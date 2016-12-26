Sarkisyan’dan ve Tüm Ermeniler Katolikosu’ndan Putin’e taziye mesajları

26 Aralık’ta Rusya'da 92 kişiyi taşıyan askeri uçak Karadeniz'e düştü. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegin, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e 92 kişinin ölümüne neden olan kaza ile ilgili taziye mesajları gönderdi.
Sarkisyan’ın taziye mesajında “Size, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve kardeş Rus halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu trajediyi aşabilmeniz için cesaretlilik diliyorum” ifadelerine yer verildi.
Ana That Kutsal Eçmiadzin Basın Dairesi’nden yapılan açıklamada Ermeni Katolikosşun Rusya Cumhurbaşkanı'nın, ölenlerin ailelerinin ve Rus halkının acını paylaştığı denildi.
Açıklamada “Tanrıya ölenlerin ruhaların huzuru için, ailelerini ise teselli etmesi için dua ediyoruz. Tanrı, dünyayı bunun gibi facialardan korusun” ifadeleri kullanıldı.
26 Aralık’ta 92 kişiyi taşıyan uçak Karadeniz’de kaybolmuştu. Rusya’dan aypılan açıklamalara göre 'Doktor Liza' adıyla bilinen doktor Elizaveta Glinka, Kızıl Ordu Korosu Sanat Yönetmeni Aleksandr Halilov ve Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Anton Gubankov gibi isimler uçakta bulunuyordu. "Adil Yardım" adlı fonla yıllardır hasta çocuklardan savaş mağdurlarına kadar herkesin yardımına koşan Doktor Liza kısa süre önce Putin'in elinden takdir madalyası almıştı.
Kaynak: Ermenihaber.am
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