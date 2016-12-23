Samsun'un ünlü camisi ve okulu, bir zamanlar Ermeni kilisesiydi

Samsun'un en eski mahallerinden olan Selahiye Mahallesi'nde Cumhuriyetten önce binlerce Ermeni yaşıyordu. Cumhuriyetten önce Trabzon'a bağlı bir sancak olan Samsun merkezde 10 binin üzerinde Ermeni yaşıyordu. Ermeni vatandaşların çok büyük kısmı ise Selahiye Mahallesi'nde ikamet ediyor. Mahallede bulunan bazı evler hala o dönemin izlerini taşıyor. Samsun Yerel Tarih Grubu Başkanı Emin Kırbıyık'ın verdiği bilgilere göre, Selahiye Mahallesi'ndeki 30 Ağustos İmam - Hatip Ortaokulu ve Selahiye Camii o dönem Ermeni Kilisesi olarak kullanılıyordu. 30 Ağustos'un yanında bulunan Gazi Paşa İlkokulu ise kilise papazının lojmanı ve Ermeni yetimhanesiydi.
Samsun Canlı Haber TV Selahiye Mahallesi'ndeki tarihi ekranlarınıza taşıdı.
Kaynak: Ermenihaber.am
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