larının karşılaştırılmasından sonra, öldürülen kişinin Anis Amri olduğundan şüphe duyulmadığı bildirdi.
Amri’nin Almanya'ya gelmeden önce sığınmacı olarak bulunduğu İtalya'da kundaklama suçundan dört yıl hapis yattığı da basında yer almıştı. Medyada çıkan haberlerde, Amri’nin ateş ederken tekbir getirdiği öne sürüldü. Alman hükümeti adına yapılan açıklamada, İtalyan hükümetine ve güvenlik birimlerine başarılı operasyon konusunda teşekkür edildi.
Noel Pazarı Saldırısının Zanlısı Öldürüldü
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Alman Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada da olayla ilgili olarak İtalyan makamları ile ortak çalışıldığı kaydedildi. Terör zanlısı Amri'nin ölüm haberi, son günlerde korku ve paniğin hakim olduğu Almanya’da bir nebze de olsa rahatlamaya yol açarken, Amri’nin 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan Noel Pazarı saldırısı öncesinde ve sonrasında Berlin’de bulunduğu kesinleşti. Saldırıda kullanılan TIR'ın üzerinde Amri'ye ait parmak izlerinin tespit edilmesinden sonra, zanlının olaydan sonraki gece Berlin’de bir camiden çıkarken görüntülerine ulaşıldı. Amri'nin radikal İslamcıların buluşma yeri olarak tanınan ‚Fussilet 33 Derneği Camisi’ne girerken görüntülerinin olduğu da saptandı. Söz konusu caminin iki imamına yönelik bir yıl önce, terör örgütü IŞİD’e eleman sağlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.
Öte yandan Alman güvenlik birimleri Oberhausen kentinde bulunan bir alışveriş merkezine yönelik planlanan bir terör saldırısının engellendiğini duyurdu. Kosova pasaportlu 28 ve 31 yaşlarında iki zanlının gece düzenlenen bir operasyonda gözaltına alındığı açıklanırken, söz konusu kişilerin Selefi gruplarla ve IŞİD terör örgütü ile bağlantılarının bulunduğu ve kentteki Centro adlı alışveriş merkezine yönelik bir saldırı planladıkları belirtildi. Polis Hollanda sınırında bulunan kentteki alış veriş merkezi ve Noel Pazarı’nda geniş güvenlik önlemi aldı.
http://www.amerikaninsesi.com/a/noel-pazari-saldirisinin-zanlisi-olduruldu/3648065.html
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