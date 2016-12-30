Şarmazanov: 2016 siyasi anlamda zorlu bir yıldı

Beyan bugün 29 Aralık’ta düzenlenn basın brifinginde Ermenistan Cumhuriyetçi Parti (ECP) Gn. Bşk. Yard. Eduard Şarmazanov’dan geldi. Şarmazanov ʺAnayasa Değişikliği seçimi sonrasında, Anayasal değişiklikleri tenimizde hissettiğimiz ilk yıldı. Nisan’daki Dört Gün Savaşı olmasaydı, Temmuz’dan sonra başlayan reformlar daha çabuk başlardıʺ dedi.
Şarmazanov, 2016 yılının güvenlik tehditleri bağlamında ağır bir yıl olduğunu kaydederek:
ʺDört Gün Savaşı, sadece devlet, toplumumuz için değil genel olarak bölge için ciddi bir tehditti. Nisan Savaşı, Azerbaycan askeri-politik yönetiminin projelerinin gerçekleşmediğini gösterdi, bunu St. Petersburg ve Viyana da gösterdi. Azerbaycan’ın gayesi, Ermenistan ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti yönetimlerini müzakere sürecinde müşkül durumda bırakarak, müzakerlere yeni bir sayfadan başlamaktı. Biz 1994-1995 Ateşkes koşullarının zorunlu olduğunu, net bir dille ifade ettikʺ dedi.
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