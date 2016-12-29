Sosyal medyada “Akhtamar Adası Çöl Olmasın' Kampanyası başlatıldı

Van'da faaliyet gösteren Van Gölü Aktivistleri Derneği, Van'ın Gevaş İlçesi'nde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük tarihi öneme sahip olan Akhtamar Adası'nın çöl olmaması için girişim başlattı. Ada üzerindeki ağaçların sayısının artırılması ve mevcut ağaçların korunması için başlatılan çalışma hakkında ilk olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Fakat Akdamar Adası'nın SİT alanı olduğu gerekçe gösterilerek bu talep reddedildi. Bunun üzerine Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, seslerini Kültür Bakanlığı'na duyurmak için imza kampanyası başlattı.
İnternet üzerinden yapılan ve kısa sürede büyük destek gören kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel, şöyle konuştu: " Biz bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük ve sosyal medyada 'Akdamar Adası Çöl Olmasın' diye bir imza kampanyası başlattık. İlerde 'Ah Tamara' demeyelim diye buranın çöl olmasını istemediğimiz için böyle bir girişim başlattık. Sosyal medyada yüz binlere ulaştık. Çok büyük bir ilgi var ve insanlarda bunu istiyor."
Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da ağaçlandırmaya ve mevcut ağaçların korunmasına destek verdiklerini söyledi. Akdamar Adası'nın yeşil kalması için Van Gölü aktivistlerinin başlattığı çalışmayı çok önemli bulduğunu belirten Hakan,
"Van Gölü aktivistlerine böyle duyarlı bir çalışmaya imza attıkları için çok teşekkür ediyorum. Akdamar Adası Van için büyük öneme sahiptir. Bizimde Akdamar Adası ile ilgili üzerinde çalıştığımız bir proje var. Biz bu adayı tatlı suyla buluşturmak istiyoruz. Akdamar Adası kıyılarından adaya su getirmek için proje çalışması yapıyoruz. ve bu konuyu YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, DAKA ve Turizm Müdürlüğü ile görüştük. YYÜ teknik ekibide toplayacak ve bunun detaylarını ve olabilirliğini tartışacağız" dedi.
Kaynak: Ermenihaber.am
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder