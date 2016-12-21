Noel pazarlarında sıkı güvenlik önlemleri

Berlin'de bir Noel pazarını hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının ardından Almanya çapında Noel pazarlarındaki güvenlik önlemleri artırılıyor. Almanya'da polis, Berlin'de düzenlenen saldırının ardından Almanya'nın birçok yerindeki Noel pazarlarında güvenlik önlemlerini artırıyor. Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel'in sözcüsü, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada başkentte daha fazla polisin devriye gezeceğini ve büyük Noel pazarlarının girişlerinin beton bloklarla kapatılacağını bildirdi.Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerindeki Noel pazarlarında da güvenlik önlemleri artırıldı. Schleswig-Holstein eyalet içişleri bakanlığı sözcülüğü de Noel pazarı ve benzer etkinliklerde daha fazla polisin görev yapacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca, emniyet birimlerinin elinde özellikle Noel pazarları ile ilgili tehlikeye işaret edecek somut bir veri bulunmadığı ve şu an için soyut bir tehlikeden yola çıkıldığı bildirildi.
Noel pazarları iptal edilmiyor
Berlin'deki Noel pazarı saldırısının ardından Almanya'nın federal ve eyalet içişleri bakanları bu tarz organizasyonların iptal edilmelerine karşı çıkmıştı. İçişleri bakanlarının salı sabahı gerçekleştirdiği telekonferansın ardından bir açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanlığı, güvenliğin artırılması için gerekli önlemlere yerinde karar verileceğini duyurdu.
Komşu ülkelerde yoğun güvenlik önlemleri
Diğer yandan olağanüstü halin geçtiğimiz hafta uzatıldığı Fransa'da ve Belçika'da da güvenlik önlemleri artırılıyor. Yılda iki milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Strasbourg'daki noel pazarlarında güvenliğin sağlanması için polise askerler de destek veriyor. Ayrıca kent merkezine araçların park etmesi yasaklanırken, Noel pazarlarının çevresi büyük kamyonlarla kapatılarak olası bir araçlı saldırıya karşı önlem alınıyor. ‘Muhtemel ve olası' risk anlamına gelen üçüncü derece güvenlik önlemlerinin uygulandığı Belçika'da da Noel pazarlarında askerler devriye geziyor.
© Deutsche Welle Türkçe
Dpa, Kna, Reuters, ET/BÖ
http://www.dw.com/tr/noel-pazarlar%C4%B1nda-s%C4%B1k%C4%B1-g%C3%BCvenlik-%C3%B6nlemleri/a-36846858?maca=tur-rss-tur-all-1495-rdf
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder