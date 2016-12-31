Etiketler

Rus askeri uzman: Azerbaycan, Nisan Savaşından ötürü uluslararası toplum önünde henüz hesap vermedi

Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında sabotaj-sızma kalkışması Ermenistan’ın egemenlik ihlalidir. Beyan bugün NEWS.am’e açıklamada bulunan askeri uzman Vladimir Yevseyev’den geldi. Rusya ve Ermenistan arasındaki geçerli anlaşmalara göre, Rusya’nın özellikle Azerbaycan tarafından gelecek dış tehditlere karşı Ermenistan’ı koruma yükümlülüğü var.  Ermeni-Rus Askeri Grubunun tesisini hesaba katarak, Bakü’nün teşebbüs ettiği sabotaj teşebbüsüne Rusya’nın yankısına değinen Yevseyev şunları kaydetti: ʺRusya bu provakasyanu tabii ki kınayacaktır. Bu çatışma hatta Dağlık Karabağ hattında da değil. Ve bu oldukça kaygılandırıcı, zira kesinlikle provokasyonun mümkün olduğu Nahçivan sınırı da var.
Maalesef, benzeri aktivayon Rusya tarafından Ermenistan’a silah sevkiyatıyla ve Ermeni-Rus Ortak Kuvvet Grubu tesisine ilişkin karardan sonra da durmamıştır. Bunun yanıtı, aralarında Nahçivan da olmak üzere tüm sınır hattı boyunca savunmanın güçlendirlmesi, Azerbaycan tarafının  sabotajına ilişkin olası delillerin zamanında ortaya çıkarılmasının olası olması için ek teknik denetim araçlarıdır. Rusya ve Ermenistan tarafından teşebbüs edilen son adımların benzeri işlemler karşısında teminat olmadığı kesinlikle anlaşılır bir durumdur. Bunun için de sınır savunmasında ek araçlar gerekli. İkincisi sınır hattında daimi denetim meselesini gündeme getirmek ve soruşturma başlatmak  gerekli. Madem, kimse Ermenilerin kendi üzerlerine saldırdığını düşünmüyor, değil mi? Birisi saldırdı, öyle değil mi? Bunu uluslararası toplumun bir şekilde yankısı takip etmelidir. O devlet ki daima sınır ihlallerinde bulunur, cezasızlığı hisseder ve benzeri olayların tekrarlanmasını provoke eder.ʺ

Yeseev, Azerbaycan’ın hatta Nisan Savaşından ötürü uluslararası toplum önünde henüz hesap vermediğini de sözlerinin sonunda vurguladı.

Ermenistandan haberler - NEWS.am
!  Mevcut bu metin   Հայերեն, English and Русский Print
0
SHARES
  by Taboola Sponsored Links More In Topic
Best Flashlight Ever is Selling Like Crazy
Lumify Flashlight X800
If You Regularly Forget Your Passwords, You Need This Tiny Security Device
Everykey
"World's Brightest" Tactical Flashlight Now Available to Public
Ubertorch
End Your Nightly Snoring Nightmare With This Simple Solution
My Snoring Solution
5 Techniques To Get The Lowest Price On Your Next Car Purchase
Women's Article
7 tricks to learn languages - when you’re bad at languages
Babbel


 Adam, çocuğun pusetini trenin kapısını açık tutmak için kullanıyor

En fazla
Okundu İzlendi Yorumlu
Gece Ermeni Kuvvetleri cezalandırıcı işlemlere başvurdu-Azerbaycan’ın 4 kaybı daha var
Artsrun Hovhannisyan: Azerbaycan Sil.Kuv. bir askerini daha kaybetti
Ermenistan Sav. Bak., istinatgah yakınındaki Azerbaycan Ordusu üniformalı cesedin kimliğini tesbite çalışıyor
Karabağ Savunma Ordusu, Azeri dezenformasyonunu tekzip etti (Foto)
Gece Azerbaycan Sil. Kuv. 1300’ü aşkın mermi ateşledi
Mobile: +374 91 073313
email:marketing@news.am
https://news.am/tur/news/365944.html
 


tarih: Cumartesi, Aralık 31, 2016
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)