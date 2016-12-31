Seline Doğan Yeni Yıl Mesajı

YENİ YIL MESAJI
Onlarca yıla sığdırılacak birçok olayı yaşadığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Bombalı terör saldırılarıyla başladığımız bir yılı “tek insan” düzenlemesini getirecek olan Anayasa tartışmasıyla noktalıyoruz. Korkuyla, kaygıyla ve mücadeleyle bir yıl geçirdik. Terör saldırıları, iş cinayetleri, suikastlar, darbe girişimleri, OHAL yönetimleri yaşadık. Bir parçası olduğumuz Suriye savaşının etkilerini yaşamın her alanında gördük.
Gazeteler ve TV’ler kapatıldı, muhalifler cezaevlerine gönderildi, milletvekilleri tutuklandı, akademisyenler ve bilim insanları susturulmak istendi.
Bir arada yaşama kültürümüz ve toplumsal barışımız zedelendi. Temsili Noel babanın kafasına silah doğrultulan ırkçı mizansenler yaşandı.
Yönetemiyorlar… Yönetemedikleri için Türkiye’yi tüm kapıları tutulmuş büyük bir cezaevi haline getirmek istiyorlar. Biliyoruz ki Türkiye, tek telli bir çalgı değil büyük bir orkestradır.
Umutsuz değiliz.
2017 tüm insanlığa ve ülkemize huzur, özgürlük, barış ve adalet getirsin. 2017 özgürlüğün ve demokrasinin yılı olsun. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, mutluluklar dilerim.
Selina DOĞAN
CHP İstanbul Milletvekili
Değerli basın mensubu,
CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan’ın yeni yıl mesajını aşağıda bulabilirsiniz.
Hepinize mutlu ve sağlıklı yıllar dileriz.
Bilgi ve iletişim için:
İnan Gedik
0535 544 1663
0312 4205750
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