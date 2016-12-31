Rus askeri uzman: Azerbaycan, Nisan Savaşından ötürü uluslararası toplum önünde henüz hesap vermedi

Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında sabotaj-sızma kalkışması Ermenistan’ın egemenlik ihlalidir. Beyan bugün NEWS.am’e açıklamada bulunan askeri uzman Vladimir Yevseyev’den geldi. Rusya ve Ermenistan arasındaki geçerli anlaşmalara göre, Rusya’nın özellikle Azerbaycan tarafından gelecek dış tehditlere karşı Ermenistan’ı koruma yükümlülüğü var. Ermeni-Rus Askeri Grubunun tesisini hesaba katarak, Bakü’nün teşebbüs ettiği sabotaj teşebbüsüne Rusya’nın yankısına değinen Yevseyev şunları kaydetti: ʺRusya bu provakasyanu tabii ki kınayacaktır. Bu çatışma hatta Dağlık Karabağ hattında da değil. Ve bu oldukça kaygılandırıcı, zira kesinlikle provokasyonun mümkün olduğu Nahçivan sınırı da var.
Yeseev, Azerbaycan’ın hatta Nisan Savaşından ötürü uluslararası toplum önünde henüz hesap vermediğini de sözlerinin sonunda vurguladı.
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