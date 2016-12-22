Savunma Bakanı: Gümrü’de Ermeni-Rus Savunma Sanayi Kompleksinin tesisi günceldir

Ermenistan Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan, Lenta.ru’ya bir röportaj verdi: Sarkisyan ʺBölgede Rus varlığı ve iki ülke arasında askeri-siyasi işbirliğinin derinleştirilmesi en önemli caydırıcı etmendir, bunlar askeri işlemlerin tekrar başlamasını engellemekte, bölgede istikrar ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunmaktadırʺ dedi.
Rus Askeri Üssünün Ermenistan sathında tesis olan Ermeni-Rus Ortak Birlik Bünyesinde yer aldığını hatırlatan Sarkisyan ʺBiz ortak güvenliğin tesisi menfaatlerinden hareketle kuvvetlerin ortak kullanımına yönelik operatif planlama gerçekleştiriyoruz; hava sınırları güvenliğinin teminindeki önemli sorunu icra ederek Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ve Rus Askeri Üssü Hava birimleri ortak nöbet gerçekleştirmektedirlerʺ dedi.
2010 yılında imzalanan devletlerarası anlaşmayla Ermenistan sathındaki Rus Askeri Üssü konuşlanma süresinin 25 yıldan 49 yıla, yani 2044 yılına dek, uzatıldığını hatırlatan bakan:
ʺİnisiyatifte bulunanın Ermenistan olduğunun altını çizmek isterim. Görev misyonu formülasyonunda hissedilir değişiklikler yapıldığını da belirtmek önemli. Daha önce üs sadece eski SSCB dış sınırlarının muhafazası işinin tertiplenmsinden sorumluydu, konuşlanma süresini uzatan protokolde bu ifade çıkarıldı, şimdi üs Ermenistan savunma sisteminin bir parçasını oluşturmaktadırʺ dedi.
İkili ilişkilerin gelişim olanaklarına ilişkin soruya bakan Sarkisyan , kanaatince Gümrü’deki Ermeni-Rus Savunma Sanayi Kompleksi tesisi projesinin güncelleşmeye başladığını ifade ederek ʺBu iş dünyası, askeri-teknik işbirliğinin şekillenmsi yönünde Rusya ve Ermenistan’la sınırdaş İran arasında bir platforma dönüşebilir. Gümrü’de istihdam yaratılmasına paralel olarak, ortak savunma sanayii işletmesi kentin demografik durumunun iyileşmesinde bir etmene dönüşür ve yerel Ermeni sakinler ve Rus Askeri Üssü askerleri arasında sosyal bağları pekiştirirʺ dedi.
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